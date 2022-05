Top 15 des prénoms filles et garçons commençant par Q

Vous cherchez un prénom commençant par un Q pour votre (futur) bébé ? Voici une liste de quinze idées pour vous aidez à décider.

C'est l'un des moments les plus importants pour les (futurs) parents : le choix du prénom de leur bébé. Choix déterminant. «Un prénom, c'est ce que les parents disent d'un enfant. C'est le concentré de tout ce qu'il est ou de tout ce qu'il est appelé à devenir», explique le psychanalyste François Bonifaix. Et de développer : «Si les parents choisissent un prénom qui renvoie au courage ou à la persévérance par exemple, ils le font en accord avec ce qu'ils souhaitent pour leur enfant. Leur éducation s'adaptera à cette description, et influencera donc la personnalité de l'enfant.» Il est donc important de connaître la signification d'un prénom avant d'en baptiser sa fille ou son fils.

À voir aussi

Mais ce n'est pas le seul paramètre : l'origine du prénom ou encore l'originalité sont à prendre en compte, tout comme les consonances et la résonance avec le nom de famille. Ainsi, les parents peuvent avoir envie pour leur bébé d'un prénom avec plusieurs voyelles pour contrebalancer avec un nom de famille aux multiples consonnes. Et inversement. Pour les papas et mamans qui souhaiteraient un prénom commençant par un Q, voici une liste d'idées pour fille et garçon.

Prénoms de garçons commençant par la lettre Q

Huit prénoms de garçon commençant par un Q / Crédit : Unsplash

Qassim

Qassim est un prénom d'origine arabe qui signifie «peuple».

Popularité : Il s'agit d'un prénom plutôt rare. Pour avoir un ordre d'idée, deux-cent cinquante bébés nés en 2020 ont été baptisés ainsi. L'orthographe Qassim est plus répandue que les prénoms similaires.

Variantes : Qasim, Qacim, Qassym, Qassem.

Qays

La racine du prénom Qays vient aussi de «peuple» en arabe.

Popularité : Vingt-deux garçons ont reçu le prénom Qays lors de l'année 2020.

Variante : Qaïs.

Qiyam

Qiyam est un prénom d'origine arabe.

Popularité : Lors de l'année 2020, trois garçons seulement ont été baptisés Qiyam.

Variantes : Qayim, Qayim.

Quang

Quang vient du vietnamien qui signifie «lumière», «glorieux».

Popularité : Prénom rare, il n'a été donné qu'à quatre bébé en 2018.

Variantes : Quang-Minh, Quoc

Quentin

Le prénom vient du latin Quintus, qui signifie «cinq» ou «cinquième». À Rome, le cinquième d'une fratrie était baptisé ainsi.

Popularité : Le prénom Quentin a été donné à deux cent quarante-trois garçons en 2020. C'est un prénom populaire depuis la fin des années 1970.

Variantes : Quantin, Quintino, Quinto.

Quillian

Prénom gaélique, Quillian vient du celte «caellach» qui a pour signification «lutte».

Variantes : Cillian, Kylian.

Quorentin

Quorentin vient du breton «korventenn» qui a pour signification «ouragan».

Variante : Corentin.

Qusay

Le prénom Qusay est d'origine africaine, il veut dire «lointain».

Popularité : Six bébés ont été appelés Qusay lors de l'année 2020 en France, ce qui en fait un prénom rare.

Prénoms de filles commençant par la lettre Q

Choisir un prénom de fille commençant par un Q / Crédit : Unsplash

Qamar

Prénom d'origine arabe, Qamar signifie «lune».

Popularité : Trois filles ont été prénommées Qamar en 2020.

Variante : Qamra.

Qetsia

D'origine arabe, Qestia veut dire «merveille».

Popularité : Trois filles seulement ont été baptisées Quetsia lors de l'année 2020, c'est un prénom féminin très rare.

Variante : Ketsia.

Qiana

Qiana est un prénom d'origine latine qui signifierait «grâce».

Popularité : Le prénom féminin Qiana est très rare.

Variantes : Quiana, Quianna, Kianna, Kiana.

Queen

Queen est un prénom de fille américain qui signifie «reine».

Popularité : Lors de l'année 2020, douze filles ont été baptisées Queen.

Variantes : Quinn, Queency, Queenie, Quincy, Quynh.

Quintila

Quintila vient du latin «qu'indus» qui signifie «cinq» ou «cinquième», comme le prénom masculin Quentin.

Variante : Quintilla.

Quirin

Dérivé de «quirinus», en latin, Quirin signifie «mars».

Quiterie

Prénom latin, Quiterie vient de «quietus» qui veut dire «tranquille».

Popularité : Trois filles ont été appelées Quiterie en France en 2020.

Variante : Quitterie.