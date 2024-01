Messieurs, les femmes seraient plus attirées par les hommes chauves, selon cette étude américaine

Peu importe la quantité de cheveux qu'il leur reste, les hommes chauves plaisent aux femmes et les scientifiques ont tenté d’expliquer pourquoi.

Bruce Willis, Dwayne Johnson ou encore Jason Statham. Si ces messieurs sont des stars du cinéma, ils sont également très populaires auprès de la gent féminine. Pourquoi ? Parce qu’ils sont chauves. C’est du moins ce qu’en ont conclu les scientifiques de l’Université de Pennsylvanie.

Dans une étude, ils ont analysé l’effet que les hommes chauves produisent sur les femmes. Pour cela, ils ont photographié un groupe d’hommes à deux reprises : avec leurs cheveux puis avec le crâne rasé. Les scientifiques ont ensuite demandé leur avis à un panel féminin en leur montrant les deux photos en question.

Verdict ? Les femmes ont réagi plus positivement aux photos d’hommes chauves.

Selon elles, les hommes chauves dégagent un sentiment de puissance, de virilité et de confiance tout en étant très attirants. Ce qui est plus étonnant est leur réaction face aux hommes chevelus. D’après les résultats partagés dans l’étude, les femmes auraient été plus réticentes et sceptiques.

Le trait de caractère est plus important que le niveau capillaire d’un homme

Sean Evans, présentateur américain de Hot Ones sur Youtube. Crédit photo : First We Feast/ Youtube

Le site Psychology Today a tenté de comprendre ce qui provoquait ces impressions chez les femmes du panel. Ces dernières ont admis avoir été attirées par les hommes chauves montrés en photo mais ont insisté sur le fait que la personnalité qu’ils dégageaient avait eu plus d’impact sur elles.

Les femmes interrogées précisent par ailleurs qu’un homme intelligent avec un sens de l’humour et qui a confiance en soi sera toujours plus agréable qu’un homme dépourvu de ces qualités même avec beaucoup de cheveux.

D’après le site de psychologie, les chauves renvoient l’image d’une personne sans artifice et qui s’assume. Ce trait de caractère rassurerait ainsi les femmes.

Si cette étude peut avoir du vrai, il faut également rappeler que les critères de beauté et d’attirance chez un homme sont différents d’une femme à l’autre. Cette étude peut en revanche aider à mieux comprendre pourquoi ces stars chauves attirent la plupart des femmes.