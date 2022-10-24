Voici la recette du chocolat chaud à l'ancienne, un plaisir gourmand et régressif !

Par Célia Papaïx ·

Chocolat chaud à l'ancienne

Une boisson chaude parfaite pour réchauffer les cœurs et les papilles. Ça va vous rappeler plein de souvenirs !

Il n'y a rien de tel qu'un chocolat chaud pour se réchauffer et pour accompagner un dimanche après-midi devant un film ou une série ! Ce petit plaisir cacaoté va vous faire retomber en enfance, c'est (presque) la même recette que mamie faisait. Onctueux, bien chocolaté et ultra-gourmand, le chocolat chaud à l'ancienne est à reproduire de toute urgence ! Pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à ajouter quelques guimauves, c'est trop bon… Réchauffez-vous avec un véritable pumpkin spice latte ou un latte au caramel et aux épices !

Recette Chocolat chaud à l'ancienne

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 l de lait
  • 100 ml de crème liquide entière
  • 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
  • 190 g de chocolat noir

Préparation

1
Verser le lait, la crème et le cacao dans une casserole puis mettre à feu doux. Mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
2
Hacher le chocolat noir à l'aide d'un couteau.
3
Une fois le lait très chaud, retirer du feu et ajouter le chocolat. Fouetter pour faire fondre le chocolat. Servir aussitôt !
Boisson chaudeClassiquesFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Chocolat chaud intense
Chocolat chaud intense
Chocolat chaud viennois
Chocolat chaud viennois
Chocolat chaud marshmallow
Chocolat chaud marshmallow
Chocolat chaud traditionnel
Chocolat chaud traditionnel
Chocolat chaud fait maison
Chocolat chaud fait maison
Moutarde à l'ancienne maison
Moutarde à l'ancienne maison
Pommes au four à l'ancienne
Pommes au four à l'ancienne
Salade de pommes de terre aux lardons et moutarde à l'ancienne
Salade de pommes de terre aux lardons et moutarde à l'ancienne
Beignets de pommes à la cannelle à l'ancienne
Beignets de pommes à la cannelle à l'ancienne