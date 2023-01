Sa femme est surchargée de travail, son mari décide de contacter son patron sans le lui dire et provoque sa colère

Sur le forum Reddit, les internautes sont nombreux à raconter leurs mésaventures en demandant l’avis de la communauté internet. Sont-ils réellement fautifs dans l’histoire qu’ils racontent ? C’est ce qu’a tenté de savoir un homme qui s’était permis de contacter le patron de son épouse car elle était surchargée de travail.

Un homme pensait bien faire lorsqu’il s’est décidé à contacter le patron de son épouse (dans le dos de cette dernière) qu’il voyait être surchargée de travail à leur domicile. Le mari prévenant raconte d’abord le calvaire auquel il assistait en voyant sa femme se démener chaque jour à son bureau.

« Ma femme a passé 10 à 14 heures par jour enchaînée à son ordinateur au cours des 2 à 3 dernières semaines pendant les week-ends également. (EDIT - pour clarifier les 2-3 dernières semaines ont été des semaines de plus de 100 heures, toute l'année a été mauvaise avec beaucoup de week-ends perdus et de travail pendant les vacances). Je n'ai pas non plus pu prendre de jours de congé pour les vacances. Elle a crié des obscénités à propos de son travail, expliquant comment elle veut démissionner, comment c'est ridicule qu'elle travaille si dur sans aucune pause. Il y a eu plusieurs jours remplis de larmes », écrit-il sur Reddit.

Le mari se sentait impuissant et raconte avoir fait du mieux qu’il pouvait pour aider au quotidien son épouse. « J'ai marché sur des coquilles d'œufs en faisant tout ce que je pouvais pour aider à la maison et lui procurer tout ce qu'elle voulait. Mais je suis constamment à l'affût d'une explosion ».

Trop c’est trop pour le mari, qui a décidé de prendre les devants en contactant le patron de sa femme… dans le dos de cette dernière.

« C'était extrêmement misogyne d'envoyer un message à son patron »

Le mari poursuit son récit en racontant le message envoyé au patron :

« Aujourd'hui (travaillant à nouveau tout le week-end), elle criait à propos d'autres personnes avec qui elle travaillait et je n'en pouvais plus. J'ai envoyé un texto à son patron (EDIT - nous travaillons dans la même entreprise et je suis déjà à moitié ami avec lui) et lui ai dit 1) il y a des limites pour les êtres humains, 2) ce genre de chose ne peut plus se reproduire l'année prochaine. Il a accepté et a dit qu'il essaierait d'aider ».

Pensant avoir fait ce qu’il fallait, le mari a vite regretter son choix et s'est brouillé avec sa femme qui n’a pas du tout apprécié le geste.

« Quoi qu'il en soit, il [son patron] a fait un travail de merde en me gardant à l'écart de sa conversation avec elle. Ma femme a donc découvert que je lui avais envoyé un message aussitôt. (EDIT - oui, c'est moi qui me plains d'avoir été pris en flagrant délit) ».

Le mari précise que sa femme a eu des soupçons lorsque son patron lui a donné un week-end de repos. Cette dernière a très mal pris le geste de son époux, lui reprochant de nuire à sa carrière.

« Maintenant, elle me dit que c'était extrêmement misogyne d'envoyer un message à son patron pour lui dire qu'elle ne peut pas gérer son travail (ce que je n'ai pas dit) et que cela va faire reculer sa carrière de plusieurs années. Elle dit qu'elle ne peut plus jamais me faire confiance pour parler de son travail ou de ce qu'elle ressent ».

Le mari pensait bien faire en voyant son épouse être si tendue au travail et a donc demandé l’avis des internautes. Ces derniers lui ont fait savoir qu’il était fautif d’avoir agi ainsi et que sa femme pourrait être dévalorisée pour cela.

« [...] J'ai réalisé dès que j'ai posté mon histoire à quel point je suis un âne », a reconnu le mari. Désormais, la situation avec sa femme semble quelque peu brisée : « J'ai parlé à ma femme ce matin, je me suis excusé et elle m'a demandé de m'excuser auprès de son patron et de ne plus jamais lui parler. Son patron était calme et a dit qu'il comprenait et qu'il ne laisserait pas cela affecter la façon dont il traitait ma femme au travail ».

Malgré tout, les internautes semblent avoir tranché sur cette affaire qui partait pourtant d’une bonne intention.