Un juge surpris en pleine relation sexuelle avec un policier, les gémissements empêchaient leurs collègues de dormir

Aux États-Unis, un juge fédéral est au cœur d’un scandale d’adultère avec un haut gradé de la police, ce qui lui a valu une sanction.

Vivre une relation extraconjugale au bureau peut être risqué. Un magistrat américain vient de l’apprendre à ses dépens après avoir vu sa liaison exposée au grand jour.

Une affaire embarrassante qui lui a finalement coûté cher, rapporte le Daily Star.

Un couple adultère pas très discret

Pendant deux ans, un juge fédéral américain marié, exerçant dans le sud-est des États-Unis, a entretenu une liaison clandestine avec un officier des forces de l’ordre.

À noter que les autorités n’ont révélé ni l’identité, ni le genre des deux personnes impliquées dans ce scandale.

Si l’affaire éclate aujourd’hui au grand jour, c’est parce que le couple se retrouvait en secret à l’intérieur même du tribunal, pendant les heures de travail, selon la plainte.

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Les deux collègues auraient entretenu des rapports intimes réguliers dans les bureaux du juge au cours de cette période. Cette amourette aurait mis plusieurs collaborateurs mal à l’aise, certains n’ayant rien manqué de leurs ébats.

Selon le média, les personnes concernées auraient été contraintes de subir des bruits de gémissements et de baisers, perturbant leur travail et provoquant un profond malaise.

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Un assistant juridique a déclaré que ces sons l’avaient profondément affecté, au point d’affecter son sommeil et sa concentration.

Ce n’est pas tout. Le personnel craignait que la conduite du juge, si elle venait à être rendue publique, ne nuise à l’image du système judiciaire auprès du public.

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Le juge dément avant d’admettre la liaison

La plainte, déposée en février, a été confirmée le vendredi 22 mai par le Comité américain sur la conduite judiciaire et le handicap.

Lors de son interrogatoire, le juge a d’abord nié les faits, qualifiant les accusations d’« outrageantes » et de « sans fondement », avant d’admettre la liaison.

Ce dernier a écopé d’une réprimande privée, ainsi que de l’obligation d’adresser des lettres d’excuses à six assistants juridiques.

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À la suite de l’enquête disciplinaire, le comité a estimé que cette relation exposait le juge à un risque de chantage, puisque la personne partageant officiellement sa vie ignorait l’existence de la liaison.

Par ailleurs, cette affaire pouvait également soulever des questions d’impartialité, la police étant régulièrement impliquée dans des dossiers traités par cette juridiction.

En plus de son avertissement, le magistrat a accepté de quitter ses fonctions à responsabilités et de se retirer de plusieurs instances judiciaires.