Le top 22 des prénoms indiens

Chics et exotiques, les prénoms indiens sont riches de sens. Focus sur les meilleurs prénoms d’origine indienne !

Le choix des prénoms chez les Indiens

L’Inde offre un vaste choix de prénoms hindous, musulmans ou tamouls. Le choix du prénom d’un nouveau-né pour les Indiens est lié aux anciennes écritures dans les traditions hindouistes. Parmi elles figurent le Mhabharata, le plus grand poème sanskrit de la mythologie hindoue. Il y a également le Kathasaritsagara qui est un recueil célèbre de contes et de légendes populaires de l’hindouisme ou encore le Pañchatantra qui est une ancienne collection de contes et de fables traduits en latin.

Appelée « nâmakarana », la cérémonie d’attribution de prénom en Inde s’effectue le 12e jour après la naissance du bébé. Ce prénom servira de repère et d’exemple à la personne qui le portera.

Les meilleurs prénoms indiens pour fille

Vous appréciez la culture indienne ? Vous souhaitez renouer avec vos origines indiennes ? Pour votre bébé, laissez-vous séduire par un prénom d’origine indienne. Issus des textes religieux, de la mythologie ancienne ou de la tradition, ces prénoms ont tout pour plaire malgré le fait qu’ils ne sont pas très répandus dans le monde entier. Empreintes de soleil et d’élégance, ces pépites provenant de l’Inde sont rares. Voici une sélection des plus jolis prénoms indiens filles.

Satya

D’origine indo-européenne, le prénom Satya signifie « sincère » ou véridique » dans la langue sanscrite. Il s’agit d’un mot sanscrit qui se traduit comme étant la « vérité » ou la « réalité ». Satya est également traduit en sanskrit par l’expression « sate hitam satyam » qui signifie « ce qui conduit vers sat et satya ». Satya est une petite fille déterminée et qui adore les challenges.

Derrière ce prénom se trouvent la fille du roi Nagnajit et l’épouse du dieu Krishna. Satya est classé au 61erang des prénoms les plus célèbres en Inde.

Keya

Keya est un prénom d’origine indo-européenne. Il se traduit par « fleur d’Asie » ou « fleur de la mousson » dans la langue sanskrite. Parmi les Keya célèbres figure la chanteuse indienne Keya Rahman. Keya est une personne indépendante, mais à l’écoute des autres.

Keya se trouve au 100erang des prénoms les plus utilisés en Inde. Il a été attribué 20 fois en France entre 2005 et 2013.

Arya

Arya est un prénom féminin qui signifie « noble » dans la langue sanskrite. Une fille qui se prénomme Arya est tendre, affectueuse et attachante. Ce prénom est devenu célèbre grâce à la série Game of Thrones où l’une des protagonistes se prénomme Arya.

Parvati

En sanskrit, le prénom Parvati signifie « la montagnarde ». Parvati est une enfant sympathique, sage et disciplinée.

Ce prénom a été porté par la déesse hindoue Parvati, sœur de Vishnou et épouse de Shiva. Elle est considérée comme « principe féminin suprême » dans certainsrites tantriques. L’une des élèves de Poudlard, dans la saga Harry Potter, s’appelle Parvati Patil.

Gita

Gita est un prénom d’origine indienne dont la signification est « la parole » ou « livre saint ». Ce terme désigne également les chants dans la religion hindouiste. En parlant de caractère, les petites filles Gita sont sensibles et émotives. Elles sont également courageuses et déterminées.

Côté popularité, ce prénom est porté par l’actrice Gita Gutawa ou l’écrivaine Gita Mehta.

Indira

Le prénom Indira figure parmi les multiples noms attribués à la déesse hindoue de la richesse, Lakshmi. Ayant comme signification « beauté » ou « splendeur », Indira désigne également le Dieu de la pluie et du tonnerre.

La petite Indira est disciplinée et ordonnée. Parmi les célébrités qui portent ce prénom figure Indira Gandhi, la fille du Premier ministre indien Nehru. Indira Devi, l’épouse du Maharaja de Cooch Behar, se prénomme aussi ainsi.

Daya

Daya est un prénom indien pour filles qui signifie « miséricorde » en sanskrit. La petite fille Daya a un caractère timide, mais curieux. Elle se montre également émotive.

L’actrice américaine Daya Vaidya fait partie des célébrités qui portent ce prénom.

Mahima

Dans la langue sanskrite, le prénom Mahima a comme signification « gloire », « majesté » ou « lune ».

Les actrices indiennes Mahima Nambiar et Mahima Makwana sont des célébrités qui se prénomment ainsi.

Le top des prénoms indiens pour garçon

Les prénoms venus d’Inde possèdent un charme indéniable. Ils ne sont pas très utilisés par les parents français. Toutefois, ces petits noms indiens ont de jolies significations et évoquent souvent des divinités ou la nature.

Les prénoms indiens pour garçons sont parfaits pour les parents qui recherchent des prénoms originaux pour leurs fils. Voici les meilleurs prénoms pour garçons d’origine indienne.

Anil

Très tendance en Inde, le prénom Anil a comme signification « vent » ou « Dieu du vent » dans la langue sanskrite. Anil est une divinité védique et est le fils de Dharma et Svasa. Côté caractère, les Anil sont ambitieux, mais impulsifs.

L’acteur et producteur indien Anil Kapoor fait partie des Anil célèbres.

Naveen

Naveen est un prénom masculin qui signifie « jeune ou « nouveau » en sanskrit. Les petits garçons prénommés Naveen sont dynamiques, autonomes et volontaires.

Ce prénom est porté par le comédien britannique d’origine indienne Naveen Andrews.

Rohan

Très populaire en Inde, le prénom Rohan se traduit par « ascendant » ou « escalade » dans la langue sanskrite. Il fait partie des prénoms indiens les plus répandus en France avec plus de 1300 naissances depuis les années 60. Les Rohan sont connus pour être combatifs et lucides.

Parmi les stars qui portent ce prénom figurent le joueur de football Rohan Ricketts, l’acteur Rohan Chand ou le joueur de football américain et musicien Rohan Marley.

Sanjay

Sanjay est un prénom indien qui signifie « triomphant » en sanskrit. Populaire en Inde, il devient connu en France dans les années 70. Les petits garçons Sanjay sont très gentils et dévoués. Ils se montrent également minutieux.

Nous retrouvons l’acteur et producteur Sanjay Dutt ou le Sanjay Kapoor parmi les célébrités qui portent ce prénom.

Ravi

Le prénom indien pour garçon Ravi peut se traduire par « soleil » en sanskrit. Ravi est l’un des noms du Dieu du soleil Surya dans l’hindouisme. Les enfants qui portent ce prénom sont connus pour être travailleurs.

Ce prénom indien est devenu célèbre grâce au compositeur et sitariste Ravi Shankar.

Le meilleur des prénoms amérindiens

Également appelés Indiens d’Amérique, les Amérindiens possèdent des prénoms riches en signification. En plus de leur sonorité pas très répandue, les prénoms amérindiens sont remplis d’histoire.

Très tendance, les prénoms amérindiens fille se terminent généralement par « a » ou par « i ». Voici quelques idées des plus beaux prénoms amérindiens.

Aponi

Le prénom amérindien est issu des Algonquins, des peuples autochtones qui vivent en Ontario et au Québec. Il peut se traduire par « papillon » dans la langue algonquine. Les filles Alponi sont assez rares en France. Déterminées et courageuses, elles sont également fiables.

Pocahontas

Utilisé par les tribus algonquines Powhatans, le prénom Pocahontas signifie « l’espiègle ». Ce prénom pour fille est devenu très célèbre suite à l’héroïne Disney qui porte le même prénom. En plus d’être déterminées, les petites filles Pocahontas sont connues pour être hardies.

Tallulah

Tallulah est un prénom amérindien pour fille qui signifie « eau bondissante ». Moins de 200 personnes portent ce prénom en France.

Parmi les célébrités qui se prénomment ainsi figurent l’actrice et fille de Bruce Willis Tallulah Belle Willis. Les Tallulah sont des personnes persévérantes et efficaces.

Winona

Winona est un prénom féminin sioux ayant comment signification « la première fille ». À noter que les Sioux sont composés de plusieurs tribus amérindiennes qui vivent au Canada et aux États-Unis.

L’actrice Winona Ryder est une célébrité qui porte ce prénom amérindien. Les femmes qui se prénomment Winona sont entreprenantes.

Dakota

Ce prénom mixte trouve son origine parmi le peuple Dakota, apparenté aux Sioux. Dakota signifie « ami » ou « allié ». Il est populaire auprès des parents français et américains. L’actrice Dakota Fanning fait partie des stars qui portent ce prénom. Les Dakota sont des petites filles travailleuses et déterminées.

Du côté des prénoms amérindiens pour garçon, voici quelques exemples qui font fureur:

Adriel

Le prénom Adriel tient ses origines des Navajos. Il fait illusion à un « castor », un animal qui représente l’adresse. Ce prénom pour garçons possède également des origines hébraïques, ce qui explique sa popularité en France.

Parmi les personnalités célèbres portant ce prénom amérindien figurent Adriel Jérémie Green ou Adriel Favela. Côté caractère, les Adriel sont de nature sentimentale et romantique. Ils sont également intègres.

Chayton

Chayton est un prénom amérindien très prisé des Lakotas, une tribu sioux vivant dans le Dakota et au Canada. Il peut se traduire en « faucon » en langue lakota. Les petits garçons Chayton sont fiables et pleins d’énergie.

Hototo

Le prénom Hototo désigne « l’esprit de guerrier qui chante » dans la tribu des Hopis. Ces derniers sont des Indiens d’Amérique du Nord.

Les Hototo sont des personnes calmes et patientes.

Gad

Gad est un prénom masculin très usité par les Navajos, originaires de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique. Il désigne un arbuste reconnu pour ses bienfaits, le genévrier. Ce prénom possède également des origines hébraïques.

Le célèbre humoriste et acteur franco-marocain Gad Elmaleh porte ce prénom. Les Gad sont de petits garçons compréhensifs et dynamiques.