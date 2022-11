Les bébés animaux sont trop mignons. La preuve en images : on a sélectionné pour vous 40 photos de chaton, de marcassin, de petit koala et bien d’autres adorables bébés animaux. À croquer !

Ils sont tout petits et ils sont tout mignons. Les bébés animaux sont adorables. La preuve avec ses quarante photos de chaton, de lapereau, d’ourson ou encore de zébron. On a sélectionné pour vous d’adorables images d’animaux de compagnie, de bêtes sauvages, d’animaux de la ferme, tous plus mignons les uns que les autres. Et, en plus, on vous révèle le nom donné au bébé animal… certains vont vous surprendre.

40 photos de bébés animaux super mignons !

Noms d’animaux : Le bébé du lapin s’appelle le lapereau / Crédit : Unsplash

Le chaton est le petit du chat / Crédit photo : Unsplash

Noms d’animaux : Le petit du hamster s’appelle (aussi) le hamster / Crédit : Unsplash

Bébés animaux : Le bébé du chien s’appelle le chiot / Crédit photo : Unsplash

L’âne est le papa de l’ânon / Crédit : Unsplash

Le bébé cheval s’appelle le poulain / Crédit : Unsplash

La chèvre est la maman du chevreau / Crédit : Unsplash

Le bébé du mouton s’appelle l’agneau / Crédit : Unsplash

Le bébé cochon s’appelle le porcelet / Crédit photo : Unsplash

Bébés animaux : Le bébé sanglier s’appelle le marcassin / Crédit photo : Unsplash

Le bébé de la poule s’appelle le poussin / Crédit : Unsplash

Noms d’animaux : L’oie est la maman de l’oison / Crédit : Unsplash

Le caneton est l’enfant du canard / Crédit photo : Unsplash

Le bébé de la vache s’appelle le veau / Crédit photo : Crédit photo : Unsplash

Le bébé de l’écureuil s’appelle l’écureuillon / Crédit : Unsplash

Le zébron est le petit du zèbre / Crédit : Unsplash

Le bébé de l’éléphant s’appelle l’éléphanteau / Crédit : Unsplash

Noms d’animaux : La girafe est la maman du girafon / Crédit : Unsplash

Noms d’animaux : La lionne est la maman du lionceau / Crédit : Unsplash

Bébés animaux : Le fennec et le papa fennec / Crédit : Unsplash

Les enfants des suricates s’appellent les suricatons / Crédit photo : Unsplash

La louve est la maman du louveteau / Crédit photo : Unsplash

Noms d’animaux : Le bébé du singe s’appelle aussi le singe / Crédit : Unsplash

Le bébé de l’ours s’appelle l’ourson / Crédit : Unsplash

Le bébé du guépard s’appelle le guépardeau / Crédit : Unsplash

Animaux : Le bébé du léopard s’appelle le leopardeau / Crédit : Unsplash

Le bébé jaguar s’appelle le jaguar / Crédit : Unsplash

Le tigreau est l’enfant du tigre / Crédit photo : Unsplash

Le bébé du panda s’appelle aussi le panda / Crédit : Unsplash

Noms d’animaux : Le bébé du panda roux s’appelle aussi le panda roux / Crédit photo : Unsplash

Bébés animaux : Le bébé du dromadaire s’appelle le dromelon / Crédit photo : Unsplash

Le bébé du renard s’appelle le renardeau / Crédit photo : Unsplash

Le faon est l’enfant du cerf / Crédit : Unsplash

Le bébé de l’hippopotame s’appelle aussi l’hippopotame / Crédit : Unsplash

La cicogne est la maman du cigogneau / Crédit : Unsplash

Le bébé du perroquet s’appelle le perroquet / Crédit photo : Unsplash

Bébés animaux : Le bébé du pingouin s’appelle le poussin / Crédit : Unsplash

Noms d’animaux : Le moineau est l’enfant du moineau / Crédit : Unsplash

Animaux : Le bébé du kangourou s’appelle le joey / Crédit photo : Unsplash

Comme pour le kangourou, le bébé du koala est appelle le joey / Crédit : Unsplash