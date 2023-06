Soldes d'été 2024 : dates, astuces et bons plans !

Les soldes d’été 2023 à Paris approchent. Pour les adeptes de shopping, c’est l’occasion de faire de bonnes affaires. Nos astuces pour des achats malins.

Soldes d'été en France : comment s’y préparer ?

Légende : Une femme achetant des habits Crédit : AaronAmat

Les soldes d’été en France sont un événement très attendu par les adeptes de shopping qui souhaitent faire de bonnes affaires. De nombreux magasins proposent des réductions sur différentes gammes de produits durant cette période. Ces dates seront l’occasion de faire des emplettes sur de nombreux articles: vêtements, articles de déco, hi-tech… à condition bien sûr, d’être prêt(e)s pour ce rendez-vous.

Les consommateurs les plus futés se renseignent à l’avance sur les différents produits qui leur semblent intéressants, et ce, avant même le début des soldes. Concrètement, certains clients se rendent en magasin et s’informent sur les articles ainsi que leurs éventuelles remises et réductions. Et lorsque les soldes débutent, ils ont une longueur d’avance sur les autres acheteurs qui seraient intéressés par le même article. Restez à l’affût, et renseignez-vous sur les différents articles qui seront soldés ainsi que les différents magasins où ils seront disponibles.

Astuces pour les soldes d’été 2023

Légende : Deux femmes dans un magasin consultant un téléphone Crédit : Povozniuk

L’intérêt de faire ses achats lors des soldes d’été 2023 à Paris est bien sûr de maximiser les économies. La date d’ouverture officielle des soldes d’été 2023 à Paris est le mercredi 28 juin 2023.

Faire un listing complet

Une personne effectuant une liste pour les articles en solde à acheter Crédit : vittaya25

Il faudra commencer par dresser une liste des articles dont vous avez réellement besoin et que vous devez acheter dans un magasin. Pour cela, il est possible de faire un tri de tous les éléments qui vous sont vraiment utiles au quotidien. Vous aurez ainsi une idée claire des articles les plus intéressants ou qui seraient complémentaires avec ce que vous possédez déjà. Vous déterminerez notamment ce qui manque à votre garde-robe ou à votre maison.

Outre les vêtements et les habits, les soldes sont aussi une occasion de dénicher des offres d’électroménagers intéressantes. De nombreux produits du «petit électroménager» sont effectivement disponibles à des prix attractifs puisqu’ils peuvent être proposés à -30 %, -40 %, voire plus. Un nouveau téléviseur, une nouvelle machine à jus, un soundbar pour le salon… il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets

Comparer les prix dans les magasins et en ligne



Deux femmes à lunettes souriantes Crédit : ViewApart

Comparez par la suite les prix proposés par les différents vendeurs ou même les centres commerciaux. Un même article peut être proposé à un prix différent dans des boutiques différentes. Les consommateurs doivent ainsi être à l’affût des différentes offres disponibles pour trouver celle qui correspond le mieux à leurs besoins. L’idée est ainsi de se montrer organisé et prévoyant pour profiter pleinement des avantages offerts par les soldes.

Si possible, essayez de trouver les prix en ligne (dans toute la France), sur différents sites internet. La plupart des boutiques et des centres commerciaux disposent d’une plateforme en ligne sur laquelle ils publient les listes d’articles soldés. Vous pourrez ainsi être sûr d’obtenir la meilleure offre possible en dénichant les éventuelles réductions, rabais et remises.

Se fixer un budget

Légende : Vendeuse dans un magasin Crédit : Twinster Photo

C’est un point clé avant de partir pour les soldes. Généralement, quand les acheteurs se retrouvent devant une boutique qui applique des réductions alléchantes de -60% sur de nombreux articles, ils se laissent tenter par tout et n’importe quoi. C’est la raison pour laquelle il faut établir un budget des dépenses avant même d’acheter un article.

Par exemple, il serait plus judicieux de définir à l’avance à combien s'élèveraient les dépenses maximales pour les emplettes. Fixez une somme qui soit la plus précise possible. Il en est de même pour l’achat d’appareils électroménagers ou d’autres articles d’intérieur. Pensez à fixer un plafond des dépenses. De cette façon, vous éviterez de dépenser plus qu’il n’en faut, ce qui ne sera pas intéressant.

Soldes dans l’Hexagone, des périodes sous contrôle strict des autorités

Légende : Image de consommateurs Crédit : YakobchukOlena

Notez que les soldes d’été à Paris font partie des évènements de remises ou de réductions majeurs pour les consommateurs français. Elles sont réglementées en France. La date d’ouverture, les horaires de vente et les types de produits «vendables» sont gérés par les autorités. Le calendrier peut néanmoins connaître des changements selon les circonstances ou les éventuelles urgences. Les horaires peuvent également être révisés, notamment la durée des ventes dans les magasins.

Petite anecdote, la France fait partie des pays de l’Union européenne les plus actifs lorsqu’il s’agit d’organiser des soldes au cours d’une année. Selon l’article L310-3 du code de commerce français, les soldes d’été (ou d’hiver) sont une période majeure de réduction pour les commerçants. À cette occasion, les vendeurs, les boutiques (physiques ou en ligne sur internet), les centres commerciaux sont autorisés à solder leurs marchandises. D’autres alinéas du même code de commerce évoquent les conditions de solde et mettent en exergue les articles soldables.

Les dates et les périodes à ne pas manquer pour les soldes d’été 2023

Légende : Une jeune femme avec des sacs d’articles Crédit : Peera Sathawirawong

Les soldes d’été à Paris se déroulent chaque année pendant une période bien définie. Le début de cet événement a lieu la dernière semaine de juin et sa durée est de 6 semaines. Pour cette année 2023, la période officielle débute le 28 juin, soit quelques jours après la fête de la Saint-Jean. Les soldes se termineront le 25 juillet à minuit. Ces dates sont choisies et officialisées par les autorités. En effet, ces dernières organisent les périodes de soldes suivant un calendrier éditorial bien précis.

La première semaine est pour la plupart du temps la plus fréquentée. Une affluence importante de gens venus des départements voisins se fait remarquer dans les magasins. Pour cette raison, certaines personnes choisissent de faire du shopping en planifiant leur sortie au cours des semaines suivantes. Les premiers jours sont effectivement les plus mouvementés et les gens se ruent sur de nombreux articles. Que ce soit des vêtements, des éléments de décorations, des produits hi-tech, du petit électroménager ou autres… de nombreux produits se vendent comme des petits pains.

Pour cette raison, de nombreux consommateurs choisissent de se rendre dans les boutiques ou les magasins la deuxième semaine. Les enseignes sont mieux organisées, les vendeurs plus courtois puisqu’il y a moins de monde et les articles ne sont pas empilés partout. Mais attention, les stocks d’articles sont souvent limités, et si vous attendez les derniers jours, vous risquez de ne plus trouver les produits qui vous intéressent particulièrement.

Les meilleurs bons plans pour les périodes de soldes d’été 2023

Légende : Femme souriante après avoir fait des achats Crédit : Brainsil

Pendant les périodes de soldes, les consommateurs français se ruent dans les magasins et les centres commerciaux. Et pour ne rien manquer des offres les plus intéressantes, que ce soit pour des appareils électroniques, des articles de maison, des accessoires ou des vêtements, privilégiez les produits de grandes marques comme Adidas, Nike, Puma... Les enseignes les plus populaires écoulent leurs articles pendant les soldes d’été. Il s’agit ainsi du moment propice pour faire de bonnes affaires.

D’autres départements de la France proposent également des périodes de soldes. Les dates et le calendrier peuvent légèrement décaler de celles de la capitale. En effet, d’autres grandes villes françaises comme Lyon, Marseille ou encore Bordeaux accueillent des événements similaires. De nombreux centres commerciaux, des magasins divers ou encore des boutiques indépendantes rivalisent d’offres intéressantes afin d’attirer le plus de clients possible. Il revient ainsi aux adeptes de shopping de choisir les bonnes affaires les plus alléchantes.

Pourquoi faut-il profiter des soldes d’été ?

Légende : Femme à lunettes avec des sacs d’articles Crédit : Max-Kegfire

Profitez des soldes d’été 2023 pour bénéficier d’un maximum de promotions sur les articles ou de réductions sur un produit que vous avez toujours voulu acheter. Une fois cette période passée, les remises et rabais majeurs de nombreux magasins et des centres commerciaux ne reviendront que lors des fêtes de Noël, du black Friday ou des soldes d’hiver (réglementées par une loi du code de commerce). Il faudra ainsi attendre quelques mois avant de pouvoir acheter des articles de qualité à bon prix. D’autant plus que les produits qui seront proposés lors des soldes d’hiver ne seront certainement pas les mêmes que ceux des soldes d’été.

Pour rappel, les soldes d’hiver ont une place «spéciale» dans le cœur de nombreux consommateurs français. Ces derniers n’hésitent pas à se rendre dans les Alpes maritimes, la Corse ou encore en Moselle pour faire leurs emplettes de produits locaux et «Made in France». Il faut savoir que les soldes sont l’occasion de soutenir les vendeurs locaux et les commerçants. Outre les magasins des enseignes les plus connues, vous y découvrirez de nouvelles boutiques indépendantes qui proposent des produits intéressants. Et pour les grands amateurs de shopping, ces périodes sont une opportunité de dénicher des articles de choix sans casser leur tirelire.

En conclusion, les soldes d’été sont une opportunité en or pour les consommateurs de trouver des articles de qualité proposés à des prix avantageux. Planifier les sorties en shopping, comparer les différents prix et privilégier les produits locaux sont les meilleures astuces pour profiter de cette période. Ce sera aussi une occasion de revoir votre intérieur ou de renouveler votre garde-robe. Pour information, les horaires des soldes dans d’autres départements de la France comme les Alpes maritimes ou la Corse sont différents de ceux de la capitale. Il faudra ainsi vous renseigner sur le moment propice pour vous rendre dans les magasins et les boutiques qui font des promotions, des réductions et des remises.