Cette future mariée découvre avec horreur que son fiancé est le père de son...petit frère !

Alors qu’elle était sur le point de se marier, une femme a découvert que son fiancé a eu un enfant avec sa…mère.

Sur Reddit, une femme raconte comment elle a été trahie par celui qu’elle croyait être l’homme de sa vie.

Alors qu’elle était sur le point d’épouser son amour du lycée, la jeune femme de 24 ans (que nous appellerons Marion) a appris que son fiancé avait eu une liaison avec sa mère. Et la trahison ne s’arrête pas là.

En effet, les deux amants ont même eu un enfant ensemble. C’est dans ce contexte que la future mariée a découvert que son homme était en réalité le père de son petit frère.

Crédit Photo : istock

Face à cette situation, la pauvre femme s’est empressée d’annuler le mariage. Comme elle précise, elle est en couple avec son compagnon depuis huit ans. Dans son message, Marion explique que son partenaire s’est toujours très bien entendu avec sa mère.

«Mon fiancé et moi sommes ensemble depuis que nous avons 17 et 18 ans. Il a toujours été gentil, beau et drôle et tout le monde disait que j’avais de la chance de l’avoir», confie la jeune femme.

Avant d’ajouter :

«Je me suis sentie chanceuse moi aussi. Il m’a toujours traitée avec amour et respect donc tout cela me choque réellement».

Crédit Photo : istock

Elle ne se doute de rien…

Enfant, Marion a vécu un drame lorsque son père est décédé. C’est à cette époque que cette dernière s’est rapprochée de sa mère :

«C'était elle et moi contre le monde».

Malgré leur proximité, la jeune femme est tombée des nues lorsque sa mère, alors âgée de 42 ans, lui a révélé qu’elle était enceinte :

«Même si elle sortait avec quelqu’un, c’était quand même un grand choc (…) J’ai décidé de la soutenir (…) Elle a ensuite eu mon frère qui a maintenant trois ans. J’adore ce petit garçon».

Crédit Photo : istock

Selon ses dires, son compagnon a tissé des liens étroits avec le petit garçon :

«Rien n'était bizarre. C'était juste mon petit ami de l'époque qui passait du temps avec mon frère et moi».

Une chose est sûre : Marion était loin de se douter que son monde était sur le point de s’écrouler.

…et découvre l’horrible secret de son fiancé

La principale a découvert la triste vérité lorsque son ordinateur est récemment tombé en panne.

«Trop paresseuse pour aller chercher mon chargeur, j'ai pris l'iPad de mon fiancé. L'appareil s'est allumé et j'ai reçu un tas de messages. Le numéro de ma mère n'était pas enregistré mais je l'ai reconnu», a détaillé Marion. «Elle lui disait qu'elle se sentait coupable et que je devais savoir. Il a répondu qu'il se sentait coupable également mais qu'il ne pouvait pas me perdre et qu'ils avaient tout gâché. Elle a ajouté que c'était injuste pour mon frère de ne jamais connaître son vrai père».

Crédit Photo : istock

Sous le choc, Marion n’a pas hésité à confronter son fiancé pour avoir le fin mot de l’histoire. Ce dernier n’a pas eu d’autre choix que de lui révéler la vérité.

Profitant de l’absence de sa copine, le jeune homme a dîné avec sa mère avant de coucher avec elle :

«Ils ont cessé de coucher ensemble lorsque ma mère est tombée enceinte et ont décidé de garder le secret».

Elle reçoit le soutien des internautes

Depuis, la jeune femme a emménagé chez une amie, où elle essaie de reconstruire sa vie. À noter que cette dernière n’a pas encore confronté sa mère.

Son récit a profondément choqué les internautes, qui ont apporté leur soutien à Marion, comme le démontre ce commentaire :