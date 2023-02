100 messages d'anniversaire à envoyer à son amoureux ou son amoureuse

C’est l’anniversaire de votre amoureux ou votre amoureuse et vous voulez lui souhaiter de la plus belle des manières. Tout cela commence par un joli message d’anniversaire pour votre amour !

Un cadeau d'anniversaire pour votre amour / Crédit : Istock

C’est l’amour de votre vie et aujourd’hui, c’est son anniversaire ! Vous avez donc forcément préparé quelque chose de spécial pour votre amoureux ou votre amoureuse. Beaucoup font preuve d’originalité et l’amour se matérialise souvent par des petits gestes qui font mouche.

Ce qui plaît également, ce sont les messages d’anniversaires plein d’amour qui toucheront votre partenaire en plein cœur. En effet, rien ne vaut, pour commencer sa journée d’anniversaire, un message romantique de la part de votre amoureux ou de votre amoureuse.

Les meilleurs messages d’anniversaire pour votre amoureux ou amoureuse

Un message, sous forme de petit SMS mignon ou mieux, une lettre très romantique, va vite booster le coeur et la journée d’anniversaire de votre partenaire à coup sûr !

Voici 100 messages d’anniversaire à envoyer à son amoureux !

Souhaitez un joyeux anniversaire à votre partenaire / Crédit : Istock

1. Chérie, alors que tu passes un nouveau cap de ta vie, je voulais que tu saches que tu es la reine de mon château. Je t’aime bien plus que les mots ne peuvent l’exprimer. Profite de ta journée ! Joyeux anniversaire, mon amour.

2. J’espère que la vie t’offrira tout ce que tu souhaites. Félicitations pour ton anniversaire. Amuse-toi comme un fou !

3. Tu es le cadeau de ma vie, et en ce jour spécial, je te donne le cadeau de mon amour.

4. Tu es tout ce dont j’ai besoin pour être heureuse. Je te promets que je vais t’aimer jusqu’à mon dernier souffle, car tu es le roi de mon coeur. Joyeux anniversaire, mon amour !

5. Je suis heureux que tu aies décidé de partager cette journée spéciale avec moi. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es mon coeur et je t’aimerai jusqu’à la fin de mes jours. Joyeux anniversaire, mon amour.

6. Bonne fête, mon amour. Que cet anniversaire soit aussi brillant que toi. D’ailleurs, j’aimerais te rappeler que recevoir un message d’anniversaire d’une personne aussi géniale que moi est le seul cadeau dont tu as besoin !

7. Le plus beau jour de ma vie, c’est celui où tu m’as dit que tu m’aimais. Depuis, mon existence est remplie de joie et de bonheur. En ce jour spécial, je voulais te dire que mon coeur ne bat que pour toi. Bon anniversaire, mon amour.

8. La lune et les étoiles ne sont pas suffisantes pour exprimer mon amour pour toi. Passe un merveilleux anniversaire.

9. Alors que la journée de tout le monde commence par le lever du soleil, la mienne commence par ton sourire. Bon anniversaire, mon amour.

10. J’espère que cette journée sera aussi brillante que ton sourire et aussi belle que toi. Tu étincelles tous les jours, mais aujourd’hui, tu seras la star ! Bon anniversaire, mon amour !

Un moment romantique pour votre anniversaire / Crédit : Istock

11. Tu es une personne exceptionnelle qui remplit mon âme de bonheur. Merci, grâce à toi ma vie est plus belle que le soleil. Joyeux anniversaire, mon chéri.

12. Joyeux anniversaire, mon ange. J'aimerais pouvoir écrire dans le ciel pour que tout le monde puisse le voir. Mais à la place, je vais t'embrasser et te serrer dans mes bras pour que tu saches que tu es vraiment aimé(e).

13. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Et en ce jour spécial, je t’offre donc tout mon amour. Accepte-le à bras ouverts et serre-moi fort dans tes bras. Joyeux anniversaire, mon amour.

14. Une pensée bien spéciale pour l’anniversaire d’une personne qui tient une grande place dans mon coeur. Je te souhaite un joyeux et très pétillant anniversaire !

15. Qu’est-ce que ça fait d’avoir ton mur Facebook rempli de messages d’anniversaires de gens que tu n’as pas vus depuis des années, alors, que l’amour de ta vie t’envoie un truc aussi nul que ce message ? Bonne fête, mon amour !



16. T’aimer est un privilège, mais être aimé par toi est une bénédiction. Être avec toi, c’est mon rêve devenu réalité, j’espère donc que toi aussi, tu verras tous tes rêves se réaliser. Je t’aime. Joyeux anniversaire, mon amour.

17. Joyeux anniversaire mon amour ! Toi qui mérites tout le bonheur du monde, je t’offre tout mon amour et mon coeur pour toujours!

18. Que notre amour devienne plus grand que l’univers et plus brillant que le soleil. Je t’aime et je te souhaite un joyeux anniversaire, mon amour.

19. Je n’ai jamais rencontré une personne aussi douce que toi. Aujourd’hui, on célèbre ta douceur en mangeant un gâteau bien sucré ! Bonne fête, mon amour.

20. Quand je suis au fond du gouffre, tu es la seule à pouvoir me faire sourire à nouveau. Personne dans ce monde ne t’aime plus que moi. Tu es la prunelle de mes yeux. Je te souhaite un très joyeux anniversaire, mon amour !

21. Bonne fête, mon amour ! Tu sais que je fais attention à toujours rendre la pareille. Mon cadeau pour toi est donc à la hauteur du tien pour moi. Alors, voilà… Profite de ce message rempli de rien !

22. C’est peut-être qu’une pensée, c’est peut-être qu’un simple souhait, mais il est plein d’amour. Bon et heureux anniversaire mon amour!

23. En ce jour spécial, je voulais simplement te promettre de toujours être là pour toi, de t’aimer inconditionnellement et de te soutenir dans tout ce que tu décides de faire. Je t’aime plus que tout…

24. Voilà tu y es … un an de plus ! Un an qui se profile devant nous pour nous aimer, nous câliner, nous embrasser et rigoler… Joyeux anniversaire, je t’aime !

25. Je te promets de passer une éternité à t’aimer, te soutenir et t’encourager. Mon coeur, je te souhaite tout le bonheur du monde… Joyeux anniversaire, mon amour.

26. À chaque fois que je regarde dans tes yeux, je me retrouve dans un monde cent fois plus beau que le paradis. Trinquons à notre fabuleux futur ! Bon anniversaire, mon amour.

27. Bonne fête, mon amour ! Je suis tellement content(e) de savoir que tu passeras toute ta vie à être plus vieux/vieille que moi !

28. Oh, j’ai trouvé un fait scientifique super intéressant. Savais-tu que les personnes qui ont le plus d’anniversaires vivent le plus longtemps ? Bonne fête, mon amour.

29. Merci de me compléter et de m’avoir fait comprendre ce qu’était le véritable bonheur. Aujourd’hui, on fête ta naissance mais, tous les jours, on célèbre notre amour. Passe une belle journée. Bonne fête, mon amour.

30. Mon amour, le temps qui passe n’a pas laissé d’empreinte sur notre amour. Je t’aime toujours autant ! Joyeux anniversaire mon amour.

Dites-lui que vous l'aimez pour son anniversaire / Crédit : Istock

31. Je n’ai pas besoin d’un jour spécial pour me rappeler à quel point tu es unique et importante pour moi. Les étoiles brillent où que tu ailles. Bon anniversaire, mon amour.

32. J’espère que ton anniversaire va être aussi beau et resplendissant que toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Tous mes meilleurs voeux, mon coeur.

33. Joyeux anniversaire à une personne spéciale qui apporte tant de joie à mon cœur. Je suis reconnaissant pour chaque moment que nous passons ensemble, et je souhaite que notre bonheur ne se termine jamais.

34. Oh, tu commences à ressembler à du bon vin. Tu t’améliores avec l’âge. Ou bien, tu ressembles à une bouteille de vin ouverte qui pourrit avec le temps. Je n’ai pas encore fait mon choix.

35. J’espère que chaque journée va te faire sourire et que chacun de tes souhaits va devenir réalité. Tous mes sincères voeux pour ton anniversaire, mon coeur.

36. Mon amour pour toi grandit à chaque fois que je te vois. Il ne disparaîtra donc jamais, car il est infini. Joyeux anniversaire, ma chérie.

37. Merci de tout aimer chez moi, y compris mes imperfections. L’univers m’a offert le plus précieux des cadeaux quand il t’a mis sur mon chemin. Mon coeur, je t’aime et je te souhaite un très joyeux anniversaire, mon amour.

38. Même les pires jours sont doux quand tu me tiens la main. Même les pensées les plus sombres s'effacent quand tu me souris. Et quand tu me regardes dans les yeux, mon monde brille autant que toi - joyeux anniversaire à la personne qui apporte le bonheur dans ma vie.

39. Aujourd’hui, c’est vraiment une journée unique puisque le meilleur petit ami de l’univers célèbre le jour où il a fait son entrée dans ce monde. Amuse-toi, mon prince !

40. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivé. Je te souhaite le meilleur anniversaire possible. Tu mérites que tous tes rêves deviennent réalités et je vais m’assurer de cela !

41. Qui a dit que l’on devenait plus sage avec le temps ? ! Pour toi, cela semble aller dans le sens inverse. Plus tu vieillis, plus tu es bête et irresponsable.

42. Le jour de ton anniversaire, c’est le moment où tu te fixes de nouveaux objectifs que tu ne peux pas atteindre. Ensuite, tu passes le reste de l’année à être déçu(e) par toi-même !

43. Que cette journée soit aussi ensoleillée que ton sourire, et aussi belle que toi. Tu brilles tous les jours, mais ce jour-là, tu brilleras le plus. Joyeux anniversaire.

44. La lune et les étoiles ne sont pas suffisantes pour exprimer tout mon amour pour toi. Passe une super journée et fête cela comme il se doit ! Joyeux anniversaire, mon amour.

45. Bon anniversaire, mon amour ! Tu apportes beaucoup de joie dans vie et je ne pourrais jamais assez te remercier pour cela. Je suis reconnaissante pour chaque moment passé à tes côtés. J’espère que ton bonheur sera éternel.

46. Il est facile de tomber amoureux de toi. Et rester amoureux de toi est encore plus simple. J'adore fêter les anniversaires avec toi, et j'ai hâte d'en fêter un autre l'année prochaine. Joyeux anniversaire à tous.

47. Aujourd’hui, c’est ta journée. Laisse-moi donc être ton génie : je vais exaucer tous tes voeux ! Joyeux anniversaire, ma chérie.

48. Avoir une personne belle, drôle, intelligente et gentille auprès de soi est une véritable aubaine. Quelle chance tu as ! D’ailleurs, je me suis dit que tu avais tellement de chance qu’il était inutile de t’acheter quoi que ce soit.

49. Avec ces quelques mots j’espère pouvoir t’exprimer tout l’amour que je porte pour toi et mes meilleurs vœux pour ton anniversaire. Heureux anniversaire mon amour !

50. Même les pires journées sont faciles lorsque tu me tiens la main. Même les pensées les plus sombres disparaissent quand tu souris. Et lorsque tu me regardes dans les yeux, mon univers se met à briller. Joyeux anniversaire, mon chéri.

Un anniversaire qui commence par un message romantique / Crédit : Istock

51. Tu es le sang qui coule dans mes veines, tu es cette partie vitale qui rend mon âme complète… Sans toi, je ne pourrais pas survivre. Mon ange si précieux, je te souhaite une très belle journée. Bonne fête, mon amour.

52. Joyeux anniversaire, mon coeur. Tu vieillis peu à peu. Le seul point positif est que tu n’es pas aussi vieux/vieille que tu le seras l’année prochaine.

53. Je suis l’homme le plus heureux de la terre, car j’ai la meilleure compagne possible. Merci d’être mon soutien. Mon coeur, je ne te souhaite que du bonheur.

54. Je te souhaite un très bon anniversaire plein de joie et de bonheur. Je t’aime de tout mon cœur et jamais je ne cesserai de t’aimer, tu es constamment dans mes pensées. Tu es la source de mon bonheur.

55. Je me suis longtemps demandé ce que j’allais t’offrir. Puis, je me suis rappelé que tu avais tout et surtout que l’on partageait un compte bancaire. Alors à quoi bon acheter un cadeau ? Bonne fête, mon amour (quand même) !

56. En ce grand jour, j’avais décidé de faire la liste de toutes les raisons qui me poussent à t’aimer. Puis, j’ai dû laisser tomber parce que j’ai compris que même si je passais le reste de ma vie à énumérer tes qualités, je n’en verrais jamais la fin. Je te souhaite un anniversaire aussi parfait que toi !

57. Tu es la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie, et j'espère que tu auras un superbe anniversaire. Tu le mérites, mon amour, et je ferai en sorte que tes rêves deviennent réalité.

58. J'espère que chaque jour mettra un sourire sur ton visage, et que tout ce que tu souhaites se réalisera. J'espère que tu ne m'oublieras jamais, car je me souviendrai toujours de toi. Je te souhaite un excellent anniversaire.

59. Merci pour tous les bons souvenirs. Qu’importe le nombre d’anniversaires que l’on célébrera, je serai toujours là pour toi. Profite à fond de ta journée ! Joyeux anniversaire, mon amour.

60. Quelle chance tu as… Tu es une des rares personnes dont je me rappelle l’anniversaire, sans l’aide de Viber ou Facebook. C’est mieux que de gagner au loto !

61. Joyeux anniversaire mon cœur ! Puisse la vie t’être douce et combler ton cœur de tout ce qu’il ne désire pas seulement aujourd’hui mais pour toujours. Je t’aime.

62. J’aimerais pouvoir attacher mon coeur à cette carte de voeux, car c’est la seule façon que j’ai de te faire comprendre à quel point je t’aime. Je te souhaite d’être toujours heureuse et crois-moi je ferai tout pour accomplir cela. Bonne fête, mon amour.

63. Aujourd’hui nous passons encore l’un de tes anniversaires ensemble. Et même si je te le dis très souvent je profite de ce jour important pour te redire que je t’aime et que sans toi ma vie n’aurait pas la même saveur. Joyeux anniversaire mon amour.

64. Chéri, je t’aime avec chaque fibre de mon corps. N’oublie jamais cela… Célébre cette journée comme il se doit !

65. Bonne fête, mon amour. Il y a quelques années, tu pensais que les gens qui avaient cet âge étaient vieux. Est-ce que tu partages toujours cet avis ?

66. Encore une occasion pour te dire que je t’aime, que je t’aime et que je t’aime encore ! Joyeux anniversaire mon cœur, mon amour, l’homme de ma vie, celui qui me procure tant de bonheur. Je t’envoie mille baisers.

67. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens pour toi. Mais mes câlins vont t’aider à comprendre combien je t’aime. Je te souhaite d’être heureuse et comblée. Passe une super journée, mon amour.

68. Merci pour tous les souvenirs que tu m'as donnés. Peu importe notre âge et le nombre d'anniversaires que nous célébrerons encore, je serai toujours là pour toi. Joyeux anniversaire.

69. Le plus beau son que j’ai jamais entendu, c’est celui de ton rire. Le plus bel endroit que j’ai jamais visité, ce sont tes bras. Passe un super anniversaire, mon coeur.

70. Je t’en prie, ne t’inquiète pas pour cette année supplémentaire à ton compte. De toute façon, l’alcool que tu vas boire ce soir va vite te faire oublier ton âge. Bonne fête, mon amour.

100 idées de messages pour l'anniversaire de votre amoureux ou amoureuse / Crédit : Istock

71. Ton amour est toujours là pour m’aider à résoudre mes problèmes. Tu es le soleil de mes jours et c’est pour ça que je te souhaite un anniversaire aussi brillant que toi. Bonne fête, mon amour.

72. Un très joyeux anniversaire à l’homme qui fait de ma vie, un conte de fées. Tu apportes tellement de chaleur et de lumière à ma vie que, parfois, j’ai du mal à comprendre comment j’ai fait pour être aussi chanceuse. Je t’aime !

73. Chaque matin quand je me lève, je t’aime encore plus que le jour d’avant. Je suis si reconnaissant d’avoir trouvé l’amour de ma vie. Je t’aime, mon coeur. Passe une journée très joyeuse. Joyeux anniversaire, mon amour.

74. Joyeux anniversaire à mon ami(e) et chéri le/la plus cher(e). Merci d'avoir apporté le bonheur dans ma vie. Je t'aime de tout mon cœur, et mes sentiments pour toi se renforcent de jour en jour.

75. Oh, tu commences à vieillir. Bon anniversaire, mon coeur. Même avec toutes ces rides ou tous ces kilos en trop, je continue de t’aimer de tout mon coeur.

76. À tes côtés, même le soleil semble terne. Merci d’apporter autant d’étincelles dans ma vie. Mon coeur, je te souhaite un anniversaire du tonnerre.

77. Pour ton anniversaire mon cœur, j’aimerais inonder ton cœur d’un océan de poésie d’amour et te couvrir de milliers de bisous, mon amour pour toi est infini…bon et heureux anniversaire mon amour !

78. Je te promets que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire de ta vie, un rêve. Tu mérites le meilleur de la vie, car tu es un être exceptionnel. Je t’aime et je t’aimerai jusqu’à la fin des temps. Joyeux anniversaire, mon chéri.

79. Tu fais que ma vie vaut la peine d'être vécue. Tu fais naître des sourires sur mon visage, et ton toucher me montre à quel point tu m'aimes et tu te soucies de moi. Tu es mon ami(e) et mon/ma chéri(e)i. Joyeux anniversaire.

80. Bon anniversaire, mon ange. J’aimerais pouvoir l’écrire au ciel pour que tout le monde le voit mais, à la place, je vais t’embrasser et t’enlacer afin que tu saches à quel point tu es aimée.

81. Tu es la raison pour laquelle je souris tous les jours. Notre passion ne disparaîtra jamais, et l'amour brillera davantage en ce jour spécial. Je t'aime.

82. Tu n’es pas Jésus et aujourd’hui, ce n’est pas Noël. Alors, pas de cadeau pour toi ! Simplement, ce message ridicule pour te souhaiter un bon anniversaire.

83. Pas de graisse, pas de cholestérol, et pas d'accoutumance. Ce message est entièrement naturel, sauf pour le miel. Mais il ne pourra jamais être aussi doux que toi. Joyeux anniversaire, mon coeur.

84. Grâce à toi, ma vie a un sens. Tu me fais sourire et ton toucher est une preuve délicate de tout l’amour que tu me portes. Tu es mon meilleur ami et mon amant. Joyeux anniversaire, mon chéri.

85. Allez, on fête encore un de tes anniversaires. Est-ce que tu as l’intention de faire de cette mascarade quelque chose d’annuel ? Non, parce que j’en ai déjà marre.

86. En entrant dans ma vie, tu m’as fait découvrir le paradis terrestre. Aujourd’hui, je souhaite te remercier du plus profond de mon coeur pour tout le bonheur que tu m’apportes. Santé !

87. Bonne fête, mon amour. Je suis fier/fière de voir que tu es encore vivant. Après toutes les cuites que tu as prises, je suis honnêtement étonné(e).

88. Mon coeur, est-ce que tu sais que mon amour pour toi grandit chaque jour ? Imagine à quel point je vais t’aimer dans 5, 10 ou 15 ans ! J’ai hâte de fêter ton anniversaire…

89. Il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi. Je suis captivé par ton amour et je suis très reconnaissant que tu m’aies choisi comme partenaire. Je t’aime et j’espère que tu vas passer un merveilleux anniversaire. Bonne fête, mon amour.

Joyeux anniversaire à votre amour / Crédit : Istock

90. J’ai une place dans mon coeur que personne d’autre à part toi ne peut occuper. Tu es le seul capable de me rendre aussi heureuse. Merci pour tout. Joyeux anniversaire, mon amour. Et à ta santé !

91. Aucune date ne me tien a cœur comme la date de ton anniversaire parce que ça me rappelle toute la chance que j’ai de t’avoir dans ma vie. En ce jour exceptionnel, je viens te dire joyeux anniversaire mon amour .Tu es l’étoile de ma vie !

92. J'espère que ton anniversaire est aussi beau et plein d'amour que tu l'es. Tu ne mérites que le meilleur, et je te le souhaite. Meilleurs voeux, mon amour.

93. Je suis si fier d’être ton partenaire. Sans ton amour, je ne sais pas comment je ferais pour vivre. Merci d’être toujours fidèle à toi-même et de me soutenir dans tout ce que je fais. Bon anniversaire, ma chérie.

94. J'aimerais pouvoir attacher mon cœur à ce souhait d'anniversaire. Ce n'est qu'alors que tu pourrais comprendre à quel point tu comptes pour moi. J'espère que tu seras toujours heureux, et j'essaierai de faire en sorte que ce soit une réalité pour toi.

95. Ne pense pas au passé, car tu ne peux rien faire pour l’améliorer. Ne pense pas au futur, car il est imprévisible. Et surtout, ne pense pas au présent… Oui, je l’ai oublié !

96. Il n'y a pas un jour où je ne penserai pas à toi. Je suis captivé(e) par ton amour, et je suis reconnaissant(e) que tu m'aies choisi pour être à tes côtés. Je t'aime, et j'espère que tu passeras un merveilleux anniversaire.

97. Je suis la personne la plus chanceuse sur Terre car j'ai la personne la plus merveilleuse à mes côtés. Merci d'être mon roc, joyeux anniversair mon amour.

98. Tu es la raison pour laquelle je souris tous les jours. Notre passion ne se fanera jamais et notre amour brillera particulièrement fort aujourd’hui. Je t’aime… Bonne fête, mon amour.

99. Je te préviens tout de suite que j’ai un plan machiavélique pour ce soir. Mon but est de te saouler au point de te convaincre que c’est mon anniversaire. Ensuite, tu vas me payer ta tournée !

100. Tes bras forts sont le seul endroit où j’ai envie de passer le reste de mes jours. Bon anniversaire, mon amour.