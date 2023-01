Top 25 des phrases tristes qui font pleurer

Si l’on s’en cache bien souvent, il n’y a pourtant pas de honte à pleurer car il n’y a rien de plus humain. Parfois, quelques larmes trouvent leur source dans une phrase triste que l’on aurait aimé de ne pas entendre, parce qu’on n’aime pas pleurer. Voici 25 citations tristes qui font pleurer.

Will est triste parce que Mike en aime une autre / Crédit : Netflix

Si le pleur est souvent synonyme de peine et de tristesse, il nous arrive parfois de pleurer de joie, de bonheur, voire de rire. Il y a bien des émojis qui existent pour décrire cette belle émotion. Comment un même phénomène naturel et humain peut donc provenir de deux sentiments bien contradictoires ? Une question d’émotions et chaque personne, homme et femme, a sa façon propre de les gérer !

Quand les yeux deviennent humides, on en abuse parfois lorsque l'on est enfant mais devenir adulte ne nous rend pas étanches aux larmes, bien au contraire, même si pleurer devient plus rare. Cependant, plus on grandit, plus on est sujet à la rupture, qu'elle vienne du cercle de la famille, de l'amitié ou en amour. La source d'une douleur ou d'une dépression n'en est que plus multiple.

Lorsque l’on voit quelqu’un pleurer, homme ou femme, on a cette pensée naturelle que cette personne est triste alors qu’elle a peut-être reçu une superbe nouvelle qui l’a fait craquer émotionnellement, comme une demande en mariage par exemple, ou l’annonce d’une nouvelle grossesse.

Hélas, même si l’on cache ce sentiment la plupart du temps, même auprès de nos plus proches, famille et amis, la tristesse fait bien partie du quotidien même si on ne vous le souhaite guère. Il peut arriver aussi qu'un illustre inconnu vienne nous sortir d'un chagrin solitaire. Des moments de spleen, quand la mélancolie s’empare de votre esprit et qu’une poussière dans l’oeil vient rougir la paupière. D’ailleurs, peut-on penser que c’est la solitude qui rend triste ou est-ce la tristesse qui nous rend solitaire ? Ceci n'est pas une citation mais donne à méditer avec amour.

Cette tristesse peut avoir plusieurs causes et est souvent reliée à la peine, au malheur, à la douleur, à la solitude, à l’abandon, à l'abattement, au deuil, à l’amertume, à la nostalgie, à la déception, à l’inquiétude, au chagrin, à la souffrance, au désenchantement, à la désillusion, à la mélancolie, à la dépression, à la nostalgie, au spleen, voire à l’ennui. Une pléiade de sentiments que nul homme ou femme n'aime avoir.

Un homme qui pleure / Crédit : Istock

S’il existe tant de mots pour décrire ce qui peut nous faire pleurer, on n’a pourtant souvent du mal à les trouver pour en expliquer la raison. Il n'y a pas de façon ou de remède miracle pour en échapper. Que ce soit une rupture amoureuse, un décès, une amitié décevante ou un parent aux abonnés absent. Pourtant, l’origine la plus courante de la tristesse réside dans l’amour. L'amour rend triste et fait pleurer. En effet, l'amour est un sentiment qui va nous procurer le plus de joie et de bonheur mais qui possède ce don malheureux de vite nous faire redescendre émotionnellement.

L’amour, ce sentiment si magnifique, est tout aussi vulnérable, et c'est ce qui le rend facile à briser. Lorsqu’un amour nous déçoit, nous fait mal, nous quitte, à travers des gestes ou des phrases que l’on ne voulait pas entendre, le coeur se brise et on pleure car il n’y a rien de plus humain.

Au-delà des aléas de la vie, s’il y a une chose qui suscite en nous des émotions, c’est bien l’art. Sous toutes ses formes, l’art peut être un refuge et aussi véhiculer des réponses que l’on cherche pour parer à notre tristesse. Il n'est pas rare qu'un auteur, à travers un texte, porte un message d'espoir malgré la tristesse et nous fait tant apprendre sur la vie et sa douleur

L’art de la tristesse, une citation d’amour pour pleurer

En effet, qui n’a pas déjà lâché une petite larme devant un film, vibrer d’émotions en écoutant une musique ou encore se laisser transpercer par la puissance d’un tableau de peintre ? Et évidemment, qui ne s’est jamais laissé transporter à travers moultes sentiments, qu’ils soient joyeux ou tristes, à travers un livre, que ce soit de la poésie ou un roman ?

La fiction a ce don de pouvoir nous y identifier, de nous rapprocher d’une certaine réalité qui nous touche au plus profond de notre coeur, de notre âme. Elle peut survenir de l'esprit d'un écrivain reconnu comme Victor Hugo ou d'un auteur inconnu dont le génie n'a rien à envier à des auteurs plus illustres.

Une rupture amoureuse fait toujours pleurer / Crédit : Istock

De nombreux auteurs et écrivains ont su mettre des mots, par écrit, pour définir la tristesse, la leur, pour la faire partager à celles et ceux qui les lisent ou qui les écoutent. Une personne partage son mal-être, sa douleur et réussit à toucher tout un monde qu’il ne soupçonnait même pas. Tel est ce paradoxe qui nous conduit à noyer notre chagrin par le biais d’un torrent de larmes.

Il existe ainsi de nombreuses phrases, proverbes et autres citations tristes qui font pleurer. On s’y identifie comme s’il s’agissait de notre propre douleur, sur laquelle on peut enfin mettre des mots, une définition qui nous est personnelle et pourtant si universelle. On ne peut qu'apprendre sur soi à travers un proverbe ou une citation philosophique, même si elle est triste à lire.

Citations d’amour, texte à chagrin, écrire une douleur

On vous propose donc de découvrir 25 phrases, des exemples de citation, de proverbe, de texte et de phrase qui véhiculent ce qu'est la tristesse, qui la définissent, nous faisant pleurer mais qui peuvent, pourtant, nous faire un bien fou !

On vous conseille tout de même de préparer votre paquet de mouchoirs à portée de doigts, parce que les larmes pourraient vite s’écouler à la lecture de ces phrases tristes, à la mélancolie bien affirmée. Si vous êtes abonnés à la tristesse, ces citations vous seront certainement familières mais vous y verrez des messages touchants pouvant vous aider à guérir.

1. “Sapristi, quelle triste texte, j’essaie d’être gai mais j’écris ce que j’ai” Oxmo Puccino

2. “La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime” Victor Hugo

3. “Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, défilent lentement dans mon âme; l’espoir vaincu pleure, et l’angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir” Charles Baudelaire

4. “La mélancolie est un crépuscule. La souffrance s’y fond dans une sombre joie. La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste” Victor Hugo

5. “On aime sa mère presque sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel comme de vivre; et on ne s’aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu’au moment de la séparation dernière. Aucune autre affection n’est comparable à celle-là, car toutes les autres sont de rencontre, et celle-là est de naissance; toutes les autres nous sont apportées plus tard par les hasards de l’existence, et celle-là vite depuis notre premier jour dans notre sang même” Guy de Maupassant

6. “Je suis fatigué patron, fatigué de devoir courir les routes et d’être seul comme un moineau sous la pluie. Fatigué de n’avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d’où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres, je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde”. John Coffey dans le film “La Ligne Verte”

John Coffey en a fait pleurer beaucoup / Crédit : Warner Bros

7. “Pleurer sa mère, c’est pleurer son enfance. L’homme veut son enfance, veut la ravoir, et s’il aime davantage sa mère qu’il avance en âge, c’est parce que sa mère, c’est son enfance. J’ai été un enfant, je ne le suis plus et je n’en reviens pas” Albert Cohen

8. “Qu’est-ce qu’ils ont à pleurer autour de mon lit… C’est déjà bien assez triste de mourir… S’il faut encore voir pleurer les autres ! “ Marcel Pagnol

9. “Les larmes les plus amères que l’on verse sur les tombes, viennent des mots que l’on n’a pas dit et des choses que l’on n’a pas faites” Harriett Beecher Stowe

10. “N’aies pas honte d’avoir des larmes si tu vis tristement, car les pleurs sont la lessive des sentiments” Bakar

11. “Les épreuves m’ont rendu clairvoyant, les larmes ont poli ma vision et la tristesse m’a appris le langage des coeurs” Khalil Gibran

12. “Rien ne rapproche les gens aussi vite (même si c’est souvent un rapprochement trompeur) qu’une entente triste, mélancolique” Milan Kundera

13. “Qui sourit n’est pas toujours heureux. Il y a des larmes dans le coeur qui n’atteignent pas les yeux” Jane Austen

14. “Un coeur patient est un coeur triste” Laure Conan

15. “Je planche pour écrire un sourire mais ma plume flanche. Feuille blanche étanche aux choses gaies, c’est étrange” Sako

Une femme seule qui pleure à chaudes larmes / Crédit : Istock

16. “Je connais bien le sentiment de tristesse qu’inspire la précarité de toute chose, je l’éprouve à chaque fois qu’une fleur se fane. Mais il s’agit là d’une tristesse sans désespoir” Hermann Hesse

17. “Il n’y a au monde de sûr que la peine ; il n’y a qu’elle qui tienne impitoyablement ce qu’elle promet” Mme de Staël

18. “Le chagrin qui ne parle pas murmure en secret au coeur surchargé de se rompre” William Shakespeare

19. “Le chagrin amoureux est l’une des plus éprouvantes blessures que nous ayons à combattre car il doit être vaincu seul, et surtout dans le plus grand des silences” Yves Simon

20. “Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin. Je te cherche par-delà l’attente, par-delà moi-même. Et je ne sais plus tant je t’aime, lequel de nous deux est absent” Paul Eluard

21. “Souvent une fausse joie vaut mieux qu’une tristesse dont la cause est vraie” René Descartes

22. “Ne laisse pas la tristesse t’étreindre avant que la terre te prenne dans son sein” Omar Khayyâm

La solidarité vaut mieux que la triste solitude / Crédit : Istock

23. “Une maladie, un deuil, on en parle… mais un chagrin d’amour scelle les mots au bord des lèvres comme si une incompréhensible pudeur devait les retenir nous empêchant de les communiquer aux autres” Eve Belisle

24. “Je sais plus si je dois rire ou pleurer, me taire ou crier, je fais le tri et je pense que prier est le seul moyen pour laisser le soleil briller. Certaines choses me plient en quatre et d’autres me foutent la rage, un espèce de contraste comme le beau temps qui chasse l’orage” Blacko

25. “Mes crises lancinantes, sentiments en ciment sinon dans six ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang, gisant” Oxmo Puccino