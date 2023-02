Vidéo : alors qu'ils nourrissent un requin, une maman et son fils tombent à l'eau sous les cris des passagers

Depuis plusieurs jours, une vidéo improbable fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une mère et son jeune fils donner à manger à un requin avant de tomber à l’eau.

Capture d'écran

Lors d’une virée en mer à bord d’un bateau pour découvrir la faune maritime, une mère et son fils ont fait une drôle de rencontre avec un jeune requin nourrice.

Attirés par ce dernier, les deux passagers, filmés par une troisième personne, s’approchent du squale pour lui donner à manger. Le petit garçon tient dans sa main un morceau de poisson qu’il tend en direction de l’animal. Sa mère est derrière lui et l’aide à agiter le repas devant les yeux du squale.

Et ce qui devait arriver arriva.

Une chute dans l'eau à côté du requin

Crédit : Albert Kok/ Wikipedia

Le requin, d’abord hésitant, s’approche ensuite très près de l’embarcation pour attraper son festin. On peut voir sur la vidéo qu’il l’engloutit sans problème alors qu’il se trouve nez à nez avec les passagers et leur bateau.

Sans aucune raison apparente, la mère et son fils perdent cependant l’équilibre et tombent à l’eau sous les cris des passagers alentour, effrayés de cette chute.

La mère et le fils, qui ont visiblement eu très peur, retrouvent l’air rapidement. On imagine qu’ils sont ensuite retournés à bord de leur embarcation sains et saufs. Il faut rappeler que les requins nourrices sont absolument inoffensifs et n’attaquent jamais les humains, sauf s’ils se sentent menacés.

Plus de peur que de mal pour cette maman et son enfant.