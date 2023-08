L'homme qui a dépensé 14 000 euros pour devenir un chien révèle enfin ce que sa famille pense de sa passion

L’homme-chien n’en finit plus de faire parler de lui. Alors que ses aventures cartonnent sur la toile, le Japonais a révélé ce que sa famille pensait de sa drôle de passion.

On ne présente plus Toco, ce Japonais, grand admirateur des canidés, qui a réalisé son rêve, celui de devenir un chien. L’homme, qui garde son identité secrète par crainte de jugements de ses collègues, a déboursé 14 000 euros pour ce costume incroyable de border collie.

Toco documente son quotidien sur sa chaîne Youtube, I want to be an animal (Je veux être un animal), où ses vidéos sont vues des millions de fois. Après avoir effectué sa première promenade dans la peau d’un chien puis s’être offert une cage géante pour dormir dedans, Toco s’est confié sur son entourage.

« Mon désir d'être un animal est comme un désir de me transformer, un désir d'être quelque chose que je ne suis pas », confiait le Japonais au New York Post. Mais ce désir n’est pas compris par tout le monde, notamment ses proches.

Sa passion n’est connue que de sa famille

Capture d'écra. Crédit photo : I want to be an animal/ Youtube

Après avoir été adopté par une famille américaine, Toco précise qu’il enfile son costume une fois par semaine, principalement chez lui, à l'abri des regards. En effet, l’homme explique qu’à part sa famille, personne ne connaît sa passion. Dans un entretien au Daily Mail, il confiait : « Je ne veux pas que mes hobbies soient connus, surtout par les gens avec qui je travaille ».

Heureusement pour Toco, sa famille a fini par accepter son côté canidé. « Ma famille a été surprise, mais l'a accueilli favorablement. Je suis très heureux qu'ils l'aient accepté. Mes amis et ma famille ont semblé très surpris d'apprendre que je suis devenu un animal ».

Même si sa famille a accepté la passion de Toco, le Japonais préfère garder l’anonymat. Certains internautes qualifient cette transformation de « culte bizarre ». Des critiques qui blessent le principal intéressé, mais qui ne peuvent l’empêcher de poursuivre son rêve. « C'est mon passe-temps, donc je vais continuer. Cela me rend heureux et les autres heureux aussi ».

Crédit photo : Zeppet/ Twitter