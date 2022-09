Une étudiante américaine rencontre son futur mari dans le métro parisien

Rencontrer l’amour dans le métro parisien vous semble impossible ? C’est pourtant ce qui est arrivé à Andye, une Américaine qui, depuis, file le parfait amour avec Steven.

Crédit : @DyeTravels

Andye, étudiante américaine de séjour à Paris pour trois jours seulement, était dans le métro parisien quand elle a rencontré son futur mari. « Je prenais le métro pour retourner chez mon amie; c'est là qu'il est monté », raconte la jeune femme pour CNN.

Cette personne, c’est Steven, un étudiant centre-africain de 24 ans à l'époque où ils se sont rencontrés, en septembre 2019. Dans un métro bondé de monde, les deux jeunes gens se remarquent, puis ne vont pas arrêter de s’observer pendant le trajet.

« Nous n'arrêtions pas de nous observer. Il se retournait pour me regarder et je détournais le regard, et nous avons continué comme ça pendant un bon quart d'heure », se rappelle la jeune femme.

Un petit quelque chose s’est créé et Steven a finalement trouvé une façon d’aborder la conversation avec Andye. « Lorsque nos regards se sont finalement croisés et qu'aucun de nous ne l'a détourné, j'ai vu ses lèvres bouger. Alors, j'ai enlevé un de mes écouteurs », ajoute Andye. Steven lui demandait si Andye pouvait déplacer son sac à dos afin qu’il puisse s’installer sur le siège libre à ses côtés.

Une rencontre semblable à un conte de fées

Crédit : herryway/ Pixabay

Dès ce moment, les deux étudiants ne se sont presque plus quittés. Andye est néanmoins retournée à Amsterdam pour obtenir son diplôme avant qu’elle ne revienne à Paris pour retrouver Steven. Malgré leur amour, Andye est retournée chez elle, aux États-Unis. « Nous gardions espoir de nous revoir sans savoir quand cela serait possible », confesse Andye.

Après une relation à distance quelque peu compliquée, les tourtereaux se sont retrouvés. Trois ans presque jour pour jour après leur rencontre, le 16 septembre 2019, Andye et Steven se sont mariés. Lorsque le couple raconte sa rencontre, beaucoup la comparent à un conte de fées.

Andye s’étonne encore de leur rencontre dans un lieu insolite : « Il y a des jours où je lui dis: ‘mon Dieu, je suis mariée à un étranger que j'ai rencontré dans le métro à Paris !’ ».

Andye et Steven vivent désormais en Floride.