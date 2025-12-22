Elle fait payer 115 euros à ses invités pour le repas de Noël et explique pourquoi

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, une Britannique a décidé de facturer sa famille pour le repas de Noël pour une raison précise.

Vous reprendrez bien un peu de bûche ? Noël arrive dans quelques jours. Si cette période festive est une véritable parenthèse enchantée, celle-ci peut engendrer du stress, notamment sur le plan financier.

En effet, préparer le repas de Noël pour toute la famille pèse lourd sur le porte-monnaie. Selon l’Observatoire du commerce indépendant, les Français dépensent en moyenne 120 euros.

Crédit Photo : iStock

Pour bien manger sans se ruiner, certaines personnes font leurs courses à l’avance ou optent pour des recettes faciles à petit budget.

De son côté, cette Britannique a opté pour une solution plus radicale : elle fait payer le repas à ses deux filles adultes. L’une d’elles, Clarissa Bloom, 36 ans, a témoigné de cette habitude, qui pourrait en étonner plus d’un, dans les colonnes du tabloïd Mirror.

Une mère fait payer le repas de Noël à ses filles

La jeune femme, originaire de Brighton, explique que le repas de Noël chez sa génitrice coûte 100 livres sterling (environ 115 euros). Ce montant inclut aussi l’hébergement.

Selon la trentenaire, sa mère a mis en place cette règle car Clarissa et sa sœur se « goinfrent » à table le soir de Noël. Depuis quelques années, ces deux-là doivent donc donner une participation financière.

Crédit Photo : iStock

Dans le passé, Clarissa a été choquée par la demande de sa maman. Mais elle réalise aujourd’hui que cette dernière a raison de leur réclamer une somme importante, et se dit très heureuse de lui apporter sa contribution à un moment où la pression est forte.

« Quand nous étions plus jeunes, vers 20 ans, nous avons probablement fait un peu d’histoires. Mais maintenant que nous gagnons mieux notre vie, nous sommes plus qu'heureuses de le faire », confie-t-elle.

« Pauvre maman »

La Britannique précise que les intentions de sa mère ne sont pas « malveillantes » et qu’elle était d’accord avec l’idée de payer ce qu’elle « engloutissait » pendant la période de Noël.

« Pauvre maman, elle n'a pas beaucoup d'argent, alors avant de faire les grosses courses, elle demande toujours à ma sœur et moi de payer un tiers chacune », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« Je comprends qu'elle ait du mal à couvrir tous les frais : nous ne mangeons généralement pas beaucoup pendant l'année, mais nous nous goinfrons absolument à Noël, avec du chocolat à profusion ».

Le dîner que la matriarche prépare est composé « d’une montagne de viande, de légumes, de pommes de terre rôties, de farce et de sauce ». Selon Clarissa, les courses s’élèvent généralement à 300 livres sterling (environ 340 euros) pendant la période de Noël.

Crédit Photo : Clarissa Bloom

« Nous avons toujours beaucoup trop à manger et nous ramenons des restes à la maison. Pour être honnête, nous ne rentrons chez nous que pour quatre ou cinq jours, donc c'est clairement une dépense excessive, mais c'est le seul moment de l'année où cela ne nous dérange pas de dépenser tout notre argent dans des quantités folles de nourriture et de boissons », conclut la jeune femme.

Et vous, qu’en pensez-vous ?