Il achète un vieux bateau et dépense 1 million de dollars pour le restaurer... mais son rêve se transforme en cauchemar

Durant des années, ce couple a dépensé une fortune pour chouchouter son bateau, mais une mésaventure a brisé son rêve.

En 2008, Chris Willson a fait l’acquisition d’un bateau allemand construit en 1955 qu’il a trouvé sur le site de petites annonces américain Craigslist. Cet entrepreneur en technologie originaire de l’Utah a passé quinze ans de sa vie à rénover ce bateau de 89 mètres de long et qui possède 85 cabines, une piscine et un cinéma.

Chris Willson a mis toutes ses économies et dépensé 1 million de dollars pour transformer le bateau en musée, comme il en rêvait. Le bateau a été déplacé en Californie, dans la ville de Rio Vita. Après avoir passé une nuit à bord du vaisseau, Chris a eu une illumination : « Je me suis réveillé avec l'un des levers de soleil les plus brillants que j'aie jamais vu », raconte-t-il à CNN Travel. C’était donc décidé, le bateau s’appellerait Aurora.

Chris et sa compagne, Jin Li, ont alors déplacé le bateau de lieu en lieu selon les différentes autorisations qui leur ont été accordées. Dans le même temps, ils ont réuni autour d’eux une bande de bénévoles qui les ont aidés sans relâche dans la rénovation du bateau.

Le rêve tombe à l’eau

Crédit photo : Christopher Willson

Le rêve de Chris et Jin a attiré l’attention des médias. Le couple a même créé une chaîne YouTube sur laquelle il a documenté l'avancée des travaux. Tout se passait pour le mieux. Jusqu’à ce que les problèmes s’enchaînent.

En 2021, un bateau canadien accosté à côté de l’Aurora a coulé tandis qu’un remorqueur américain a entraîné une pollution des eaux. Les autorités ont alors sommé Chris et Jin de trouver un nouvel emplacement pour leur bateau. Chris a envisagé de déplacer le navire mais a appris que la voie navigable nécessitait « un million de dollars de dragage pour que nous puissions en sortir ».

Bloqué sur place, le couple désespérait de terminer ce qu’il avait commencé. Face aux difficultés, Chris et Jin ont finalement décidé de vendre leur bateau, à contre-coeur, à un revendeur désireux de continuer l'aventure.

Crédit photo : Christopher Willson

En mai 2024, le bureau du shérif de San Joaquin, en Californie, a annoncé à Chris et Jin que leur bateau était en train de couler. « Il a été déterminé que le navire a subi un trou et prend l'eau et qu'il laisse actuellement échapper du carburant et du pétrole dans la voie navigable du delta », renseignait un communiqué publié sur X. Les autorités ont alors considéré l’Aurora comme un « danger pour l'environnement ». Le bateau est depuis à la dérive même si le nouvel acheteur s’efforce d’arranger la situation.

Crédit photo : Christopher Willson

Après tant d’efforts, la situation est toujours aussi difficile pour le couple qui a depuis quitté la Californie et reçu une vague de soutien de ses admirateurs. Malgré la catastrophe, Chris ne regrette rien. Avec Jin, ils sont désormais à la recherche d’un nouveau projet. Tandis que l'Aurora flotte toujours avec difficulté.