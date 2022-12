20 plus beaux gifs animés de Noël

Les gifs sont des images animées qui représentent des scènes diverses. Voici 20 des plus beaux gifs animés de Noël.

Le gifanimé: une histoire de plus de 30 ans

Décorations de Noël sur un sapin Credits : Maria Badaeva

Le gif est une image animée. Il a pour but de créer une émotion chez la personne qui le regarde. Un gif peut susciter la tristesse, comme il peut représenter l’amour, mais surtout faire valoir l’humour. Il est souvent accompagné d’un petit texte qui sert à illustrer l’image animée. Le gif peut représenter une fleur ou une scène de vie. Les créateurs de gifs sont nombreux, et sont toujours présents pour de nouveaux contenus tout le long de l’année. Halloween, Pâques, et Noël, toutes les fêtes y passent. Aujourd’hui, le gif fait partie intégrante de notre vie quotidienne. À tel point qu’une ribambelle de gifs peut être utilisée et envoyée sous forme de textos. L’évolution du gif s’est pratiquement faite par rapport à celle d’Internet. Savez-vous que cette image animée est âgée de plus de 30 ans ?

Actuellement, l’utilisation du gif est si répandue dans le monde que plus personne n’y prête attention. Qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un anniversaire, envoyer un petit gif est une petite marque d’attention. Il est clair que recevoir des images animées est plus agréable qu’un petit texte qui dit « Joyeux anniversaire ! ». C’est presque comme une carte de vœux, mais virtuelle, et, surtout, gratuite ! Cela est possible grâce aux appareils technologiques avancés comme le smartphone ou la tablette. Mais la popularité du gif date de l’année de sa naissance: en 1986.

Le gif est créé par Steve Wilhite, employé chez Compuserve. Son patron lui demande de créer un format d’image animée. Le fichier doit être léger et lisible sur la totalité des ordinateurs de l’époque. L’année suivant le début de son projet, Wilhite réussit la création du premier GIF, acronyme de Graphic Intercharge Format. Le tout premier gif représente un avion. Il est alors énormément utilisé en tant que décor de site Web.

Le gif perd un peu de sa notoriété dès le début de l’année 2000. Il fait un retour en force en 2012, grâce à l’engouement des internautes pour les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. En 2013, le gif entre en musée et est utilisé par tous ceux qui possèdent un appareil technologique et Internet.

De nos jours, le gif est un véritable symbole d’Internet. Il est pratiquement impossible d’ouvrir un site Web ou un blog sans être confronté à au moins un gif.

20 des plus beaux gifs animés de Noël

Bonhomme de neige sur fond de neige Credits : Zurijeta

Il existe au moins un gif pour chaque occasion. Noël est une fête qui n’a pas échappé à ces images animées qui font désormais partie de notre vie. Vous souhaitez spammer vos amis, vos collègues ou votre famille de gifs plein de neige qui disent « Joyeux Noël ! » ? En voici 20 qui sauront vous plaire, vous et votre humour.

Le gif de Noël avec des chats

Deux chats portant des chapeaux de Noël Credits : Blingee

Les chats sont les chouchous d’Internet. Il est alors impossible de ne pas les mentionner parmi les meilleurs gifs de Noël. Dans celui-ci, les deux chats portent chacun un chapeau de lutin. Tous deux se trouvent dans une boîte et leur visage tout mignon ne peut que vous faire fondre.

La boule au visage de Noël

Boule de Noël rouge avec un visage Credits : Dentelledelune

La boule du sapin est l’un des éléments les plus importants pour une décoration de Noël réussie. Dans ce gif, un visage est représenté sur une boule de déco de couleur rouge. L’expression du visage de la boule donne l’impression qu’elle nous souhaite « Joyeux Noël », sans pour autant sortir un seul son.

La bougie allumée

Bougie rouge allumée Credits : Dentelledelune

Il existe une bougie pour chaque occasion. La bougie est d’ailleurs énormément utilisée en Noël pour parfaire la décoration. C’est justement la raison pour laquelle ce gif représentant une bougie allumée a vu le jour.

Le Père Noël sur son traîneau

Le Père Noël est le personnage principal de la fin d’année. Ce personnage qui use de la magie est toujours représenté comme un vieil homme à barbe, habillé en rouge et qui porte les cadeaux de tous les enfants du monde sur son traîneau volant rempli de magie, tiré par des rennes ayant bénéficié de la magie du père Noël.

Sur ce gif, il est plutôt habillé en blanc, et semble passer un moment privilégié avec les animaux de la forêt. Si vous connaissez une personne qui adore Noël et les animaux, envoyez-lui ce gif sous forme de SMS.

Le sapin qui sourit

Sapin de Noël entouré de guirlandes qui sourit Credits : https://acegif.com/

Une décoration de Noël ne peut exister sans sapin de Noël. Ce gif représente un sapin humanisé, entouré de guirlandes lumineuses et qui arbore un sourire des plus larges. Ce gif est à envoyer aux amis qui n’ont toujours pas monté leur sapin, alors qu’ils en parlent déjà depuis la fin du Noël de l’année dernière. Le gif peut donc être utilisé comme un « reminder », une invitation à vous rappeler des choses essentielles de la vie.

Décorer le sapin en famille

La décoration du sapin de Noël est une activité à faire en famille. Et si vous avez des enfants en bas âge, la tradition veut que ce soit le plus jeune qui dépose l’étoile sur le haut du sapin. Chose que nous rappelle ce gif où un bébé est porté pour terminer la décoration du sapin en posant la touche finale dessus: l’étoile.

Le bonhomme de neige et un chien

Noël ne peut être Noël sans bonhomme de neige. Ce personnage emblématique de cette période si particulière n’est autre qu’un être humanoïde fabriqué en neige, finalement comme son nom l’indique. Dans notre enfance, nous nous sommes tous amusés à en fabriquer un dès les premiers flocons tombés au sol. Aujourd’hui encore, le bonhomme de neige est présent tous les ans.

Les bras du bonhomme de neige sont toujours faits de branches d’arbres. C’est pourquoi les petits moineaux de ce gif ont décidé de s’y percher.

Le sentier de sapins enneigé

Le gif ne représente pas forcément un personnage, comme le montre celui-ci. En effet, ce gif représente un paysage de campagne enneigé. Il s’agit d’un sentier au bord duquel se trouvent des sapins. Et pour que Noël soit bien représenté, des flocons de neige animés descendent du ciel.

La chaumière dans la neige

Petit paysage enneigé Credits : Gitti

Les paysages campagnards sont généralement ceux représentés lors des scènes de Noël. Ils ont l’avantage d’être chaleureux et de traduire à la perfection l’esprit de cette fête. Ce gif représente une chaumière enneigée, comme une maison éphémère déposée au milieu de la campagne.

Le père Noël et ses chiens de traîneau

Père Noël et ses chiens de traîneau Credits : Ninibon

Si le traîneau du père Noël est généralement tiré par des rennes, ce gif montre un traîneau tiré par des chiens. Ce qui finalement paraît plus logique, dans la mesure où les chiens sont les animaux utilisés par les habitants du pôle Nord pour tirer leurs traîneaux. Et c’est bien connu, le père Noël est originaire du pôle Nord. Néanmoins, son ascendance inuit est encore à prouver.

La petite maison enneigée

Maison dans la neige Credits : My

Encore une fois, la maison de campagne est la star de ce gif de Noël. Cette fois-ci, elle est représentée de face, telle une véritable invitation à y entrer pour passer le réveillon avec ses habitants.

Les personnages de Noël

Lorsque les personnages de Noël sont tous présents, cela donne lieu à un gif comme celui-ci. La figure principale est le petit Papa Noël, icône même de cette fête ô combien populaire. Nous avons ensuite le bonhomme de neige. Et enfin, le petit lutin. Ce personnage est généralement chargé de fabriquer les jouets que le père Noël doit distribuer à travers le monde entier lors de la nuit de Noël. Le lutin ici présent semble encore tout jeune.

Le Père Noël dans son traîneau magique

Le père Noël ne pourrait pas réaliser son tour du monde en une nuit sans son traîneau magique tiré par des rennes, tout aussi magiques. Volant et virevoltant dans le ciel étoilé de la nuit de Noël, le traîneau du père Noël est sûrement le moyen de transport le plus efficace de toute l’histoire.

Les boules et le houx

Le houx est la plante la plus représentative de Noël. Il est normal qu’il soit représenté à travers ce gif, et entouré d’un autre élément décoratif iconique de Noël, les boules de sapin.

Les feux d’artifice de Noël

Feux d’artifice avec « Merry Christmas » en avant-plan Credits : auroralabs

Les feux d’artifice ne sont pas réservés à la fête nationale. En effet, il n’est pas rare d’en voir lors de la fête de Noël. Partout dans le monde, les feux d’artifice représentent la joie et la gaieté. C’est exactement ce que montre ce gif avec écrit en grand « Merry Christmas ».

Les boules scintillantes

Noël est la fête des paillettes. Ces petits éléments lumineux sont scintillants, brillants, et contribuent grandement à la magie de Noël.

Le grand sapin décoré

Grand sapin de Noël, 2 colombes et une souris Credits : Sam Fang

Plus le sapin est grand, plus il est majestueux. Et plus il est décoré, plus l’esprit de Noël se voit à travers.

Le jouet Père Noël

Un peu d’humour avec ce gif qui représente le père Noël en train de faire bouger son bassin. Il ne s’agit sûrement pas du jouet que vous souhaitez offrir à votre enfant, mais il reste drôle et amusant. Un gif à ne surtout pas prendre au premier degré !

Les bonshommes de neige heureux

Les bonhommes de neige sont encore une fois les stars de ce gif. Ici, ils sont heureux et farceurs.

Les rennes qui dansent avec le Père Noël et un bonhomme de neige

Les animations ont tendance à humaniser les animaux. Et ceux qui sont les plus célèbres lors de la période de Noël sont sûrement les rennes. Alors pourquoi ne danseraient-ils pas avec le père Noël ?