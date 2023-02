50 questions à poser au jeu Action ou vérité

Pour un apéro entre amis, le jeu action ou vérité est un bon moyen de s’amuser, mais aussi de découvrir des vérités sur ses potes. Mais pour cela, il faut bien choisir ses questions. Voici une liste de cinquante idées de questions pour vous inspirer, que vous vouliez poser une question drôle, une question embarrassante ou une question coquine.

Les soirées entre amis se transforment souvent en soirée jeux. Jeux pour s’amuser ou jeux pour s’enivrer - on ne le dira jamais assez : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Voici une liste des jeux les plus amusants à faire en soirée :

À voir aussi

Les meilleurs jeux à faire en soirée : J’ai déjà / je n’ai jamais : quelqu’un dit quelque chose qu’il a déjà fait, et ceux qui ne l’ont jamais fait boivent (et inversement) ;

Les meilleurs jeux à faire en soirée : Time’s up : les joueurs écrivent les noms de personnalités sur des petits papiers, puis, en équipe, ils doivent faire deviner les noms d’abord en les décrivant, puis en utilisant un seul mot, puis en mimant. Chaque tour dure une minute ;

Les meilleurs jeux à faire en soirée - Devine-tête : chaque joueur écrit le nom d’une personnalité ou d’un personnage sur un post-it et le colle sur le front du joueur à sa droite qui doit deviner en posant des questions auxquelles les autres joueurs ne peuvent répondre que par oui ou non, les joueurs posent une question chacun leur tour ;

Les meilleurs jeux à faire en soirée - Le téléphone arabe : le premier joueur chuchote une phrase à l’oreille de son voisin, qui la répète à son voisin, et ainsi de suite… le résultat est souvent rigolo ;

Les meilleurs jeux à faire en soirée - Tu préfères : les joueurs se soumettent des dilemmes philosophiques ou idiots, comme “tu préfères être pauvre mais avoir plein d’amis ou être riche mais seul“ ou “tu préfères avoir le même partenaire toute ta vie ou avoir plusieurs partenaires mais ne jamais connaître l’amour“.

Les meilleurs jeux à faire en soirée - Pyramide : en équipe, les joueurs doivent faire deviner des mots en utilisant des synonymes, comme dans le jeu télévisé présenté par Patrice Laffont, chaque tour dure une minute.

Pour une soirée entre amis, amuser vous à faire des jeux / Crédit photo : Unsplash

Mais le jeu pour une soirée entre amis le plus populaire et le plus drôle est certainement Action ou vérité. Le principe est simple : quand vient son tour, le joueur a le choix entre action ou vérité. S’il opte pour action, il devra relever un défi lancé par les autres joueurs, si son choix se porte sur vérité, il devra répondre à une question intime, sans mentir évidemment. Jeu déconseillé aux enfants.

Action ou vérité, meilleur jeu à faire entre amis / Crédit photo : Unsplash

Pour s’amuser, les joueurs doivent proposer des gages drôles ou gênants pour le joueur qui opte pour action, et choisir les bonnes questions pour le joueur qui prend vérité. Cela peut être une question amusante, une question embrassante, une question coquine… bref, cela doit amener le joueur à se confesser, à livrer ses secrets, et à dire ses quatre vérités.

Jeu action ou vérité : idées de questions à poser

Quand un joueur choisi vérité, on passe souvent un long moment à réfléchir à la question à lui poser. Pour vous aider, voici cinquante questions, certaines faciles, certaines embarrassantes, certaines drôles. À vous de choisir.

Jeu action ou vérité : les questions faciles pour commencer

1) Quelle est ta chanson plaisir coupable préférée ?

2) Quel est ton film plaisir coupable préféré ?

3) Quel est l’endroit dans le monde, le pays où tu rêve d’aller ? Pourquoi ?

4) As-tu des talents cachés ? Lesquels ?

5) Est-ce qu’il y a des trucs bizarres que tu fais pendant ton sommeil ? Si oui, lesquels ?

6) De quoi est-tu le plus fier / fière ?

7) Si un génie t’accordait trois voeux, qu’est-ce que tu souhaiterais ?

8) Quelle est la chose la plus idiote dont tu ne peux pas te passer ?

9) Si tu devais changer de prénom, comment t’appellerais-tu ?

10) Quel est le pire cadeau que quelqu’un t’ait offert ?

Commencez la partie d’action ou vérité avec des questions simples / Crédit photos : Unsplash

Jeu action ou vérité : les questions introspectives pour philosopher

11) Quel est ton plus grand regret ?

12) Quelle chose dans ta vie tu aimerais pouvoir changer ?

13) Quelle a été le plus beau jour de ta vie ?

14) As-tu peur de vieillir ?

15) Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? Pourquoi ?

16) Quelle est ta plus grande peur ?

17) Crois-tu à la vie après la disparition ?

Apprenez-en plus sur vos amis avec des questions philosophiques / Crédit photo : Unsplash

18) À quand remonte la dernière fois où tu étais en colère ? Pourquoi ?

19) As-tu déjà brisé le coeur à quelqu’un ?

20) Qu’est-ce que tu ne ferais jamais, même pour 1 million d’euros ?

Jeu action ou vérité : les questions embarrassantes pour rigoler

21) As-tu déjà fait pipi dans une piscine ?

22) Quel a été le moment le plus embarrassant pour toi ?

23) Quelle est la plus longue période que tu as passé sans prendre de douche ?

Quelle est la plus longue période que tu as passé sans prendre de douche ? Voilà un exemple de question embarrassante pour le joueur qui a préféré vérité à action / Crédit photo : Unsplash

24) As-tu déjà volé quelque chose à quelqu’un ?

25) Quelle est la photo la plus scandaleuse dans ton téléphone ?

26) Quel a été ton pire moment de honte ?

27) Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies faite dans une salle de bain ?

28) Quelle est la chose la plus dégoutante que tu aies jamais faite ?

29) Quelle est la chose la plus mesquine qui tu aies jamais faite à quelqu’un ?

30) Quelle est la chose la plus cruelle que tu aies faite ou dite à quelqu’un ?

Jeu action ou vérité : Les questions à problèmes (comme dirait Julien Tanti) pour s’embrouiller

31) Quand as-tu menti pour la dernière fois ? Quel est le dernier mensonge qui tu aies dit ?

32) De ton groupe d’amis, à quelle personne fais-tu le moins confiance ?

33) Quelle personne fais-tu semblant d’apprécier ?

34) Lequel des membres de ton groupe d’amis t’embête le plus ? Et pourquoi ?

Jouer à action ou vérité peut vite amener des problèmes dans le groupe d’amis si vous poser les bonnes questions… / Crédit photo : Unsplash

35) Quand as-tu eu envie de frapper quelqu’un pour la dernière fois ?

36) As-tu déjà envisagé de tromper ton / ta partenaire depuis que tu es en couple ?

37) Éprouves-tu encore des sentiments pour l’un / l’une de tes exs ?

38) As-tu déjà eu un crush pour quelqu’un de ton groupe d’amis ?

39) Quelle est la chose que tu trouves la moins attirante chez ton / ta partenaire ?

40) Qui est la personne que tu as stalké sur les réseaux sociaux pour la dernière fois ?

Jeu action ou vérité : les questions coquines (comme dirait Jean-Luc Reichmann) pour découvrir les secrets les plus intimes

41) Quel est la partie du corps que tu préfères chez un homme / chez une femme ?

42) Quand as-tu fais ta première fois ? Et avec qui ?

Vous ne pouvez pas jouer à action ou vérité sans poser de questions coquines / Crédit photo : Unsplash

43) Quelle est la plus longue période que tu as passé sans faire l’amour ?

44) Si tu pouvais être en couple avec deux personnes à la fois, le ferais-tu ? Si oui, avec qui ?

45) Combien de personnes as-tu embrassé ?

46) Avec combien de personnes as-tu fais l’amour ?

Envie d’en savoir plus sur l’intimité de vos amis ? Piocher une question parmi ces questions coquines quand vous jouez à action ou vérité / Crédit photo : Unsplash





47) Quel est l’endroit le plus improbable où tu as fais l’amour ?

48) As-tu déjà envoyé un sexto à la mauvaise personne ? Si oui, à qui ?

49) Combien de temps a duré ta plus longue relation ?

50) Quelle est la personne qui embrasse le mieux selon toi ?

Jeu action ou vérité : idées de défis à relever

Il est parfois difficile de trouver des gages à donner aux joueurs qui choisissent actions. Voici dix gages amusant à révéler.





Défi 1 : Tu dois donner l’accès à ton téléphone à un ami de ton groupe qui peut poster ce qu’il veut sur tes réseaux sociaux (et tu n’as pas le droit de supprimer jusqu’à la fin de la partie) ou envoyer un sms à qui il veut.

Défi 2 : Tu dois embrasser la personne à ta gauche.

Les gages donnés aux joueurs qui ont fait le choix action est le moyen de leur faire faire tout ce que vous n’auriez jamais osé leur demander / Crédit photo : Unsplash

Défi 3 : Tu dois faire une imitation d’un membre du groupe jusqu’à ce qu’un des joueurs trouve de qui il s’agit.

Défi 4 : Tu dois envoyer un sms à ton crush, dicté par les joueurs.

Défi 5 : Tu dois échanger tes vêtements avec un autre joueur du groupe.

Défi 6 : Tu dois manger des chips avec de la sauce piquante.

Défi 7 : Les yeux bandés, tu dois toucher les visages des joueurs du groupe et deviner de qui il s’agit.

Défi 8 : Tu dois te faire maquiller par le joueur à ta droite (et garder le maquillage jusqu’à la fin de la partie).

Défi 9 : Tu dois faire tout ce que te demande le joueur à ta droite pendant dix minutes.

Défi 10 : Tu dois boire un verre de jus de citron.

Action ou vérité, le meilleur jeu pour passer une bonne soirée… ou pour s’embrouiller avec ses amis / Crédit photo : Unsplash