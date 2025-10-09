Elle découvre que son mari la trompe, elle se venge de la façon la plus dégoûtante qui soit

Un couple en train de se disputer dans une voiture

Une femme trompée a décidé de se venger de son époux infidèle de la façon la plus dégoûtante possible.

Invitée du podcast britannique « It’s a Girl Thing », une femme a raconté comment elle s’est vengée de son de mari infidèle.

Tout a commencé lorsque cette dernière a découvert que son compagnon entretenait une liaison avec une collègue de travail.

Face à cette trahison, la principale concernée a mis en place un plan « dégoûtant » pour se faire justice.

Au lieu de le quitter, elle a décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce en lui rendant la vie insupportable dans son dos.

Elle utilise son urine pour se venger

Comme elle le précise, son mari avait pour habitude, le dimanche, de repasser ses chemises devant la télévision.

Sachant cela, elle a dilué son urine et a versé le liquide dans le réservoir d’eau du fer à repasser.

« Je voulais évidemment me séparer de lui, mais je souhaitais d’abord lui jouer un petit tour. La joie que je ressentais en le regardant répandre mon urine sur ses chemises de travail chaque dimanche était électrique », a-t-elle déclaré.

Un homme en train de repasser une chemiseCrédit Photo : iStock

D’après elle, une légère odeur d’urine accompagnait son époux partout où il allait. Cette révélation n’a pas manqué de faire rire les deux animatrices du podcast.

L’une d’elles a supposé sur le ton de l’humour que l’homme infidèle avait probablement cessé de voir sa maîtresse car « il empestait l’urine ».

De son côté, la femme trahie a demandé le divorce peu après.

Les internautes saluent cet acte de vengeance

La vidéo de la confession est rapidement devenue virale sur TikTok, où elle a suscité une vague de commentaires amusés :

« C'est fantastique et diabolique à la fois»  ; « Cela m’a fait hurler de rire » ; « Donnez une médaille à cette femme » ; « Épique », peut-on lire parmi les réactions.

Un homme en train d'embrasser une femme sur son lieu de travailCrédit Photo : iStock

Dans la session commentaires, de nombreuses auditrices confient avoir commis des actes de vengeance similaires envers leurs partenaires infidèles.

Une utilisatrice avoue, par exemple, avoir régulièrement frotté la brosse à dents de son ex dans les toilettes avant de la remettre à sa place.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

Source : Daily Mail
