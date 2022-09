Échangiste, cette femme laisse son mari coucher avec sa soeur... et leur mère

Sur TikTok, une jeune femme a raconté les pratiques échangéistes adoptées par son mari et elle. Sauf que celles-ci ont de quoi intriguer, puisque monsieur est partagé entre la sœur de son épouse ainsi que leur mère…

Capture d'écran, Madi Brooks/ TikTok

À voir aussi

Elle ne pensait pas s’attirer les critiques et les foudres des internautes lorsqu’elle a raconté la particularité de son couple. Une jeune femme, Madi Brooks, a partagé sur TikTok qu’elle et son mari sont un couple échangiste.

Si cette première nouvelle était peu surprenante, ce qui a suivi a dérouté, si ce n’est choqué, plus d’un internaute.

Un couple échangiste qui provoque les critiques des internautes sur TikTok

Capture d'écran, Madi Brooks/ TikTok

Mariée depuis quelques années avec son époux, Madi Brooks a expliqué dans une vidéo être très proche de sa maman avec qui elle partage TOUT. Et cette dernière information n’est pas un euphémisme. Madi Brooks et sa mère ont deux points communs, et pas des moindres : elles sont échangistes et couchent avec le même homme, le mari de Madi.

« Elle et moi sommes échangistes et c’est génial. Vous savez pourquoi ? Chaque fois que je ne suis pas d’humeur, je peux simplement laisser mon mari l’avoir. Ouais, je suis ce genre de femme », lance-t-elle sur la vidéo.

Elle confie en effet que son mari est ‘autorisé’ à coucher avec sa belle-mère deux fois par semaine, à la plus grande stupeur des internautes. Il n’en fallait pas moins pour qu’une vague de critiques s’abatte sur la jeune femme. Elle a depuis supprimé son compte TikTok. Les internautes ayant pris la défense de la jeune femme n'ont pas été nombreux.

Cependant, une vidéo subsiste sur le réseau social dans laquelle Madi demande : « Tu veux savoir comment je rends mon homme heureux ? Je le laisse jouer avec ma petite sœur ». En effet, l’époux de Madi couche aussi avec la sœur de cette dernière, en plus de leur mère. L’auteure de la vidéo n’a cependant pas confié la fréquence à laquelle son époux était ‘autorisé’ à s’amuser avec sa belle-sœur.