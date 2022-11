15 idées de demandes en mariage des plus romantiques

Vous avez envie de demander de partenaire en mariage mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Voici quinze idées pour une proposition des plus romantiques, certaines classiques, certaines originales, pour vous inspirer.

Vous êtes en couple depuis plusieurs années ? Après des mois, des années de vie commune, vous êtes toujours fous amoureux l’un de l’autre ? Et vous voulez concrétiser votre relation par une mariage ? Vous êtes au bon endroit pour trouver des conseils et des idées. Avant de penser à l’organisation du mariage, de la liste des invités, du lieu de la cérémonie, de la robe de mariée, du discours des mariés, il y a une première étape des plus importantes : la demande en mariage. Elle peut être simple ou farfelue, elle peut être classique ou originale, mais elle doit avant tout être romantique, et à l’image de votre couple. Et votre proposition nécessite d’être préparée : il faut trouver une bague, il faut penser à ce que vous allez dire ainsi qu’où vous allez le dire. Pour vous aider à faire une demande en mariage parfaite, voici quinze idées de demandes en mariage des plus romantique pour vous inspirer !

Une demande lors d’un dîner au restaurant

C’est un classique mais c’est efficace. Pour une demande en mariage romantique, réservez un soir dans un restaurant que vous aimez et prétextez une occasion particulière comme un anniversaire pour ne pas que votre compagne ou votre compagnon ne se doute que vous allez lui demander sa main. Sortez la bague de fiançailles à l’entrée ou au dessert, selon votre seuil de patience (et de stress). Un dîner en tête-à-tête au restaurant, c’est l’option pour laquelle a opté Jim (Jason Biggs) pour faire demander en mariage sa petite amie Michelle (Alyson Hannigan) dans «American Pie 3». Seul problème, il a oublié la bague de fiançailles que son père lui amène pendant le dîner. Un petit fiasco largement rattrapé par la jolie déclaration d’amour que Jim fait à Michelle.

La demande en mariage dans un restaurant. Crédit : Istock

Une demande lors d’un moment en famille

Demande en mariage dans un salon en famille. Crédit : Istock

Un dîner en tête-à-tête, ce n’est pas vraiment votre truc ? Vous préférez partager votre demande en mariage avec vos proches ? Excellente idée. Réunissez votre famille et vos amis pour ce moment, qui ravira autant votre amoureux ou votre amoureuse que vos parents, vos frères et soeurs, vos amis et même vos enfants (si vous en avez). Assurez-vous cependant que votre futur mari ou future femme envisage l’avenir comme vous avec une bague au doigt. Cela vous évitera un refus en public. Et mettez un de vos proches dans la confidence pour avoir son aide et ses conseils.

Une proposition de fiançailles lors d’un voyage romantique

Une plage paradisiaque, un paysage splendide, une ville étrangère dépaysante… Embarquez votre (future) moitié pour un voyage romantique, un week-end en France ou à l’étranger et profitez-en pour lui demander sa main. Cela donnera des souvenirs inoubliables et des photos de fiançailles splendides. Avant de partir, pensez à faire des repérages pour choisir le lieu idéal pour votre demande. Dans le film «Donne-moi ta main», Declan fait sa demande à Anna en haut d’une falaise en Irlande. Romantique, non ?

La demande en mariage face à un paysage magnifique. Crédit : Istock

Une demande en mariage (totalement) inattendue

Votre partenaire s’attend à ce que vous lui demandiez de l’épouser ? Jouez l’ascenseur émotionnel. Pendant plusieurs jours (voire plusieurs semaines) avant votre demande, dites-lui que vous n’êtes pas prêt à vous marier, que vous ne le serez peut-être jamais. Insistez sur le fait que votre vie de couple vous satisfait ainsi, sans avoir à passer par l’étape mariage. Et puis, surprise, demandez-lui sa main. Votre (futur) femme ou (futur) mari sera d’autant plus étonné, et certainement heureux, que vous mettiez un genou à terre (ou pas d’ailleurs). Attention cependant, il s’agit d’une option risquée. Dans la série «Friends», Chandler fait croire à Monica qu’il ne voudra jamais se marier… au point qu’elle retourne voir son ex : Richard. Quand elle découvre la supercherie, c’est Monica qui se met à genou devant Chandler. Double surprise, et certainement l’une des demande en mariage les plus émouvantes de la télévision.

Une demande en mariage pleine de souvenirs. / Crédit photo : Istock

Un souvenir recréé pour une demande en mariage

Pour une demande en mariage romantique et émouvante, replongez dans l’histoire de votre couple, dans vos plus beaux souvenirs, et recréez le moment magique qui a façonné votre histoire d’amour. Demandez votre partenaire en mariage à l’endroit où vous vous êtes rencontrés ou à l’endroit où vous vous êtes embrassés pour la première fois, par exemple. Dans «Grey’s Anatomy», c’est dans l’ascenseur de l’hôpital, décoré de souvenirs, que Derek demande la main de Meredith.

Une demande en mariage originale / Crédit photo : Istock

Une chasse au trésor avec à la clé une bague de fiançailles

Pour pimenter votre demande en mariage, vous pouvez organiser une chasse au trésor pour votre chéri(e), un jeu de piste qui le ou la mènera jusqu’à la bague de fiançailles. Cela peut être des énigmes qui l’emmène d’un endroit à un autre - endroits marquant de votre histoire d’amour -, ou des devinettes pour qu’il ou elle comprenne ce que vous allez lui demander. Jake Peralta, héros de «Brooklyn Nine-Nine», organise toute une enquête qui mène Amy Santiago jusqu’au archives du commissariat où il la demande en mariage. Surprise garantie.

La bague cachée. / Crédit photo : Istock

Un grand spectacle pour une demande en mariage

Envie d’une demande en mariage spectaculaire, au premier sens du terme ? Vous pouvez organiser un véritable spectacle pour mettre en scène votre proposition. Avec l’aide de proches ou avec l’aide de comédiens qui peuvent, par exemple, rejouer les scènes de votre histoire d’amour pour une demande des plus originales ! Dans «Grey’s Anatomy» (encore), l’une des demandes en mariage les plus romantiques de la série est celle de Matthew à April (même s’ils ne se marient finalement pas) : l’ambulancier organise un flashmob devant l’hôpital, avant de poser un genou à terre devant le médecin. Séquence émotion.

Une demande en mariage avec message public

Envie de montrer votre amour à votre petite-amie ou petit-ami, mais pas que ? Optez pour une demande publique en faisant passer un message sur les panneaux publicitaires de votre ville. À la sortie de la station de métro de votre femme, en face du travail de votre homme, à côté de son restaurant préféré… trouvez un endroit où votre compagne ou votre compagnon ne pourra pas manquer votre message. Et cachez-vous pas loin pour ne pas manquer sa réaction.

Un calendrier de l’avent avec une bague de fiançailles dans la dernière case

Une demande en mariage originale. Crédit : Istock

Les fêtes de fin d’années, Noël, le sapin, les cadeaux… Le mois de décembre est une saison magique. Idéale pour une demande en mariage. Et, pour faire durer le suspense, pourquoi ne pas prévoir un calendrier de l’avent pour votre petite-amie ou votre petit-ami, avec dans la dernière case une bague de fiançailles ? Vous pourrez ainsi poser un genou à terre et faire une belle déclaration d’amour à votre partenaire, devant le sapin de Noël le 24 décembre. Une demande des plus romantiques.

Un marque page dans un livre avec une demande en mariage

L’amour ne se montre pas forcément avec de grandes déclarations, mais peut se prouver avec des petits gestes. Une demande en mariage est déjà un grand engagement, alors pourquoi ne pas la faire avec un petit mot ? Une question sur un marque page glissé dans un livre par exemple ou un post-it collé sur le miroir de la salle de bain. Simple, mais efficace. Et surtout romantique.

Une demande au micro d’un magasin

Si vous avez envie de crier votre amour au monde entier, vous pouvez opter pour une demande publique, au micro d’un magasin par exemple. Évitez cependant les supermarchés, il n’y a rien de moins romantique que le rayon papier toilette. Dans le film «Fashion Victim», Patrick Dempsey met un genou à terre devant Reese Witherspoon dans une boutique de bijoux Tiffany & Co. Pratique, les bagues de fiançailles sont à disposition.

La demande en mariage dans «Fashion Victim» / Crédit photo : « Fashion Victim »

Une demande en mariage lors d’un concert

Votre passion commune avec votre chéri(e) est la musique ? Depuis que vous êtes en couple, vous multipliez les concerts ? Alors réfléchissez à l’idée de demander votre petite-amie ou votre petit-ami en mariage lors d’un spectacle de votre groupe préféré. Contactez les artistes sur les réseaux sociaux, racontez-leur votre histoire d’amour, expliquez leur votre projet, avec un peu de chance, ils voudront bien vous aider ! Même si c’est plus facile si vous êtes vous-même chanteur ou chanteuse… comme Johnny Cash qui demande sa compagne June en mariage sur scène dans le film «Walk the line».

La demande en mariage de Johnny Cash à June dans «Walk the line » / Crédit photo : « Walk the line »

Un film projeté dans une salle de cinéma pour demander la main de sa moitié

C’est une demande en mariage qui demande beaucoup de préparation… mais cela vaut le coup. Réalisez un court-métrage dans lequel vous demandez la main de votre chéri(e) et organisez une diffusion dans une salle de cinéma. En vous installant dans les fauteuils, faites comme si de rien était et guettez la réaction de votre compagnon ou compagne quand il ou elle découvre votre surprise. En plus, cela vous fait des souvenirs en vidéo.

Une demande en mariage lors d’une nuit dans un hôtel

Pour demander la main de votre partenaire, vous pouvez faire simple : une chambre d’hôtel, un lit couvert de pétale de fleurs, un moment en tête-à-tête romantique… C’est une façon idéale de faire sa demande.

Un petit-déjeuner au lit et une demande en mariage

Une façon intime de demander son partenaire en mariage est de le faire au réveil, avec un petit-déjeuner au lit. C’est n’est pas forcément original, mais c’est infiniment romantique. À l’image de la demande de Ed Harris à Julia Roberts dans «Ma meilleure ennemie». Au saut du lit, il lui propose de se marier. Il n’a même pas de bague de fiançailles mais enroule un fil autour de son doigt. La spontanéité et la simplicité, c’est bien aussi.

La demande en mariage au réveil. / Crédit photo : Istock