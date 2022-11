15 CV originaux pour se démarquer des autres

La création d’un CV original requiert une bonne dose de créativité. Voici 15 modèles sur lesquels vous pouvez vous inspirer avant de concevoir le vôtre.

C’est quoi un CV original ?

Faire un CV original pour se démarquer. Crédit : Istock

De nombreux paramètres différencient un CV original des autres modèles. Les modèles de CV originaux se distinguent par exemple par leur format. Depuis la vulgarisation des réseaux sociaux, les CV modèles Twitter, Facebook, etc., sont en vogue. Il est donc nécessaire de changer un peu le look ainsi que le contenu de votre CV pour vous démarquer des autres.

Parmi les modèles les plus populaires de nos jours, il est possible de citer les CV vidéo, les modèles en stop-motion, les versions sous forme de carte d’identité, etc. Microsoft Office Word n’est donc pas le seul logiciel ou outil pratique pour réaliser des CV originaux.

Pour que votre curriculum vitæ soit parfait, il doit au moins réunir les conditions suivantes:

L’originalité: il n’est pas judicieux de reprendre une idée déjà adoptée par de nombreuses personnes (format Facebook, etc.).

La clarté et la simplicité: en plus d’être original, il doit être facile à lire. Les informations essentielles sont donc à mettre en avant. Le format original ne doit en aucun cas rendre difficile la lecture de votre curriculum vitæ.

Un bon CV doit viser la bonne cible. Faire un curriculum vitae inadapté par rapport à votre situation n’est pas à votre avantage. Il est également conseillé de vous renseigner sur le recruteur, notamment sur l’entreprise avant de rédiger quoi que ce soit.

Sachez que vous n’avez pas besoin de maîtriser des logiciels compliqués pour réaliser un CV. Avec Word, il est possible de créer un modèle unique. Pour gagner du temps, vous pouvez également télécharger un modèle modifiable sur internet. Par la suite, faites une petite modification pour que le design se démarque.

Pourquoi faire un CV original ?

Une jeune femme rédige son CV Crédit : juststock

Créer un CV original présente de nombreux avantages. Un modèle de CV unique vous permet par exemple de vous distinguer. Notez que les recruteurs reçoivent parfois une centaine de dossiers de candidature lors d’une offre d’emploi. Les modèles de CV classiques sont ainsi difficiles à remarquer. Un modèle ayant un format différent attire toujours l’attention et augmente vos chances de passer à l’étape suivante.

Dans les métiers créatifs (communication, publicité, marketing, mode, design, graphisme, etc.), un curriculum vitæ avec un format qui sort du lot donnera envie aux recruteurs de lire votre portfolio.

Le format ainsi que le design d’un CV montrent la personnalité du demandeur d’emploi. La mise en page de votre dossier de candidature n’est donc pas à prendre à la légère.

5 CV originaux faciles à réaliser

Un recruteur lit un CV Crédit : jakkapant turasen

Vous cherchez à impressionner vos recruteurs ? Vous n’avez pas besoin de faire appel à un professionnel pour optimiser la forme de votre dossier de candidature pour faire suite à une offre d’emploi. Voici cinq modèles faciles à réaliser sur votre ordinateur:

CV Acro

Le design d’un CV Acro est original tout en inspirant modernité et professionnalisme. Choisir des teintes accrocheuses est conseillé afin d’attirer l’attention des recruteurs. Une mise en page bien soignée montre que vous êtes sérieux et organisé, tenez-en compte. Les détails des informations apportées ainsi que chaque élément de décor différencient un modèle Acro d’un CV classique.

Privilégiez le minimalisme pour rendre la lecture facile. Un format compact est également recommandé. Pour plus de cohérence, n’oubliez pas l’alignement central.

CV Ardent

Avec une mise en page en diagonale, ce modèle de CV original capte toujours l’attention des recruteurs. Lors de la conception, l’objectif est de bien présenter l’effet visuel tout en mettant en avant votre photo. Le choix d’une police à effet manuscrit le rend encore plus stylé.

La facilité de lecture, la propreté ainsi que la lisibilité sont des critères indispensables pour mettre en valeur votre profil aux yeux des recruteurs. L’utilisation d’une gamme de couleurs douces rend ce CV encore plus intéressant.

CV Assidu

Avec ce design, l’objectif est de mettre en avant votre assiduité et votre créativité. Ce modèle montre également que votre candidature est sérieuse. Lors de la création de ce modèle, regroupez les informations pertinentes de manière équilibrée. Tenez toujours compte de la lisibilité. N’hésitez pas à utiliser un tableau pour mieux agencer les détails et la forme. Lors de la mise en page, évitez la surcharge et les fioritures sans intérêt. Quant aux couleurs, répartissez-les sur le document pour convaincre les recruteurs.

CV Attentionné

Par rapport à un modèle classique, ce genre de CV utilise beaucoup de couleurs. Pour un confort de lecture, choisissez des polices et des tons variés. Afin de distinguer les informations selon leur catégorie, optez pour l’arrangement par colonne tout en considérant leur niveau de pertinence.

L’usage de formes géométriques ainsi que de couleurs attrayantes rend ce modèle coloré original. N’hésitez donc pas à vous servir de cercles, etc., lors de la mise en page.

CV Autonome

Ce modèle de CV allie professionnalisme, sérieux, créativité, etc. Sachez que ces qualités sont très recherchées dans le monde professionnel. Ce curriculum vitæ simpliste est un moyen de montrer que vous êtes un candidat qui maîtrise le domaine d’activité. En effet, il renvoie directement le recruteur sur les informations essentielles à connaître.

5 CV accrocheur pour se démarquer

Un recruteur poste une offre d’emploi Crédit : fizkes

Avec une bonne dose de créativité, réaliser un design de CV unique est à la portée de tout un chacun. N’hésitez pas à vous inspirer des exemples suivants pour avoir un dossier impeccable:

CV Distrayant

Lors de la création, privilégiez la couleur bleue pour exprimer vos expériences et vos compétences. Mettez également votre photo au centre et en gros plan. Utilisez d’autres teintes pour différencier chaque catégorie d’information. Servez-vous des formes géométriques asymétriques pour faire les sections.

CV Bubble Gum

Simple et facile à lire, ce modèle de CV montre votre professionnalisme. Vous n’avez qu’à réaliser une double colonne de teintes différentes (bubble gum) pour créer un design original. Cette forme est conseillée si vous souhaitez mettre en valeur vos compétences ainsi que votre polyvalence.

CV Senior

Comme la version précédente, ce genre de CV met en avant votre valeur ajoutée. Il est conseillé pour les candidats expérimentés. Agréable à lire, il propose des informations parfaitement structurées. En effet, il laisse la place aux détails et dispose même d’une rubrique « Références », indispensable pour soutenir ses expériences et garantir la crédibilité ainsi que la notoriété du candidat.

Ce CV à deux colonnes facilite la lecture de vos parcours. Lors de la mise en page, n’hésitez pas à utiliser des couleurs variées pour améliorer le design.

CV Tendance

Le choix de la police ainsi que des teintes reflète votre personnalité. La conception d’un CV tendance est avantageuse, surtout que les candidats qui utilisent ce modèle sont rares. Privilégiez les tons vert et bleu. Choisissez une police qui s’accorde avec la mise en forme pour avoir un contenu harmonieux. Prenez soin de chaque section et de toutes les sous-catégories pour mettre en évidence votre personnalité.

CV Débutant

Avec Word, vous pouvez réaliser un CV minimaliste et stylé. Pour faire simple, commencez par choisir un modèle existant sur le logiciel. Par la suite, apportez des modifications. N’hésitez pas à changer certaines couleurs. Utilisez des formes géométriques pour avoir une présentation audacieuse.

5 CV créatifs pour capter l’attention

Un demandeur d’emploi répond à une offre Crédit : AndreyPopov

Le choix des teintes, de la police, de la taille des polices, etc., influe sur la forme de votre CV. Pour créer votre tout premier curriculum vitæ, il est judicieux de télécharger un modèle préconçu et de le remplir. Par la suite, vous pouvez améliorer l’esthétique et la forme.

CV Étudiant

Vous souhaitez intégrer une institution pour un stage, etc. ? La création d’un CV simple et moderne vous permet d’attirer le regard des recruteurs. Même sans expérience professionnelle, vous augmentez vos chances en misant sur un dossier bien préparé et soigné. L’assortiment de teintes afin de mettre en évidence votre sens de l’organisation est ainsi indispensable. Le choix des formes géométriques n’est pas à prendre à la légère.

CV Esthétique

Pour faire un CV esthétique, privilégiez le ton gris afin d’apporter du relief sur les différentes sections de votre CV. Cette teinte discrète améliore le style de votre document et rend optimale sa visibilité. Si vous cherchez à obtenir un rendu professionnel, misez sur la simplicité.

CV Créatif

Ce format met en évidence le profil du candidat. Avec une police d’écriture sobre et contrastée, le document est agréable à lire. Le recruteur peut également parcourir le contenu rapidement, car les informations essentielles sont directement accessibles. Évitez surtout les fautes d’orthographe, de grammaire et de syntaxe pour le convaincre.

CV Dynamique

L’utilisation des graphiques vous permet d’alléger votre CV. Pour catégoriser les informations, vous pouvez également utiliser deux colonnes. Les motifs géométriques valorisent l’aspect graphique, ce qui aère les espaces et rend le document facile à lire. Les images ainsi que les ornements sont les bienvenus pour plus d’originalité.

CV Élégant

Associées au ton rouge brillant, les teintes bleue et verte vous permettent de créer un CV contemporain. En structurant le document en plusieurs sections, vous pouvez y insérer des informations détaillées. Tâchez de bien structurer votre CV pour montrer que vous êtes une personne méthodique et organisée.