Voici la recette du chocolat chaud à l'ancienne, un plaisir gourmand et régressif !

Une boisson chaude parfaite pour réchauffer les cœurs et les papilles. Ça va vous rappeler plein de souvenirs !
Il n'y a rien de tel qu'un chocolat chaud pour se réchauffer et pour accompagner un dimanche après-midi devant un film ou une série ! Ce petit plaisir cacaoté va vous faire retomber en enfance, c'est (presque) la même recette que mamie faisait. Onctueux, bien chocolaté et ultra-gourmand, le chocolat chaud à l'ancienne est à reproduire de toute urgence ! Pour plus de gourmandise, n'hésitez pas à ajouter quelques guimauves, c'est trop bon… Réchauffez-vous avec un véritable pumpkin spice latte ou un latte au caramel et aux épices !
Recette Chocolat chaud à l'ancienne
Ingrédients
- 1 l de lait
- 100 ml de crème liquide entière
- 1 c. à soupe de cacao en poudre non sucré
- 190 g de chocolat noir
Préparation
1
Verser le lait, la crème et le cacao dans une casserole puis mettre à feu doux. Mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène.
2
Hacher le chocolat noir à l'aide d'un couteau.
3
Une fois le lait très chaud, retirer du feu et ajouter le chocolat. Fouetter pour faire fondre le chocolat. Servir aussitôt !