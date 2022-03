20 idées de prénoms en « a » pour fille et pour garçon

Si vous aimez les prénoms en a, en voici quelques-uns pour vous aider à trouver celui qui fera votre bonheur

Le prénom : pourquoi en faire tout un plat ?

Concept de choix de prénom de garçon ou fille Credit : Iryna Imago

Tout le monde a un prénom. Il s’agit de la seule chose non physique qui suit un individu toute sa vie dès la naissance. Si le nom désigne l’appartenance (identité familiale), le prénom désigne la personne même. C’est justement ce qui donne son importance au prénom. Outre le fait qu’il serve à désigner une personne, un prénom possède toujours une signification, une étymologie et une origine. La « définition » d’un prénom permet d’obtenir certaines informations sur son possesseur. En effet, le prénom peut traduire en général le caractère d’un individu. Il doit donc être choisi avec soin, afin d’être parfaitement adapté à celui ou celle qui le porte.

Parmi les prénoms les plus populaires, ceux commençant par un « a » font partie de ceux les plus appréciés en France.

Idées de prénoms en « a » pour fille

Bébé fille dormant tenant un coussin en forme de cœur Credit : katrinaelena

Les prénoms en « a » peuvent changer de Rose, Marie, ou tout autre prénom commençant par une consonne. D’une agréable sonorité, certains sont assez rares pour accentuer le caractère « unique » de votre petite fille. Voici une sélection de quelques prénoms de fille originaux commençant par un « a ».

Aaliyah

Aaliyah est un prénom signifiant « sublime » en arabe. Il s’agit d’un dérivé du prénom Alya, ayant la même consonance. Ce prénom apparaît pour la première fois en 1998 en France. Prénom original, seuls 229 nouveau-nés ont été référencés comme le portant en 2019.

Aaliyah est décrite comme étant une fille tranquille, sentimentale et douce à la fois. Bienveillante, son défaut serait d’être trop émotive.

Adeline

Adeline est un prénom d’origine germanique. Dérivé de « adal », ce prénom signifie « noble ». Parmi ses dérivés : Audeline et Adèle. Adeline n’est pas un prénom ancien. En effet, les premières filles à s’appeler Adeline ont vu le jour en 1976. Adeline reste cependant un prénom assez rare. En 2016, seules 3 Adeline ont été référencées.

Adeline est une fille empathique, câline et généreuse. Très attachante, elle est en constante demande d’attention.

Ada

En hébreu, Ada est un prénom signifiant « ornement ». Il s’agit d’un prénom ancien datant d’avant les années 1900. Ada est un prénom rare et peu courant pour une fille. En 2020, seules 66 petites Ada sont nées.

Ada présente l’avantage d’être ambitieuse et volontaire. Parfois à tendance opiniâtre et imprudente, elle n’en reste pas moins une personne déterminée.

Aelia

Aelia est un prénom venant du latin signifiant « éclat du soleil ». Ce prénom est récent en France, puisqu’apparaissant pour la première fois en France en 2011. Aelia est un prénom original porté par peu de filles (23 en 2019).

Aelia a pour saint Ange de Jérusalem. Elle est loyale, fidèle et attentive.

Aénor

Aénor tire son origine du grec. Sa signification est « éclatdu soleil ». En fait, il s’agit d’un dérivé grec du prénom latin Aelia. Tout comme son homologue latin, Aelia est un prénom moderne. Il apparaît en France en 2010 et depuis, seules 95 filles l’ont porté.

Aénor est une personne volontaire et rigoureuse. Débordante d’énergie, elle peut paraître austère, mais reste attentive à ceux qui l’entourent.

Alice

Alice est l’un des prénoms féminins les plus courants. Rien qu’en 2020, 2987 nouvelles Alice sont nées. Alice est d’origine germanique et signifie « noble de lignée ». Ce prénom est dérivé d’Adélaïde.

Alice est rêveuse. Toutefois, elle est toujours prête à relever de nouveaux défis, de par son caractère accrocheur. Elle a tendance à facilement capter une audience, grâce à son éloquence, toujours teintée d’une pointe d’humour.

Akira

Akira est un prénom venant tout droit du pays du soleil levant, le Japon. Littéralement, Akira signifie « très intelligent ». N’étant pas d’origine européenne, Akira ne fait donc pas partie des prénoms féminins les plus populaires en France (7 Akira bébé en 2020).

Akira développe une incroyable capacité à travailler. Elle sait être productive et efficace. Tellement qu’elle a parfois tendance à devenir trop rigide. Mais Akira est quelqu’un en qui il est possible d’avoir confiance à 100%.

Amàlia

Amàlia peut tout aussi bien s’écrire Amélia et signifier la même chose, « travailleuse », en germanique. Amàlia est un prénom rare et récent en France. En 2013, elles ne sont que 14 à le porter.

Amàlia est douce, tranquille et sentimentale. Elle possède toutes les qualités de LA personne bienveillante. Une force, mais aussi une faiblesse, puisqu’elle a tendance à demander beaucoup d’amour, en échange de celui qu’elle partage.

Alannah

Alannah trouve son origine dans l’anglais ancien « ail », signifiant « belle, calme ». Apparu en France depuis 1997, ce sont en tout 110 personnes qui portent le prénom en question.

Alannah sait être câline et généreuse. Parfois peu sûre d’elle, elle ne recule toutefois devant aucun nouveau challenge. Alannah fait preuve d’une incroyable empathie pour les autres.

Althea

D’origine grecque, Althea est un prénom très rare. En 2019, il a uniquement été donné à 9 bébés.

Althea désigne une personne chaleureuse et affectueuse. Hypersensible, elle sait être réconfortante et tendre avec ceux qu’elle aime.

Idées de prénoms de « a » pour garçon

Bébé garçon dans une corbeille et portant un bonnet tricoté bleu Credit : tatyana_tomsickova

Les garçons ne sont pas en reste concernant les prénoms en « a ». Leur popularité ne dépasse peut-être pas Jean, Pierre ou Louis, mais ce n’est pas plus mal. Au contraire, les prénoms en« a » sont plus originaux que ceux plus classiques.

Abdel

Abdel est un prénom musulman, préfixe des prénoms de ceux que l’on dit être placés sous la bienveillance et la miséricorde de Dieu. En France, Abdel reste un prénom rare (seulement 48 en 2020).

Abdel est un garçon d’une nature douce et discrète. Mais sous cette carapace se trouve un enfant fin et espiègle. Très généreux, il possède un sens de la famille très développé.

Aaron

Aaron vient de l’hébreu Aharôn, « celui qui vient de loin ». Ce prénom arrive en France vers la fin du XXe siècle. Il a gagné en popularité depuis 2004.

Aaron est doté d’une rare sensibilité et d’une intuition hors pair. Discret, il n’apprécie pas d’être mis en avant, préférant la discrétion. Aaron a tendance à surprendre de par son énergie et son caractère volontaire.

Arthur

Arthur tire son étymologie du celte « arzh » signifiant « ours ». Datant du Moyen-Âge, il tend à s’essouffler, mais regagne en popularité à la fin du XXè siècle. Si bien qu’en 2007, Arthur figure parmi les prénoms les plus donnés dans l’Hexagone.

Arthur est un garçon loyal et généreux. C’est le genre de personne sur qui compter en tout temps. Arthur aime bouger, et est doté d’un esprit très curieux et est toujours partant pour de nouvelles expériences.

Axel

Axel provient du latin « auxilium » qui veut dire « celui qui aide ». Apparu anciennement dans les pays scandinaves, ce prénom arrive en France durant les années 2000. Axel figure parmi les 50 prénoms français les plus populaires.

Axel apprécie ce qui est beau et agréable à regarder. Il est doté d’un esprit critique pointu, mais n’est en aucun cas superficiel. Cela peut se traduire par une certaine forme de sensibilité artistique.

Adonis

Adonis vient de l’hébreu « adôn » qui signifie « seigneur ». Ce prénom date d’avant le XXè siècle, mais reste tout de même assez original pour être donné à 114 nouveau-nés en 2019.

Adonis est loin d’être le garçon le plus extraverti. Il apprécie la discrétion, de par sa forte sensibilité au calme. Néanmoins, cela n’en fait pas un garçon moins généreux. Il est du genre à être réservé, excepté avec sa famille et ses amis.

Adonaï

Adonaï est un dérivé du prénom précédent. Il peut littéralement se traduire par « dieu » ou « seigneur ». Apparu initialement en 2011, Adonaï était un nom exclusivement masculin, jusqu’en 2014.

Adonaï est un garçon passionné, audacieux et déterminé. Il est d’une loyauté et d’une fiabilité infaillibles. Il aime se fixer de nouveaux buts, et apprécie particulièrement de les atteindre en mettant tout en jeu pour y arriver.

Adryan

Adryan vient du grec « adrianos »qui se traduit par « celui qui porte la flamme ». Il est également associé aux Adryen. Ce prénom arrive en France en 1990. Prénom assez rare et original, son plus grand succès est en 2019 lorsqu’il a été donné à 28 bébés.

Adryan estsensibleet empathique. Il s’agit d’un enfant qui n’apprécie pas d’être seul et recherche donc la compagnie. Parfois nerveux, Adryan sait se montrer sociable avec ceux qui ont le plaisir de l’accompagner.

Aina

Aina est un prénom provenant du latin « agnus » signifiant « amour ». Depuis 2019, il gagne en popularité en France, étant donné aux garçons et aux filles.

Aina n’est pas du genre à refuser un défi. Il aime arriver au bout de ses projets, de par sa détermination sans faille. Aina n’aime pas la discorde. Cela est dû à son caractère protecteur ainsi qu’à sa grande dévotion.

Alaric

Alaric possède des racines germaniques. Étymologiquement, ce prénom signifie « roi de tous ». Prénom rare et original, il n’est donné qu’à 36 bébés en 2019. Alaric possède un lien particulier avec sa variante Alric.

Alaric est bienveillant, douxet d’une grande générosité. Même si souvent à fleur de peau, Alaric prend toujours la peine de se tourner vers les autres. Il s’agit d’un enfant évitant l’agressivité au maximum, de par son naturel doux et tendre.

Andeol

Andeol signifie « courageux, viril » en grec. Il s’agit d’un prénom moderne apparaissant sur le sol français seulement en 2011.

Andeol possède un excellent sens de l’humour, le rendant alors facilement attachant. Parfois trop taquin, il reste jovial et sa bonne humeur est contagieuse.