Cette grand-mère de 63 ans, mariée à un homme de 26 ans, organise une « gender reveal » pour leur enfant qui va naître

Cheryl McGregor, 63 ans, et son mari, Quran McCain, 26 ans, sont heureux en couple. Et ils vont même accueillir leur premier enfant…

Souvenez-vous, on vous parlait il y a quelques mois d’une surprenante histoire d’amour : celle de Cheryl McGregor, âgée de 63 ans, et de son mari, Quran McCain, âgé de 26 ans, soit une différence d'âge de 37 ans. Alors que Cheryl est déjà maman de sept enfants et même grand-mère de 17 petits enfants, elle se prépare à accueillir prochainement son huitième enfant. Non, ce n’est pas une blague.



Crédit : @kingqurannewpage

En raison de son âge avancé, Cheryl et son mari ont fait appel à une mère porteuse pour la naissance de leur premier enfant en commun. À cette occasion, le couple a tenu à partager son bonheur avec ses proches en organisant une “gender reveal party”, comprenez en français “une fête pour révéler le genre de l’enfant”. Une fête qui se fait beaucoup aux États-Unis. Ainsi, le couple a partagé une adorable vidéo sur les réseaux sociaux où l'on découvre que le couple accueillera prochainement une petite fille. Une véritable source de joie pour le duo.

Crédit : @kingqurannewpage

Un couple comblé

Dans une précédente interview, la sexagénaire avait déclaré :

“Nous comprenons que je ne serai peut-être pas là aussi longtemps que Quran, mais j'ai foi en lui. Si je ne suis pas là, il peut le faire. Il sera un père formidable, un adulte responsable. J’ai toute confiance en le fait qu'il pourrait élever notre enfant et le faire très bien. Notre famille nous soutient également beaucoup dans notre décision d’avoir des enfants. Au début, ils étaient hésitants. Cependant, maintenant, cinq de mes enfants ont accepté l'idée.”

Crédit : @kingqurannewpage

Crédit : @kingqurannewpage

Leur histoire a débuté en 2012, puis en 2020, ils ont décidé de partager leur amour atypique sur les réseaux sociaux, via un compte TikTok. Fort de leur succès, ils se sont même inscrits sur la plateforme OnlyFans, où ils proposent des contenus pour adultes. Quran avait déclaré à propos de sa relation : “les gens sur les réseaux sociaux ont beaucoup de haine envers nous. Ils disent que je sors avec ma grand-mère. Nous ne sommes pas différents des autres couples : l'amour est l'amour.”

Une romance étonnante, mais heureuse !