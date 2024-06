Son fiancé meurt le jour de leur mariage, elle découvre la terrible vérité sur sa double vie

Aux États-Unis, une femme est tombée des nues après avoir découvert la vie secrète de son fiancé, décédé le jour leur mariage.

Kaitlin Palmieri, une Américaine basée à New York, revient de loin. Et pour cause : la jeune femme de 38 ans essaie tant bien que mal de reconstruire sa vie après avoir découvert que son fiancé n’était pas celui qu’elle croyait.

Cette histoire digne d’un film a commencé en 2018. À l’époque, Kaitlin fait la connaissance d’Eric sur un site de rencontre. Cette dernière tombe immédiatement sous le charme de son match et les deux jeunes gens se mettent ensemble.

Crédit Photo : Kaitlin Palmieri / Instagram

«Il a fait en sorte que tout le monde se sente super à l’aise», raconte Kaitlin à Inside Edition Digital. «Il avait un rire très fort et très drôle. J’ai tout de suite été attirée par son sens de l’humour».

Très épris l’un de l’autre, les deux tourtereaux décident de se marier un an plus tard et fixent la date du mariage au 22 août 2020. La veille, ils organisent un dîner de répétition, qui se déroule à merveille.

«C’était une soirée formidable. Tout le monde était dans un très bon état d’esprit», se souvient la New-Yorkaise. «J’étais très reconnaissante d’avoir ce souvenir». Kaitlin était loin de se douter qu’un événement dramatique était sur le point de chambouler sa vie.

Elle perd son fiancé le jour de leur mariage...

Le matin de leur mariage, la future mariée reçoit un appel de sa mère. Cette dernière lui demande de la rejoindre dans le hall de l’hôtel. C’est dans ce contexte que la jeune femme apprend que son fiancé a été retrouvé mort en plein milieu de la nuit.

Comme le précise le média américain, Eric a été victime d’une crise cardiaque foudroyante à l’âge de 33 ans.

«Je me suis effondrée. Tout s’est arrêté (…)», explique Kaitlin. Au cours de cette période difficile, elle a pu compter sur le soutien infaillible de son entourage. Elle a aussi trouvé du réconfort auprès des réseaux sociaux, où elle a rencontré d’autres personnes en deuil.

«C’est une communauté tellement incroyable (…) Cela m’a soulagée de parler à tous ces gens. J’avais besoin de ça pour avancer».

Crédit Photo : Kaitlin Palmieri / Instagram

C'est par le biais des médias sociaux qu'elle a également appris quelque chose d'autre qui a bien failli détruire sa vie. En novembre 2023, Kaitlin s’est emparée de son compte Instagram pour rendre hommage à son compagnon décédé.

Contre toute attente, elle a vu qu’une autre femme lui avait un consacré un post. Face à cette situation, elle a contacté l’auteure de la publication pour en savoir plus sur la nature de leur relation.

…et découvre sa double vie

Lors de cet échange, Kaitlin a découvert que son partenaire avait une liaison qu'il a poursuivie pendant toute la durée de leur relation :

«J’étais sur Instagram et j'ai vu un message qui commémorait la mort d'Eric (...) J'ai envoyé un message à cette femme. Deux heures plus tard, j'avais ma réponse - avec des captures d'écran. Elle avait rencontré Eric sur une application de dating en mars 2019», détaille-t-elle.

Crédit Photo : iStock

Mais ce n’est pas tout ! Eric avait plusieurs maîtresses. Sans réelle surprise, cette révélation lui a brisé cœur. Elle affirme que la rage a remplacé la tristesse qu’elle éprouvait à l’égard de son petit ami.

«J’ai l’impression qu’il me détestait et je ne le saurai sans doute jamais. Je l’aimais plus que tout (…) Il a fait ce choix. Après ça, je ne lui dois plus rien».

Kaitlin explique que la trahison de son fiancé était d'autant plus grave car il savait qu’elle avait subi une perte avant leur rencontre. Son petit ami avant Eric, qui s’appelait Mike, est mort le jour de son 30e anniversaire.

«J'en étais malade (...) Tout cela n'était qu'un mensonge. Mon entourage m'a répété qu'il m'aimait mais ce n'était pas de l’amour. Il est comme un étranger pour moi maintenant».

Crédit Photo : Kaitlin Palmieri / Instagram

Encore sous le choc, elle fait tout son possible pour aller mieux. Pour ce faire, la trentenaire a suivi une thérapie qui l’aide à avancer.

Aujourd’hui, son objectif est de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie : «Je peux désormais sortir avec quelqu'un sans être hantée par l'ombre de mon homme 'parfait'. En ce sens, je suis désormais libre».