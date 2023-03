Alerte job de rêve : vous pouvez devenir « câlineur d'ours professionnel »

Il s’agit d’un job de rêve que propose actuellement l’État du Nouveau-Mexique. Les « câlineurs » d’ours doivent néanmoins avoir un sacré CV pour prétendre obtenir le poste.

Crédit : New Mexico Department of Game and Fish/ Facebook

À voir aussi

Aux États-Unis, le département de la chasse et de la pêche de l’État du Nouveau-Mexique a publié une drôle d’offre d’emploi le 13 mars dernier sur son compte Facebook. « Nous embauchons maintenant des câlineurs d'ours professionnels ». Il s’agit en réalité d’agents de protection de la nature dont l’une des tâches principales sera de câliner les oursons.

Selon le département de la chasse et de la pêche, cette offre est l’« expérience d’une vie ». De quoi convaincre les plus intéressés, en particulier lorsque l’offre est accompagnée d’agents de protection posant tout sourire en photo avec un ourson dans les bras.

« Faire respecter les lois sur la chasse et la pêche »

Malgré l’image alléchante accompagnant l'offre, le métier requiert beaucoup plus de compétences. On apprend ainsi que les candidats doivent posséder l’une des ces qualifications : « une licence en biologie, en sciences policières, en droit, en écologie ou encore en conservation des ressources naturelles ».

Le travail demandé est bien plus vaste que de poser avec de mignons oursons. Le Nouveau-Mexique indique que les futurs employés devront « faire respecter les lois sur la chasse et la pêche » mais aussi « éduquer le public sur la faune et sa gestion, mener des enquêtes sur cette faune, capturer les ‘animaux posant des problèmes’, enquêter sur les dégâts provoqués par certains animaux, aider aux migrations de la faune et élaborer de nouvelles réglementations ».

Un travail vital dans un État qui compte 6000 ours sur son territoire.

Crédit : New Mexico Department of Game and Fish/ Facebook

Crédit : New Mexico Department of Game and Fish/ Facebook

Crédit : New Mexico Department of Game and Fish/ Facebook

Crédit : New Mexico Department of Game and Fish/ Facebook