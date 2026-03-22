Une maman coupe 35 cm de ses cheveux pour offrir une perruque à sa fille atteinte d'alopécie, sa réaction est adorable

Une mère a coupé sa longue chevelure pour confectionner une perruque destinée à fille de trois ans atteinte d’alopécie. La réaction de la fillette a ému les internautes.

Un geste symbolique !

Rubi Rojas, 23 ans, et son époux Jesse, 30 ans, sont les heureux parents de Lorelai, trois ans.

Depuis l’âge d’un an, la fillette est atteinte d’alopécie areata, une maladie auto-immune qui provoque une chute brutale des cheveux.

Alors que sa chevelure disparaissait progressivement, ses parents ont finalement décidé de raser les quelques mèches restantes, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : Rubi Rojas

Pour qu’elle se sente comme les autres enfants de son âge, Rubi et son compagnon se sont tournés vers Hair with a Cause. Il s’agit d’une organisation américaine spécialisée dans la confection de perruques sur mesure pour les personnes confrontées à une chute de cheveux d’origine médicale.

Elle coupe ses cheveux pour sa fille malade

À leur arrivée dans le salon, la mère de famille a pris une décision touchante. Elle choisi de couper ses cheveux pour les offrir à sa fille.

Au total, la jeune femme a sacrifié 35 centimètres de sa propre chevelure. Les longues mèches brunes ont ensuite été transformée en perruque pour Lorelai.

Cette scène émouvante a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale.

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Sur ces images, on voit la fillette essayer sa nouvelle coiffure pour la première fois. Elle admire le résultat dans le miroir et affiche un large sourire de satisfaction.

« Dans la vidéo, Lorelai était très excitée, car ces derniers mois, pendant que sa perruque était confectionnée, elle répétait qu’elle allait enfin avoir les cheveux de Raiponce et de Belle (deux princesses Disney, ndlr) », raconte Rubi.

Crédit Photo : Hair with a Cause

La suite après cette vidéo

La joie de sa fille a profondément touché la jeune maman, qui attendait ce moment avec impatience.

« Elle est mon portrait craché, et la voir avec ses cheveux, sourire aux lèvres, était la plus belle chose au monde », confie-t-elle.

Des internautes émus

De son côté, Kerrington Muldrow, responsable des opérations et des réseaux sociaux de Hair with a Cause, a elle aussi été touchée par ce geste, fort et chargé d’amour maternel

« Ce qui rendait ce moment si puissant, ce n’était pas seulement la transformation en elle-même, mais la manière dont cette adorable petite fille s’est illuminée », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Nous lui avons montré comment coiffer ses cheveux comme ses princesses Disney préférées, comment les brosser et les attacher en queue de cheval ».

Crédit Photo : Rubi Rojas

Sous la publication, les réactions enthousiastes affluent.

Une personne a commenté :

« Les mamans sont les meilleures ».

Une autre a écrit :

« Sa première perruque est faite avec les cheveux de sa maman, c’est vraiment précieux ».

Une troisième a indiqué :