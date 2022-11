15 photos de grimaces les plus drôles

Les grimaces ne sont pas toutes effrayantes. Il en existe qui soient amusantes, et même, hilarantes, même en photo. Découvrez 15 des plus drôles d'entre elles.

Que signifie « grimacer » ?

Une jeune fille effectuant déformant sa tête pour apporter de la joie Crédit photo : Zastavkin

Femme, homme et enfant, tous peuvent grimacer pour réaliser un funny selfie. Il ne faut pas s’y méprendre. Cette mode n’est pas récente. Que veut dire ce terme exactement ? Dans le dictionnaire de la langue française, le mot « grimacer » désigne « faire des grimaces ». Il est à distinguer de « grimacier » qui est le nom de quelqu’un faisant régulièrement des grimaces.

Quant « aux grimaces », il est dit dans le dictionnaire qu’il s’agit d’une action de contorsion de certains muscles du visage. À l’extérieur, la contorsion se reflète à travers la modification de l'apparence. Selon le cas, ce dernier reflète un sentiment de douleur, de dégoût, de peur et beaucoup d'autres.

Chez certaines personnes, ces actions sont naturelles. Pour d’autres, un certain entraînement est nécessaire pour apprendre à contrôler les muscles. Lorsque la maîtrise est au rendez-vous, le résultat est remarquable. Certains comme des comédiens en font même leur métier, car leurs visages sont trop drôles. Des joueurs de jeux de cartes comme le Poker utilisent aussi ces expressions faciales pour duper leurs adversaires.

Quelle partie du corps utiliser pour faire des grimaces ?

Une personne grimaçant pour apporter des sourires Crédit photo : Deagreez

Comme indiqué, faire une grimace consiste à travailler certains muscles du visage. Quelles parties sont réellement concernées ? En effet, les grimaciers effectuent une modification en utilisant une ou plusieurs muscles :

Les yeux : ils peuvent être grands ouverts, bridés ou semi-ouverts. Il est aussi possible de n’utiliser qu’un seul œil.

La langue : elle peut être tirée vers l’avant, en haut, en bas, à gauche ou à droite.

La bouche : chacun a son style concernant cette partie. Elle peut être fermée comme ouverte ou croisée en utilisant les doigts.

Les dents : les dents en bas ou en haut peuvent être avancées pour permettre une modification de la face.

Les joues : les joues se gonflent ou se dégonflent selon les envies.

Le nez : il s’agit de jouer avec les narines la plupart du temps.

Quels sont les bienfaits de cet acte pour les enfants et les adultes ?

un sportif réalisant un exercice de musculation tout en grimaçant Crédit photo : Ruslanshug

Les adultes ont l’habitude de dire aux enfants d’arrêter de grimacer, car c'est impoli devant les invités. Pourtant, faire des grimaces apporterait de nombreux bienfaits :

Une grimace fait travailler tous les muscles du visage , ce qui ne peut être que bon pour lui.

, ce qui ne peut être que bon pour lui. En travaillant le mouvement des lèvres et de la langue, les enfants apprennent à mieux articuler.

Elles apaisent l’esprit et procurent une sensation de détente.

Au sein d’un groupe d’amis, elles renforcent les liens . Elles sont drôles et amusantes, ce qui peut faire plaisir à toute la bande.

. Elles sont drôles et amusantes, ce qui peut faire plaisir à toute la bande. Elles servent aussi de moyens de communication pour les plus timides.

Pour les jeunes, cette forme d'expression faciale est un moyen pour faire des photos à Like.

Les expressions faciales les plus amusantes

Une femme en regardant une soupe avec un air dégoûté Crédit photo : SementsovaLesia

Les grimaces peuvent faire peur parfois. Cependant, il en existe qui sont vraiment très drôles.

1. Lèvres serrées et les organes de la vue qui louchent

Une femme réalisant un selfie tout en grimaçant Crédit photo : Deagreez

Cette image est certainement l’une des plus drôles du moment. Presque tous les muscles sur la face sont sollicités. La personne arrive à dégonfler les joues et à serrer les lèvres en même temps. Ensuite, elle louche un peu, ce qui donne un effet loufoque, surtout avec les sourcils relevés. Si cette grimace est faite tout naturellement, elle en devient encore plus amusante.

2. Apparence faciale modifiée en utilisant les dents

une personne en train de se curer les dents avec un doigt tout en souriant Crédit photo : max-kegfire

Cette grimace fait partie des plus classiques et des plus connues. Cependant, elle reste toujours efficace, même en face d’une ou de plusieurs personnes habituées. La technique consiste ici à faire un grand sourire jusqu’aux oreilles. L’auriculaire est utilisé comme pour curer les dents, ce qui donne un air mesquin. Grâce à ces gestes, les yeux se rétrécissent naturellement, ce qui rend cette expression encore plus drôle.

3. Une tête à faire sourire

Un monsieur essayant de faire sourire avec son apparence Crédit photo : max-kegfire

En image, elle n’en a pas l’air, mais imaginez cette grimace lorsqu’elle est faite par surprise. Vous en rirez sûrement. Au moins, vous serez surpris. Sachez qu'elle est réalisable facilement. Vous pouvez la refaire avec un peu d’entraînement devant un miroir. Si vous portez des lunettes, ne les enlevez pas, car personne ne s’attendra à ce que vous fassiez une blague. Pour la réaliser, il vous suffit de relever les sourcils et de sourire au coin avec les lèvres.

4. Une personne dégoûtée, une technique appréciée des joueurs de cartes

Un monsieur présentant un air dégoûté sans l'être réellement Crédit photo : Koldunova_Anna

Cette grimace est drôle dans le sens où elle permet de refléter plusieurs sentiments en même temps. La personne a l’air d’être dégoûtée et effrayée en même temps. Elle laisse aussi penser qu’elle a vu quelqu’un se faire battre ou taper dans les parties génitales. Toutes les interprétations peuvent coller avec cette image qui laisse penser à une scène de vidéo drôle.

5. Un regard agrandi et pénétrant

Un bébé qui force le regard modifiant son apparence Crédit photo : Yuliia Blazhuk

Chez les bébés et les enfants, les grimaces sont presque naturelles. Ils en effectuent plusieurs fois au cours d’une journée. Les mouvements sont parfois automatiques ou commandés lorsqu’une personne leur demande d’en faire. Dans tous les cas, elles procurent une sensation de joie à l'entourage. Elles donnent envie de sourire, surtout lorsqu'elles sont inattendues. En ce qui concerne cette grimace, tout est dans le regard du petit bébé.

6. Un bébé avant de pleurer, une des grimaces les plus appréciées par les internautes français

Un bébé tout mignon qui grimace avant de pleurer Crédit photo : kirza

Vous avez remarqué que les bébés mettent un temps de préparation pour pleurer ? Durant ce court laps de temps, une déformation de leur visage se produit. Cette modification de l'apparence permet d’obtenir une grimace comme sur l’image. Sur le moment, les parents trouvent cet instant drôle. Sur cette image, le bébé montre qu'il est prêt à verser des larmes. Les lèvres sont écartées, prêtes à faire sortir le premier son de pleur.

7. Modifier l'apparence avec un sourire grimaçant

Un bébé montrant ses premières dents tout en grimaçant Crédit photo : MaxBukovski

Sur cette image, il a sûrement été demandé au bébé de faire une grimace. Ce type de grimace est maîtrisé. Le petit bout de chou écarte légèrement les lèvres pour laisser voir ses premières dents de devant. Avec les joues enflées, la grimace est très drôle et mignonne à la fois. Ces deux mots vont toujours ensemble lorsqu’il s’agit d’un bébé.

8. Une apparence faciale hilarante après avoir retenu son souffle

Une personne qui grimace tout en essayant de sourire Crédit photo : Antonio_Diaz

Vous ne savez pas faire une grimace drôle ? Ne vous inquiétez pas, beaucoup de personnes n’y parviennent pas non plus. De plus, il existe une technique toute simple que tout le monde peut reproduire. Il s’agit d’essayer de retenir un souffle tout en souriant. Le résultat est toujours une grimace drôle et inattendue. Vous pouvez obtenir un résultat comme sur la photo. La grimace peut aussi être accompagnée par des joues gonflées.

9. Une grimace avec les lèvres et les sourcils relevés

Une femme faisant la pitre Crédit photo : CamiloTorres

Certaines grimaces demandent de l’entraînement. C’est certainement le cas avec celle-ci si vous souhaitez la refaire. D’ailleurs, vous serez drôle pendant les retrouvailles en famille si vous arrivez à reproduire cette grimace. Tous les muscles sont sollicités, ce qui rend cette action presque parfaite pour faire sourire. Les lèvres sont semi-ouvertes laissant apparaître les dents. Les joues sont étirées tandis que les sourcils sont relevés. La personne louche également.

10. Une personne grimaçant avec la langue étirée et le nez relevé laissant voir les narines

Une femme grimaçant avec la langue étirée Crédit photo : Redzina

Les grimaces les plus simples sont aussi amusantes des fois. Il faut juste les sortir au bon moment. Avec cette photo, deux éléments sont principalement utilisés par cette femme : la langue et les lèvres. La langue est tirée vers l’avant tandis que les lèvres la retiennent. Avec cette grimace, les joues sont sollicitées naturellement. Les narines se font aussi voir automatiquement, rendant l’action encore plus drôle.

11. Un individu ressentant de la douleur sans en avoir

Un monsieur qui fait semblant de s’étrangler Crédit photo : Koldunova_Anna

Dans les vidéos humoristiques, les séquences les plus amusantes sont celles où les gens tombent et souffrent sans gravité. C’est ce qui rend cette grimace hilarante si elle est vue directement. Cette personne grimace tout en émettant une sensation de fort ressentie. Il a l'air d'une personne souffrant d’un mal de dents. Il a envie de se faire mal pour oublier sa propre souffrance.

12. Grimace avec déformation de l'apparence

Un individu qui réfléchit tout en grimaçant Crédit photo : Rommel Gonzalez

Une grimace peut être réalisée avec la main. C’est ce qui distingue cette grimace qui peut être drôle si la situation s’y prête. L'individu presse son manteau, ce qui va déformer la position de la mâchoire. La bouche est fermée pour montrer son sérieux qui au final va faire sourire en face. Par ailleurs, seul un œil est relevé tandis que l’autre est à la taille normale. Le tout donne une grimace présentant un aspect sérieux et drôle à la fois.

13. Lèvres serrées avec les doigts croisés

Une personne qui croise les doigts pour montrer qu'il croit à quelque chose Crédit photo : 5M_photos

Cette grimace a été réalisée inconsciemment, ce qui la rend drôle. Selon l’interprétation, cette image peut présenter plusieurs significations. Pour certains, cette personne avec les doigts croisés est en train d’appeler la chance. Pour d’autres, son apparence et sa posture font penser à une personne tentant de retenir son pet.

14. Une apparence faciale hilarante à tous les niveaux

Une femme qui sait faire sourire Crédit photo : lilly3

De nombreuses personnes trouveront cette grimace drôle. Elle laisse place à de nombreuses interprétations toutes amusantes, voire hilarantes. La particularité de cette grimace se trouve au niveau du blanc de l'œil. Il est presque visible dans sa totalité. Les lèvres qui s'écartent laissent voir la langue sur le point de sortir et une partie des dents hautes.

15. Un air de pitre pour faire rire

Une femme grimaçant avec tous les muscles Crédit photo : Marina Demeshko

Cette dernière grimace est aussi pleine de maîtrise. La langue sur le coin droit et les dents supérieures sont mises en évidence. Elle louche également, mais vers le haut, alors que les gens privilégient généralement en bas. Cet aspect anormal fait de cette modification d'apparence une séquence très drôle pour tout le monde. Il la rend aussi difficile à copier. Cependant, vous pouvez y arriver avec quelques heures d’entraînement devant le miroir.