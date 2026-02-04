VIDÉO : viré d'un club de strip-tease, un client ivre lance une chaise sur un videur... et touche son ami à sa place

À la suite d’une altercation avec un videur d’un club de strip-tease australien, un client fortement alcoolisé a voulu se venger en lui jetant une chaise, mais c’est son ami qui a reçu l’objet à la place.

Droit au but… Mais pas celui escompté !

Une scène ubuesque s’est produite vendredi 30 janvier devant un club de strip-tease situé à Melbourne, en Australie. Que s’est-il passé ?

Selon les informations rapportées par le média australien 7News, relayées par La Dépêche, deux hommes, sous l’emprise de l’alcool, ont cherché querelle à la sécurité de l’établissement après avoir été expulsés en raison de leur attitude.

Au lieu de rentrer chez eux pour décuver, les clients ont opté pour une autre option : la vengeance. Mais leur plan ne s’est pas passé comme prévu…

Violence has spilt onto King Street after two men were removed from a gentlemen’s club in Melbourne.



One of the men threw a chair which appeared to be aimed at security, hitting his friend instead. Get the full story on 7NEWS at 6pm. @paul_dowsley pic.twitter.com/7hZ3L0xuHq — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 31, 2026

« Ils refusaient de partir »

La tension entre les agents de sécurité et les deux amis a commencé à l’intérieur du club « Bar 20 », aux alentours de 21 heures 20.

Complètement ivres, ces derniers se sont rapidement montrés agressifs envers le personnel, notamment à l’égard d’une serveuse qui a hésité à leur servir des verres d’alcool.

Alors que celle-ci était en train de sortir une bouteille de bière du réfrigérateur derrière le comptoir, l’un des fêtards s’est emporté contre elle et lui aurait dit : « Ouvre cette putain de bière ! ».

La réaction du gérant du bar a été immédiate. Il a demandé aux fauteurs de troubles de quitter les lieux, mais ils ont refusé de partir, et ce, malgré l’intervention des vigiles, qui n’ont pas eu d’autre choix que de les jeter dehors en usant de la force.

« Tout ça a duré environ huit minutes. C’était vraiment très long pour une expulsion. La plupart des gens sortent dans les 30 secondes (…) Mais là, ça a duré une éternité. Ils refusaient tout simplement de partir », se souvient Michael Trimble, copropriétaire du Bar 20.

Crédit Photo : Michael Trimble / Instagram

L’altercation prend une tournure inattendue

Un fois dehors, la situation a dégénéré devant le strip club, ce qui a provoqué une altercation. Celle-ci a été immortalisée en vidéo par la caméra de surveillance.

Sur ces images, on voit l’un des client menacer l’un des videurs avec un plot censé tenir la barrière de sécurité de la discothèque, avant de changer d’avis. De son côté, son ami essaye de s’introduire dans la boîte de nuit, mais sa technique échoue.

C’est dans ce contexte que le premier se précipite vers la terrasse d’un restaurant voisin. Sur place, il s’est emparé d’une chaise, sous le regard stupéfait d’un employé.

Crédit Photo : 7News

Contre toute attente, il la lance vers un agent de sécurité du club de strip-tease. L’objet atterrit en plein dans la mille mais pas sur la cible visée puisque c’est son camarade qui le reçoit à la place après que le physionomiste esquive le projectile.

Touchée à la tête, la victime s’effondre au sol, tandis que le lanceur de chaise affiche un air dépité, sous le regard amusé du personnel de l’établissement.

Crédit Photo : 7News

Peu après, l’homme a repris conscience, précisent nos confrères. Le duo a ensuite filé sans faire d’histoire.