100 je n'ai jamais pour s'amuser en soirée !

«Je n'ai jamais triché à un examen…» Si vous l'avez déjà fait vous devez boire ! Voici un jeu apéro qui va vous faire passer une soirée délirante.

Alcool, révélation et rigolade seront de la partie avec le jeu apéro je n'ai jamais. Ce jeu de vérité est un incontournable des soirées ! Vous n'avez pas besoin de cartes, de dés ou de d'autre matériel. Vous aurez seulement besoin d'une bande d'amis ou de votre partenaire.

Les règles du jeu sont simples.

Le premier joueur lance une vérité le concernant, en commençant par la phrase : « Je n’ai jamais… ». Par exemple, il annonce aux autres joueurs : «Je n'ai jamais trompé mon copain». S’il se trouve que l’un des joueurs a déjà trompé son copain ou sa copine, il doit boire son verre d'alcool. Ce jeu est très simple et peut vite être très drôle. Les tours s'enchaînent et les joueurs doivent dire la vérité et rien que la vérité.

Toutes les vérités sont bonnes à dire ! Vous pouvez mettre en difficulté vos amis en annonçant des vérités que vous savez sur eux. Plus vous êtes de joueurs, plus folle est la partie. Les secrets des joueurs ne seront bientôt plus gardés…

Bonne ambiance pour ce groupe d'amis qui rigolent et jouent pendant un apéro. Crédit photo : I Stock

Il existe deux versions du jeu je n'ai jamais. La première version s'intitule je n'ai jamais alcool. Comme énoncé précédemment, si vous répondez positivement à la vérité énoncée, vous devez boire votre verre d'alcool. Bien sûr, faites attention avec l'alcool et soyez conscients de vos limites. Ne prenez pas le volant après avoir bu.

L'autre version est appelée je n'ai jamais pour tous. Cette version du jeu consiste à distribuer 10 bonbons ou 10 cartes aux joueurs. Si une personne répond positivement à une question, elle perd un bonbon ou une carte. Le premier joueur qui perd tous ses objets, perd la partie.

Voici les 100 meilleurs je n'ai jamais pour s'amuser en soirée !

Vérités chill

Pour commencer le jeu je n'ai jamais, vous pouvez poser des questions chill. C'est-à-dire des questions marrantes et décontractées. Pas de doute, vous allez rigoler !

Groupe d'amis qui trinquent pendant un apéro, bonne ambiance et jeu je n'ai jamais. Crédit photo : I Stock

1. Je n’ai jamais espionné mon voisin.

2. Je n’ai jamais rien volé de cher.

3. Je n’ai jamais menti pour me sortir d’une situation embarrassante ou difficile.

4. Je ne me suis jamais fait recaler d’un bar ou d’une discothèque.

5. Je n’ai jamais nagé nu(e) dans la mer.

6. Je n’ai jamais rien transporté d’illégal.

7. Je n’ai jamais rêvé de devenir une star de cinéma.

8. Je n’ai jamais regardé des dessins animés parce qu’ils me font rire.

9. Je n’ai jamais envoyé un message embarrassant à la mauvaise personne.

10. Je ne suis jamais tombé(e) en public.

11. Je n’ai jamais menti à mes parents sur l’endroit où j’étais.

12. Je ne me suis jamais fait arrêter par la p*lice.

13. Je n’ai jamais rien fait que j’ai regretté plus tard.

14. Je n’ai jamais fait semblant de connaître un parfait inconnu.

15. Je ne suis jamais tombé.e en panne.

16. Je n’ai jamais fait semblant de rire à une blague que je n’avais pas comprise.

17. Je n’ai jamais fait semblant d’être malade pour rester à la maison pour jouer aux jeux vidéo.

18. Je n’ai jamais confondu un homme avec une femme, ou inversement.

19. Je n’ai jamais appelé la mauvaise personne pour ensuite prétendre que c’est à elle que je voulais parler.

20. Je ne me suis jamais enregistré(e) en train de danser ou chanter.

21. Je n’ai jamais crié à cause d’un moustique.

22. Je n’ai jamais menti depuis le début de la partie.

23. Je ne me suis jamais vanté d’une chose que je n’avais pas faite.

24. Je n’ai jamais appelé mon partenaire par le prénom d’un(e) de mes ex.

25. Je n’ai jamais flirté avec quelqu’un pour gagner un pari.

Vérités pour une soirée entre ados

Si vous êtes avec vos potes, cette liste de questions je n'ai jamais est parfaite pour en apprendre un peu plus sur les secrets de chacun.

Autre jeu d'apéro : le bière pong. Idéal pour une ambiance entre amis. Crédit photo : I Stock

26. Je n’ai jamais fait semblant d’être malade pour ne pas aller à l’école.

27. Je n’ai jamais été choisi le dernier dans la composition des équipes en sport.

28. Je n’ai jamais kiffé sur un prof.

29. Je n’ai jamais flirté avec un prof.

30. Je n’ai jamais intimidé un.e camarade de classe.

31. Je n’ai jamais triché sur un.e camarade de classe.

32. Je n’ai jamais dénoncé un.e camarade de classe lors d’une punition de groupe.

33. Je n’ai jamais regardé un film pornographique.

34. Je n’ai jamais embrassé une fille ou un garçon au collège.

35. Je n’ai jamais essayé d’embrasser un oreiller pour m’entraîner.

36. Je n’ai jamais eu une relation en ligne.

37. Je n’ai jamais été sur un site de rencontre.

38. Je n’ai jamais été en retard en cours.

39. Je n’ai jamais menti au prof car je n’avais pas fait mes devoirs.

40. Je n’ai jamais triché à un examen.

41. Je n’ai jamais insulté un.e camarade de classe.

42. Je n’ai jamais été en kiffe sur le/la copain/copine d’un.e pote.

43. Je n’ai jamais volé quelque chose à un.e camarade de classe.

44. Je n’ai jamais inventé de maladie au prof de sport pour ne pas faire cours.

45. Je n’ai jamais regardé de film interdit aux moins de 18 ans.

46.Je n’ai jamais joué au jeu de la bouteille.

47. Je n’ai jamais fumé de cigarette.

48. Je n’ai jamais bu d’alcool.

49. Je n’ai jamais fumé de drogue.

50. Je n’ai jamais dépassé mon forfait téléphone.

Vérités embarrassantes

On continue le jeu apéro avec ces questions embarrassantes… Interdit de mentir ! Il n'y a de la place que pour la vérité.

Vous risquerez d'être embarrassés après avoir répondu à ces questions au jeu je n'ai jamais. Crédit photo : I Stock

51. Je n’ai jamais pris de drogue ou fumé de l’herbe.

52. Je n’ai jamais conduit en étant bourré.e.

53. Je ne me suis jamais fait pipi dessus.

54. Je n’ai jamais dormi dehors lorsque j’étais bourré.e.

55. Je n’ai jamais appelé un ex quand j’étais complètement bourré.e.

56. Je n’ai jamais pris l’alcool comme excuse pour quelque chose que j’ai dit et que je regrette.

57. Je n’ai jamais paniqué car j’ai cru que j’étais enceinte.

58. Je n’ai jamais bu sur la voie publique.

59. Je n’ai jamais vomi à cause de l’alcool ou de la drogue.

60. Je n’ai jamais joué à un jeu d’alcool.

61. Je n’ai jamais bu une bouteille d’alcool seul.e.

62. Je n’ai jamais fait de bar-athon (faire la tournée des bars d’une rue en une nuit).

63. Je n’ai jamais pris de bain de minuit nu.e.

64. Je n’ai jamais couché avec une personne qui ne parlait pas la même langue que moi.

65. Je ne me suis jamais battu.e à cause de l’alcool.

66. Je n’ai jamais déclaré ma flamme à un.e parfait.e inconnu.e en soirée.

67. Je n’ai jamais été surpris en plein ébat se*uel.

68. Je n’ai jamais laissé un message vocal complètement bourré.

69. Je n’ai jamais envoyé de se*to.

70. Je n’ai jamais envoyé de SMS à mon boss par erreur.

71. Je n’ai jamais été surpris.e en train de péter.

72. Je ne me suis jamais habillée comme le se*e opposé.

73. Je n’ai jamais été infidèle.

74. Je n’ai jamais eu une relation d’un soir.

75. Je n’ai jamais fait l’amour dans un lieu public.

Questions coquines entre potes ou avec votre partenaire

Pour terminer la soirée en beauté, rigolez sans complexe avec ces questions coquines… Vous risquez d'apprendre beaucoup sur vos amis !

Il n'y aura plus de secrets entre vous et votre partenaire après avoir joué à je n'ai jamais. Crédit photo : I Stock

76. Je n’ai jamais pris des photos coquines, des nudes.

77. Je n’ai jamais eu de relations se*uelles avec une personne du même se*e.

78. Je n’ai jamais tourné de vidéo coquine.

79. Je n’ai jamais utilisé de jouets se*uels.

80. Je n’ai jamais insulté mon/ma partenaire au lit.

81. Je n’ai jamais été dominé.e.

82. Je n’ai jamais fait semblant d’avoir un orga*me.

83. Je n’ai jamais pratiqué le se*e à trois.

84. Je n’ai jamais couché avec la même personne qu’un ami, un frère ou une sœur.

85. Je ne me suis jamais masturbé plus de 3 fois dans la même journée.

86. Je n’ai jamais couché avec une personne mariée.

87. Je n’ai jamais couché avec un.e inconnu.e.

88. Je n’ai jamais fait l’amour autre part que dans un lit.

89. Je n’ai jamais été menotté.e.

90. Je n’ai jamais fait de pratiques SM.

91. Je n’ai jamais eu de relation libre.

92. Je n’ai jamais eu de relation se*uelle avec une personne de 10 ans mon aîné.

93. Je n’ai jamais eu de relation avec le/la partenaire de mon enfant.

94. Je n’ai jamais joué au strip-poker.

95. Je n’ai jamais embrassé plus d’une personne en 24 heures.

96. Je n’ai jamais fait de jeux de rôles au lit avec mon partenaire.

97. Je n’ai jamais eu recours aux services d’une prostituée.

98. Je n’ai jamais été dans un club de striptease.

99. Je n’ai jamais du chercher mes vêtements en urgence car quelqu'un frappait à la porte.

100. Je n’ai jamais pris une douche à deux.