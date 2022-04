Les 30 plus belles idées pour un prénom irlandais

Si l'Irlande vous a toujours fait rêver, vous trouverez l'inspiration dans cet article qui recense la liste des 20 plus belles idées de prénoms Irlandais.

Un prénom irlandais, issu du celtique ou du gaelique augure souvent d'un caractère original et d'une forte signification.

Que vous cherchiez un prénom rare ou au contraire très populaire, pour un bébé à venir dans votre famille, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, cet article vous prodiguera suffisamment de belles idées de noms pour alimenter votre liste de préférences.

La liste des plus beaux prénoms pour garçons tout droit venus d'Irlande

Que vous soyez férus d'Irlande ou tout simplement à la recherche de beaux prénoms irlandais, vous devriez trouver l'inspiratoin dans cette liste de noms d'origine celte ou gaelique. Ces noms pour garçons ont parfois été porté par un Dieu dans la mythologie Irlandaise, ou bien par un roi, et peut-être par un futur bébé de votre famille.

Aïdan

Ce prénom masculin d'origine irlandaise trouve racine dans un mot gaelique qui a la signification de «petit feu». On lui connaît le dérivé Aiden. Si Aidan et Aiden sont à l'origine pour garçons, ils sont aussi utilisés comme prénoms mixtes.

Kylian

Kylian est dérivé d’un terme qui se traduit par «contestation» ou «église» dans la langue irlandaise. Le célèbre footballeur Kylian Mbappé n'a fait que redorer l'image de ce prénom, qui augure un homme au caractère fort et humble à la fois. Ce prénom a comméncé à être donné à des bébés français en 1990.

Bran

Ce prénom masculin trouve son origine dans le gaelique «brano» qui désigne le «corbeau» en français. Selon la légende irlandaise, le corbeau serait l’animal fétiche du dieu Lug. En France, le prénom Bran a été donné 49 fois entre 1989 et 2015 selon l’Insee.

Finn

Ce prénom d'origine irlandaise pour garçon provient du gaelique «vindo» qui renvoie à la couleur «blanc». On lui connaît la variante Fionn ou Finan. Finan a notamment été porté par Saint Finan Cam, l'homme qui a fondé le monastère de Kinnity au VIème siècle, et saint Finan Lobur (évangéliste dans la région d’Aberdeen au VIème siècle). Selon l’Insee, celui-ci est si peu usité qu'il n'a pas été donné une seule fois en 2020 en France.

Enfant avec un bébé / Pixabay

Brian

Ce prénom très populaire au Royaume Uni est un dérivé du nom Briagan, qui trouve son origine dans le mot gaelique «brigo» qui a la signification de «digne» ou «élevé».

Sean

Sean est un prénom masculin irlandais, très populaire dans ce pays, qui se traduit en celte par « Don de dieu ». Cette version irlandaise de Jean reste très rare en France. Un petit garçon nommé Sean ne manquera pas d'un grand homme comme modèle; on pense ainsi à Sean Penn, l'acteur, réalisateur et scénariste qui est notamment à l'origine du film Into the Wild. On peut ausi penser à l’acteur et producteur écossais Thomas Sean Connery.

Gaël

Gaël est un prénom gaelique très ancien qui était donné au peuple irlandais et écossais dès la préhistoire. Il est dérivé de sa forme ancienne Gaels. Autrefois peu usité en France, il est relativement populaire depuis une vingtaine d'années, mais reste rare. Gaël est un prénom mixte qui s'écrit généralement Gaëlle au féminin.

Owen

Owen est un prénom mixte d'origine irlandaise, le plus souvent donné à des petits garçons. Cette variante d’Owain provient du terme gaelique «Esugenos» qui se traduit par «bien né» en grec.

Nolan

Nolan a la signification de «jeune héros» ou «jeune champion» en irlandais. En France, ce prénom a été donné plus de 36 000 fois entre 1990 et 2015. Sa popularité a légèrement décliné depuis cinq ans, et pourtant, les petits Nolan regorgent souvent d'énergie, d'imagination et de bienveillance.

Pharell

Pharell vient d’un terme irlandais qui signifie «courageux». Le premier bébé nommé Pharell en France a vu le jour en 2003. Ce prénom demeure encore très rare dans notre pays.

Keran

Keran, parfois aussi écrit Kieran, est un prénom masculin d'origine gaelique. Il est composé des mots ki et wan qui signifient respectivement « guerrier » et « assaut ».

Kenan

Kenan trouve son origine dans un terme irlandais qui a la signification de «beau».

Connor

Connor est un prénom très courant en Irlande et dans les pays anglophones. Les Connor sont élégants, mystérieux et parfois même intimidants. Et pour cause, Connor trouve son origine dans un terme celtique qui signifie «chef désiré». Les premiers bébés portant ce prénom de roi en France sont nés dans les années 2000.

Evan

Evan est un prénom masculin qui veut dire «jeune guerrier» en vieil irlandais. Les Evan regorgent de vie et de courage.

Ronan

Ronan est un prénom très mignon qui se traduit par «petit phoque» en vieil irlandais. De nombreux petits garçons ont été nommés ainsi en France à partir des années 1970.

La liste des plus beaux prénoms pour filles venus d'Irlande

Si vous attendez un futur enfant dans votre famille, voici une liste de noms féminins issus du celte ou du gaelique pour préparer l'arrivée d'une petite fille.

Petite fille bébé dans un nid/ Pixabay

Brenda

Brenda est la traduction de «princesse» en Celte. Sa fête est le 29 novembre.

Briana

Ce noble dérivé de Brian trouve son origine dans le mot celte «bri» qui a la signification d'«élévation», de «hauteur», ou de «colline». Briana serait aussi un dérivé du mot irlandais «brigh» qui signifie «force» ou «puissance». L’actrice et danseuse américaine Briana Barbara-Jane Evigan porte ce prénom au caractère très noble.

Clina

Le prénom féminin Clina est aussi celui d'une déesse issue de la mythologie irlandaise qui incarne «la beauté de l’autre monde» et la «Reine des fées du Munster», toujours selon la légende. Elle est constamment accompagnée de trois oiseaux magiques qui sont dotés de pouvoirs. Ceux-ci chantent, endorment ou encore soignent les malades. Clina est donc un prénom qui laisse augurer une fille généreuse, capable de sauver les plus faibles et d'inspirer le bonheur chez les autres. Encore aucune petite fille française ne s'appelle Clina: à vous de renverser la tendance !

Dymphna

Dymphna est un prénom féminin très original que l'on peut traduire par «laurier» en Français. Dymphna a à la fois une origine grecque et irlandaise. Sa fêté est le 15 mai, en l'honneur de la sainte Irlandaise Dymphna. Ce prénom est si rare qu'encore aucune petite fille ne le porte en France ! La première Dymphna de France naîtra peut-être dans votre entourage...

Ciara

Ciara trouve son origine dans la langue irlandaise, du terme «ciaran» signifiant «beauté brune». Ce prénom est très prisé en Irlande ainsi que dans les pays anglophones. En France, celui-ci demeure assez secret depuis son apparition en 1990. La fameuse chanteuse américaine Ciara porte ce joli prénom. Les Ciara sont connues pour leur détermination, leur vivacité et leur raisonnement.

Shannen

Ce prénom vient de Shannon qui n’est autre que le plus long fleuve d’Irlande. C'est grâce à l'actrice Shannen Doherty, qui a joué dans Charmed et Beverly Hills que ce prénom féminin a connu une certaine popularité en France ces trente dernières années. Les Shannen sont réputées pour être authentiques et sociables.

Ena

Ce prénom court et élégant est un diminutif de Héléna ou d'Eugénia. Il trouve sa source dans un mot celte se traduisant par «amande».

Kelly

Il s’agit de la version de Kylian au féminin. Kelly trouve ainsi son origine dans un terme irlandais qui se traduit par «contestation» ou «église» dans la langue irlandaise. Très à la mode en Irlande et dans les pays anglo-saxons, ce petit nom a été choisis un peu plus de 2 000 fois pour des petites filles en France.

Awena

Awena est un prénom féminin d'origine celte. Sa signification renvoie à un dérivé du mot de vieil irlandais «adguen» qui veut dire «noble amie» dans notre langue. Ce prénom majestueux est encore très peu usité en France, malgré sa grande beauté.

Maureen

Le prénom féminin Maureen provient du terme hébraïque «maure» qui se traduit par «peau foncée». Maureen a fait ses premiers pas en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puis est devenu assez populaire à partir des années 1990. Certains parents français l'écrivent avec un orthographe francisée «Maurine».

Sinead

Sinead est un prénom féminin irlandais qui se prononce [chinède]. Les filles prénommées Sinead sont réputées pour leur indépendance et leurs talents artistiques. Sinead trouve son origine dans l'irlandais; c'est un dérivé du terme «siobhan» qui veut dire « beauté de dieu ».

Kena

Kena est un très beau prénom irlandais pour filles qui se traduit par «très belle» en français. Moins de 10 petites filles en France ont été prénommées ainsi. Peut-être que la prochaine sera de votre famille ?

Sarah

Ce prénom très populaire en Irlande est d'origine hébraïque. Sa fête est le 9 Octobre. Il se traduit par «princesse». Les filles prénommées Sarah ont la réputation d'être douée d'une très forte empathie, d'être discrètes, sensibles et dotées d'un caractère doux et fidèle.

Emma

Emma est un prénom féminin d'origine germanique. Il est dérivé d'Emmanuelle qui a la signification de «toute puissance». Les Emma ont une passion pour n’importe quel art tel que la poésie, la musique, etc. Elles sont réputées pour leur générosité et leur exigence en amour ou en amitié. Entre Emma Stone et Emma Watson, en passant par le personnage Emma Peal, une future enfant nommée Emma ne manquera pas d'un modèle féminin au caractère fort et inspirant.

Macha

Macha est dérivé du prénom féminin Marie. On lui connaît la variante Masha. Dans la mythologie irlandaise, Macha est issu du terme de «magosia» veut dire «plaine». Il s’agit du symbole de la déesse Morrigan. Entre 1965 et 2015, environ 470 petites filles ont été prénommées Macha en France.