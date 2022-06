50 idées de catégories pour jouer au petit bac

Vous ne savez pas quoi mettre dans les colonnes de votre petit bac ? Voici une liste de cinquante idées de catégories, des plus classiques aux plus originales.

Le jeu du baccalauréat aussi appelé jeu du bac ou petit bac, est un jeu de société classique (on peut même dire culte). Les joueurs ont des feuilles avec plusieurs colonnes, colonnes qui correspondent à des catégories (animaux, prénoms, couleurs, métiers, etc). Ils doivent trouver un mot pour chaque colonne commençant par la lettre de l'alphabet qui a été tiré au sort pour le tour. Le premier joueur qui a trouvé un mot pour chaque colonne dit «stop» et le tour s'arrête.

Le joueur marque deux points s'il a trouvé un mot que personne d'autre n'a trouvé, un point s'il a le même mot qu'un autre joueur et zero points s'il n'a rien ou si le mot n'est pas validé. Si vous êtes adeptes du baccalauréat et si vous voulez diversifier vos parties de jeu, voici une liste de cinquante catégories pour jouer au petit bac, des plus classiques aux plus originales, voire loufoques !

Catégories pour jouer au petit bac : des thèmes classiques (et faciles)

1) Prénoms masculins

C'est toujours difficile de trouver un prénom masculin commençant par la lettre Z, alors on vous aide : Zinedine (en plus, ça marche aussi pour la case sportif : Zinedine Zidane).

2) Prénoms féminins

Pour la lettre Q, on vous a fait une liste de quinze prénoms commençant par Q, pour que vous soyez sûr de marquer des points.

3) Couleurs

Si vous voulez marquer plus de points, si vous voulez battre vos adversaires, oubliez les couleurs primaires (bleu, jaune, rouge). Vous aurez plus de chance de l'emporter en optant pour le turquoise, le bleu roi, le magenta ou encore l'ambre. Bref, rivalisez d'originalité.

4) Métiers

Acrobate, boulanger, comptable, les possibilités sont infinis. Mais si vous trouvez des professions originales, vous aurez plus de chance de marquer des points qu'avec des métiers classiques auxquels vos adversaires penseront aussi.

5) Objets du quotidien

Regardez autours de vous, vous trouverez forcément quelques choses qui va vous inspirer pour remplir la colonne.

6) Marques

Que ce soit des marques de voiture, des marques de vêtements, des marques de chaussures, vous avez le choix pour remplir la colonne marques.

7) Sports

Il y a plus de sports que vous ne le croyez, vous pourrez forcément trouver des réponses originales quelle que soit la lettre. Plutôt qu'athlétisme, choisissez l'aïkido, par exemple. Plutôt que la natation, bluffez vos adversaires en optant pour la natation synchronisée.

8) Parties du corps

C'est l'une des catégories du petit bac les plus faciles : il suffit de s'observer pour trouver.

9) Véhicules, moyens de transport

Auto, moto, vélo, tramway, camion, etc, les réponses sont multiples.

10) Vêtements

Il n'y a pas que des jeans et des t-shirts dans vos penderies. Vous avez aussi des culottes ou des caleçons, des écharpes, des bodys, des pulls, des chaussettes, des jupes, des robes, etc.

Catégories pour jouer au petit bac : des animaux et des plantes

11) Fruits

Si vous tombez sur la lettre de l'alphabet E, arrêtez de chercher, cela n'existe pas. Mais pour les autres, vous pourrez forcément trouver (pour la lettre F, par exemple, vous avez le choix entre la figue, la fraise, la framboise ou encore le fruit de la passion)

12) Légumes

Si vous tombez sur la lettre H, vous aurez certainement tous la même réponse : Haricot. Mais, pour les autres lettres de l'alphabet, vous pouvez vous démarquer en optant pour des réponses originales : le choux-chinois, le topinambour, l'asperge blanche, et bien d'autres légumes encore.

13) Fleurs

Si vous êtes amateurs de botanique, c'est le moment de briller, cette colonne est pour vous.

14) Arbres

Si vous ne voulez pas avoir les mêmes mots que les autres joueurs, n'optez pas pour le chêne, le pin ou le sapin, mais pour des réponses originales comme le cyprès, le palétuvier ou le séquoia.

15) Animaux

Avec tous les animaux qui peuplent la planète, vous allez forcément trouver une réponse pour cette colonne, quelle que soit la lettre de l'alphabet. Et pour la lettre Z, vous avez le zèbre ou le zébu.

16) Mammifères

Ce n'est pas tout à fait la même chose que la catégorie animaux, c'est un petit peu plus précis. Et, par exemple, pour la lettre S, le serpent, ça ne marche pas.

17) Oiseaux

Une catégorie un peu plus compliquée que la catégorie animaux. Et si les oiseaux peuvent être accepter dans la colonne animaux, les zèbres, eux, ne passent pas dans la colonne oiseaux.

18) Insectes

Il y a tout plein de petites bestioles : les abeilles, les blattes, les coccinelles, etc.

19) Poissons

Si vous connaissez bien le film Némo, vous allez trouver.

20) Races de chien

Entre les Bulldogs, les caniches ou les bergers allemands, vous avez le choix, peu importe la lettre de l'alphabet.

Catégories pour jouer au petit bac : de la nourriture

21) Plats

Pas de restriction : vous pouvez opter pour un plat français comme une spécialité marocaine ou un plat thaïlandais. Ça vous laisse beaucoup de choix.

22) Épices

Ce n'est pas une catégorie facile, mais, pour vous préparez, vous pouvez passez des heures devant les différentes épices dans les rayons de supermarchés. Vous verrez qu'il y en a beaucoup, et ça vous aidera à battre vos adversaire au baccalauréat.

23) Fromages

Avis aux amateurs, c'est le moment de vous souvenirs de tous les crottins et autres fromages que vous a proposé votre fromager.

24) Desserts

Pour la lettre C, nous, on pense au cake aux poires et au chocolat… miam (la recette est là).

25) Boissons

Vous pouvez citer des marques de boissons ou des noms de cocktails. Vous avez le choix.

Catégories pour jouer au petit bac : de la géographie

26) Pays

Pour les pays commençants par la lettre Z, vous avez le choix entre la Zambie et le Zimbabwe.

27) Villes

Il ne s'agit pas forcément de grandes villes comme Paris, Marseille ou Toulouse. Vous avez le droit de mettre le nom du patelin à côté de chez vous. Et vous pourrez ainsi battre les autres joueurs (s'ils n'y ont pas pensé eux-même).

28) Capitales

Si vous avez bien suivi les cours de géographie à l'école, ça devrait être facile !

29) Départements français

Si vous jouez au jeu des plaques d'immatriculation sur l'autoroute, cette catégorie du petit bac ne devrait pas vous poser de problèmes.

30) Mers et océans

Ne vous trompez pas, si vous ne voulez pas faire plouf.

31) Fleuves et rivières

Ne vous limitez pas aux fleuves et rivières français si vous voulez gagner !

32) Monts et montagnes

C'est une catégorie difficile, mais vous pouvez y arriver.

33) Monnaies

Il n'y a pas que l'euro, il y a aussi la livre sterling, le rouble, le yen, le dollar ou encore le dinar.

34) Mots anglais

Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez dans cette colonne, il suffit qu'il soit en anglais.

35) Mots espagnol

Puisez dans vos souvenirs de cours d'espagnol ou de voyage à Madrid pour cette colonne, vous devriez y arriver.

Catégories pour jouer au petit bac : des thèmes culturels

36) Acteurs et actrices

C'est la première lettre du nom de famille qui compte pour les personnalités. En A, il y a Isabelle Adjani, en B, il y a Jean-Paul Belmondo, en C, il y a Marion Cotillard, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'opter pour des acteurs et actrices français !

37) Réalisateurs et réalisatrices

Rien que pour la lettre C, il y a le choix : David Cronenberg, James Cameron, Charlie Chaplin, etc.

38) Titres de films

Titres de films cultes ou de films indés, titres de films français ou de films étrangers, titres de films d'horreur ou de comédies romantiques, vous avez le choix.

39) Titres de séries télé

Si vous êtes abonnés à Netflix, Prime Vidéo ou Disney+, vous trouverez facilement.

40) Titres de dessins animés

Retour en enfance !

41) Titres d'émissions de télé

Vous pouvez opter pour des émissions actuelles ou des émissions qui ne sont plus à l'antenne !

42) Écrivains et écrivaines

Pour vous préparer, vous pouvez arpenter les rayons des bibliothèques ou des librairies, en plus, les livres sont rangés par ordre alphabétique du nom de l'auteur.

43) Peintres, artistes

Andy Warhol, Vincent Van Gogh, Auguste Renoir, vous pouvez opter pour n'importe quel artiste, quel que soit son style.

44) Chanteurs et chanteuses

Si vous ne trouvez pas de chanteur ou de chanteuse, vous pouvez aussi opter pour le nom d'un groupe de musique.

45) Sportifs

Vous avez une multitude de réponses possibles, entre les stars du football, les champions de tennis ou encore les rugbyman, les nageurs, les athlètes, etc.

Catégories pour jouer au petit bac : des catégories originales

46) Choses qui sentent mauvais

Vous pouvez opter pour une réponse classique (les toilettes) ou pour une réponse plus originale (les stations essences).

47) Choses qui grattent

Vous pouvez poétiquement noter dans cette colonne : les draps rêches de mamie.

48) Choses qui se trouvent dans un sac à main

Il y a tout dans un sac à main, vous avez le choix.

49) Phobies

Les araignées, les insectes, la foule, le silence… il y a presque autant de peurs que d'êtres humains.

50) Héros de mythologie

Il y a, entres autres, Jason, Héraclès, Oedipe, Atalante, etc.