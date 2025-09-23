Il va hériter de la fortune d'un millionnaire grâce à... un crachat trouvé dans la rue

Abandonné par son père millionnaire à la naissance, un Espagnol va hériter de sa fortune grâce à un… crachat.

Une histoire digne d’une série Netflix.

Direction l’Espagne, où un homme de 35 ans va devenir riche, très riche. Il va en effet hériter de la fortune de son défunt père millionnaire qui ne l’a jamais reconnu. Comment est-ce possible ?

Le trentenaire a été désigné bénéficiaire par la justice grâce à un crachat, rapportent nos confrères de 3CatInfo.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise le média, la mère du protagoniste est tombée enceinte d’un richissime homme d’affaires originaire du Mexique alors que ce dernier était en vacances à Orense (Galice).

Problème : l’entrepreneur n’a pas hésité à abandonner femme et enfant. La jeune maman n’a pas eu d’autre choix que d’élever seule son enfant.

Crédit Photo : iStock

Un crachat lui permet… d’hériter

À l’âge adulte, le fils s’est mis en tête d’en apprendre plus sur son géniteur. Il a donc fait appel à une agence de détectives privés. Ce n’est pas tout. Il s’est aussi tourné vers un avocat.

C’est dans ce contexte que celui-ci a découvert que son père biologique avait perdu la vie en 2011 à l’âge de 65 ans.

Crédit Photo : iStock

Face à cette situation, le groupe s’est intéressé au grand-père paternel, qui était encore en vie.

Aussi fou que cela puisse paraître, l’un des détectives a récupéré un crachat de l’aïeul dans la rue. Analysé en laboratoire, l’échantillon de salive a établi un lien de parenté entre le plaignant et l’homme d’affaires décédé.

Crédit Photo : iStock

Cette preuve a été jugée recevable par le tribunal. À noter que le juge s’est appuyé sur une décision du Tribunal Suprême espagnol de 2017. Celle-ci permet de « reconnaître une paternité même sans expertise imposée à l’accusé, si les éléments présentés sont suffisants », détaille La Libre.

De son côté, le père du défunt a refusé de réaliser un test salivaire. Celui-ci a été condamné au paiement des frais de justice. Le petit-fils, quand à lui, a obtenu gain de cause et héritera de la fortune familiale.