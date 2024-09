Cette célèbre ville française est celle où l'eau du robinet est la plus polluée, selon une étude

Une enquête nationale dévoile les résultats menés sur la qualité de l’eau du robinet en France. Une ville se détache pour le taux important de polluants présents dans son eau.

Selon une étude publiée en 2020 sur le site Eau France, 67% des Français déclaraient boire de l’eau du robinet tous les jours ou presque. Le pourcentage augmentait de 1% deux ans plus tard. Le ministère de la Santé affirme que « l'eau distribuée en France est de bonne qualité ».

Seulement voilà, d’après les résultats d'une enquête nationale publiée le 19 septembre dernier et menée par France Bleu et Radio France, l’eau du robinet d’une ville de notre pays serait particulièrement polluée. En cause, la quantité de PFAS, aussi appelés substances per et polyfluoroalkylées, ou polluants éternels qu'elle contient. Ce sont des molécules synthétiques utilisées dans de nombreux produits du quotidien.

Ces molécules représentent un grave danger pour la santé car elles se dégradent lentement. Dès lors, elles s’accumulent dans l’organisme et l’environnement. En plus d’être cancérigènes, ces substances entraînent des troubles hormonaux, des problèmes de fertilité, de la thyroïde et affectent le système immunitaire chez les enfants.

Que faire pour lutter contre les polluants dans l’eau du robinet ?

Malheureusement, même si la quantité de l’eau est globalement bonne en France, une ville n’est pas épargnée par les polluants éternels. Il s’agit de la ville de Cognac, en Charente. Le taux de PFAS identifié en avril 2024 était de 0,187 μg/l alors que la limité prévue pour 2026 est fixée à 0,1 μg/l. Face à ce danger qui sévit dans la commune, la mairie et l’Agence régionale de santé (ARS) travaillent afin d’éliminer les polluants éternels de l’eau potable.

Mickaël Villéger, vice-président de Grand Cognac, tente de rassurer : « Quand on fait état de 0,18 μg/l, on est vraiment sur une infime goutte d'eau dans des mètres cubes d'eau. Ce seuil-là, c'est un seuil de limite de qualité. C'est un seuil qui génère des alertes, mais on n'a pas d'impact sur la santé à ce stade. L'inquiétude est à modérer ».

Peu importe où vous vous trouvez en France, si vous souhaitez continuer à consommer de l’eau du robinet, vous pouvez suivre quelques recommandations pour éviter les dangers. Pour les personnes sensibles, optez plutôt pour de l’eau en bouteille. Autrement, utilisez un filtre à eau qui vous permettra d’éliminer les polluants de l’eau. Pour en savoir plus sur la qualité de votre eau du robinet, vous pouvez contacter l’ARS ou votre mairie.