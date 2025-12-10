Il ne trouve pas de place de parking et décide de garer sa voiture... sur son balcon

Capture d'écran montrant une grue hisser la Ferrari

Faute de place de stationnement au sein de sa résidence, un richissime entrepreneur viennois a eu une idée insolite pour garer sa précieuse Ferrari.

Une idée de génie ? Une scène surréaliste s’est produite à Vienne, en Autriche. Un homme a fait hisser sa Ferrari sur le balcon de son appartement, rapporte le quotidien allemand Bild.

Faute de parking, il gare sa voiture sur son balcon…

Comme le précisent nos confrères, la voiture de luxe appartient à Amar Dezic, un riche entrepreneur âgé de 28 ans.

Le jeune homme est à la tête d’une entreprise de pièces automobiles et possède un atelier de tuning. Il est également décrit comme un collectionneur de véhicules de luxe.

Le vingtenaire a ajouté une Ferrari hybride de 830 chevaux d’une valeur de 300 000 euros à sa collection. Le hic ? Ce dernier n’a pas trouvé de place pour garer son bijou à quatre roues.

Capture d'écran montrant une grue hisser la Ferrari Crédit Photo : sternwerk7 / TikTok

Selon le média, l’Autrichien souhaitait stocker sa voiture dans un endroit sûr pendant l’hiver. Mais le garage de sa résidence affichait complet. Même son de cloche pour les parkings environnants.

Face à cette situation, le conducteur a décidé de s’inspirer d’un dispositif très populaire à Dubaï, où des ascenseurs permettent de monter directement son automobile dans son appartement.

…et se fait rappeler à l’ordre

Aussi fou que cela puisse paraître, Amar Dezic s’est tourné vers un dépanneur pour transporter sa Ferrari sur la terrasse de son logement. Une intervention coûteuse qui a été capturée en vidéo et diffusée sur TikTok.

Sur ces images impressionnantes, on voit une grue soulever la voiture de 1400 kilos jusqu’au premier étage de l’immeuble.

« Les coûts se chiffraient en milliers d’euros. Je voulais construire une cage en verre éclairée autour. Une sorte de vitrine pour une œuvre d’art, en quelque sorte », raconte le chef d’entreprise auprès du média.

Capture d'écran montrant une grue hisser la Ferrari Crédit Photo : sternwerk7 / TikTok

Une semaine plus tard, le vingtenaire a eu affaire à la police, qui lui a demandé de retirer la voiture du balcon.

« Les autorités ont justifié cette décision par des raisons de sécurité incendie. Cela ne pose problème nulle part ailleurs, sauf chez nous », explique l’entrepreneur.

Tout est bien qui finit bien puisque le jeune homme a trouvé une autre solution. Il a fini par ranger sa possession dans un hangar qui lui appartient.

Source : Bild
