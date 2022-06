Top 30 des images qui font le plus peur

Voici 30 images qui font très peur. Si vous êtes un peureux, ne vous rapprochez surtout pas trop de votre écran et surveillez vos arrières !

15 images les plus terrifiantes vues sur le net

Un homme très effrayé. Crédit : kimberrywood

Voici quelques images effrayantes vues sur le Net.

1. La photo de deux jumelles possédées

Photo de deux jumelles possédées. Crédit : darkbird77

Regarder cette image pendant la nuit d’Halloween ou vos soirées entre amis vous fera frissonner. Elle montre deux jumelles habillées d’une robe blanche très longue. Leurs cheveux forment des sortes de cornes. Elles ont aussi les yeux blancs. Ces jumelles sont possédées par un démon et n’ont qu’un seul objectif : vous faire faire des cauchemars.

2.La photo d’une silhouette effrayante

Photo d’une silhouette effrayante. Crédit : AnkiHoglund

Pour les plus peureux, le fait de rester seul à la maison la nuit est souvent une source d’angoisse et de stress. En effet, les pensées négatives et les imaginations peuvent vite surgir. Voici la photo d’une silhouette noire devant une porte légèrement éclairée. Elle semble vouloir s’introduire dans une pièce obscure et vide, ce qui rend l’illustration encore plus effrayante.

3. La photo d’une femme effrayante

Photo d’une femme effrayante. Crédit : golfcphoto

Cette image est extraite d’un film d’horreur. Visualiser cette photo avant de dormir n’est pas une bonne idée. Vous risquez de ne pas trouver le sommeil. C’est l’illustration d’une femme avec des cheveux très longs lui cachant le visage. Elle porte une robe de chambre blanche et marche les pieds nus dans une maison qui semble hantée.

4. La photo d’une femme fantôme

Photo d’une femme fantôme. Crédit : bonciutoma

Voici également une des photos les plus terrifiantes. Si vous croyez que les fantômes existent, elle ne vous aidera certainement pas à penser le contraire et à vous débarrasser de votre imagination débordante. Pour ceux qui ne sont pas assez téméraires, nous conseillons d’éviter de regarder cette illustration la nuit. Vous risquerez de ne pas fermer l’œil.

5. La photo de plusieurs ombres

Des ombres. Crédit : AlexLinch

Cette photo risque aussi de vous terroriser. Elle représente l’ombre d’un homme et de plusieurs enfants dans une vaste pièce sans aucun éclairage. Ils adoptent une posture qui fait peur. Vous pouvez utiliser cette illustration lorsque vous raconterez une histoire effrayante. C’est sûr que vos amis vont frissonner et faire des cauchemars.

6. Le visage de cette jeune fille effrayée

Visage d’une jeune fille. Crédit : daniilphotos

Le visage de cette jeune fille vous fera directement penser à un film d’horreur. Elle semble effrayée par quelque chose. Cette petite fille fixe un point précis. Il peut s’agir de n’importe quoi : une silhouette d’homme, un fantôme, une ombre suspecte… En tout cas, personne ne souhaiterait se retrouver à sa place.

7. Le portrait d’un jeune garçon terrifié

Portait d’un garçon. Crédit : Rudimencial

Voici le portrait d’un jeune garçon d’une autre époque. Il a un regard sombre et un air assez terrifiant. Ce garçon nous fait penser à un vampire qui n’hésitera sans doute pas à aspirer votre sang pendant votre sommeil. Si vous avez peur, évitez de visualiser cette photo trop longtemps.

8. Photo d’une petite fille possédée par le démon

Petite fille possédée. Crédit : Maya23K

Dans notre collection des photos qui font le plus peur, vous retrouvez également celle-ci. Vous ne souhaitez certainement pas rencontrer cette petite fille terrifiante. Elle semble possédée par le démon. Son vêtement blanc, son air vide et ses cheveux en bataille lui font ressembler à un zombie ou autre créature maléfique.

9. Une maison hantée

Une maison hantée. Crédit : Geerati

Ce vieux manoir se situe en pleine forêt. Les êtres qui y vivent le rendent assez particulier. D’après certaines histoires, cette maison serait habitée par de mauvais esprits. Ces fantômes font leur apparition lorsque le soleil se couche et que l’obscurité commence à couvrir le ciel. Même les plus courageux n’aimeront certainement pas s’aventurer près de ce manoir.

10. La photo d’une cave hantée

Une maison hantée. Crédit : Matthew Troke

Ce genre de pièce donne la chair de poule. Nous avons souvent tendance à l’associer aux horreurs que nous voyons dans les films. Dans les histoires les plus flippantes, lesesprits malfaisantssont enfermés dans ces caves jusqu’au jour où une personne décide d’ouvrir la porte. Et vous ne souhaiterez certainement pas vous trouver dans les parages à ce moment-là.

11. Portrait flippant d’une femme

Portrait d’une femme qui fait peur. Crédit : golfcphoto

Pour effrayer vos amis le soir d’Halloween, il n’y a rien de mieux qu’une bonne blague. Et si vous utilisiez cette photo ? Il vous suffira de l’imprimer puis de l’accrocher dans un endroit bien visible avant d’éteindre toutes les lumières. En rallument ces dernières, c’est certain qu’ils auront la frayeur de leur vie.

12. La photo d’une femme possédée

Visage d’une femme effrayante. Crédit : chainatp

Voici un visage que vous ne voudrez sûrement pas croiser dans la rue ou dans les couloirs de l’hôpital en pleine nuit. Cette femme semble appartenir aux démons. Son visage est couvert de taches disgracieuses et sa bouche est grande ouverte. Le décor autour fait penser aux enfers.

13. La photo d’une jeune femme possédée

Une créature des ténèbres. Crédit : golfcphoto

La photo de cette jeune femme possédée par un démon fait aussi très peur. Elle illustre parfaitement les horreurs dans les histoires basées sur l’exorcisme. Si vous avez envie de faire de beaux rêves, ne soyez surtout pas tenté de regarder cette image de trop près avant de vous coucher.

14. La photo d’une femme ensanglantée

Une femme ensanglantée. Crédit : 10174593_258

Voir une personne qui saigne peut aussi faire peur. Si vous avez cette phobie, vous ne devrez peut-être pas regarder cette photo trop longtemps. Cette femme semble souffrir. Son visage, son cou ainsi que ses mains sont couverts de sang. Elle se trouve aussi dans un endroit obscur au beau milieu de la forêt.

15. La photo d’une jeune fille recouverte de sang

Une jeune fille recouverte de sang. Crédit : DINphotogallery

Voici la photo d’une jeune fille que personne ne souhaiterait rencontrer. Avec son visage plein de sang, sa robe blanche et son air innocent, elle est tout simplement effrayante. Souvent, dans les films d’horreur, ce genre de personne maléfique n’a qu’un objectif : vous vider de votre sang et faire de votre vie un enfer.

Top 15 des images qui donnent la chair de poule

Un jeune garçon regardant des images effrayantes sur son Smartphone. Crédit : PRUDENCIOALVAREZ

Découvrez notre sélection de quelques images qui vous donneront la chair de poule.

1. Portrait d’une jeune femme asiatique en robe de mariée blanche

Une femme en robe blanche. Crédit : DINphotogallery

Se promener dans les bois en pleine nuit n’est pas conseillé. Surtout si vous avez une imagination débordante. En effet, le stress et les pensées négatives peuvent vite vous rattraper. Vous aurez alors tendance à imaginer des horreurs comme apercevoir soudainement une silhouette habillée en blanc avec des cheveux couvrant le visage comme celle-ci.

2. La photo d’une sorcière

Photographie d'une sorcière. Crédit : chainatp

Voici l’une des photos qui font le plus peur parmi notre collection. C’est une femme qui s’assoit dans le couloir d’une maison hantée. Elle est toute dénudée et a les cheveux longs. Elle fait penser à une sorcière qui est prête à tout pour faire de votre vie un cauchemar.

3. La photo d’une main terrifiante

Une main effrayante. Crédit : Bet_Noire

Même les plus courageux trouveront cette photo flippante. Elle représente une main terrifiante prête à sortir d’un téléviseur en noir et blanc. Ce dernier se trouve dans une pièce digne d’un film d'épouvante. Le vieux plancher, le décor et le mur aux couleurs froids rendent cette illustration encore plus originale.

4. Une fille rampant sur le sol

Une fille qui rampe sur le sol. Crédit : Stanislav Hubkin

Voici la photo d’une fille qui rampe sur le sol. Elle semble être sortie de la télévision. Son regard noir, sa robe blanche et ses longs cheveux lui font ressembler à un être maléfique. Vous n’aimerez certainement pas surprendre cette fille dans votre salon pendant la nuit. D’ailleurs, n’importe qui prendrait la fuite en la voyant.

5. Un fantôme flottant au-dessus d’un lac

Un fantôme. Crédit : Paul Campbell

Avez-vous peur des fantômes et des créatures des ténèbres ? En voici un qui vous fera encore plus peur. Cette photo a été prise après le coucher de soleil. Cet être mystérieux flotte au-dessus d’un lac. Les brumes et la couleur froide qui décorent cette photo la rendent encore plus terrifiante.

6. Sorcière posant devant un puits

Sorcière devant un puits. Crédit : Stanislav Hubkin

Voici une sorcière qui se tient debout devant un puits situé au milieu des bois. La couleur de fond ainsi que le montage rend cette photo presque réelle. Si vous n’êtes pas habitué à regarder des films d’horreur, évitez de fixer son regard. Vous risquerez de la retrouver pendant votre sommeil.

7. Visage d’un zombie

Un zombie. Crédit : chainatp

Bien que les zombies n’existent pas, cette photo vous fera peur et peut-être même vous donnera des cauchemars. Elle représente un enfant avec les yeux blancs et le regard perçant. Son visage ainsi que son corps ont une couleur bizarre. Vous ne souhaiterez certainement pas rencontrer cet être maléfique un seul instant.

8. La photo d’une sorcière

Une terrible sorcière. Crédit : Jetrel

Pour Halloween, cette femme s’était déguisée en sorcière. Son regard très sombre et son sourire diabolique risquent de vous faire prendre la fuite si vous la croisez dans la rue. De plus, elle porte un bout de bois qu’elle n’hésitera certainement pas à utiliser si vous ne vous montrez pas coopératif.

9. Une femme portant une robe noire

Une femme en robe noire. Crédit : Selenittt

Cette belle femme en robe noire peut aussi vous faire peur. Elle semble être plongée dans un rituel diabolique. Il s’agit peut-être d’une sorcière ou d’une créature des ténèbres. Son air mystérieuxainsi que sa posture font de cette photo l’une des plus terrifiantes au monde.

10. La main d’un zombie sortant de la terre

Un zombie. Crédit : RomoloTavani

Et si les zombies sortaient de la terre ? Cette photo prise pendant la pleine lune illustre ce concept. Elle montre une main qui émerge d’une tombe au milieu d’un cimetière. Le décor vous donnera la chair de poule et vous fera faire des cauchemars.

11. Les yeux du diable

Les yeux du diable. Crédit : FOTOKITA

Il n’y a rien de plus effrayant que de se sentir observé. Voici une des illustrations qui font le plus peur. Elle représente des yeux blancs et sanglants comme ceux qui sont souvent décrits dans les histoires. Il s’agirait des yeux du diable en personne. Caché derrière un mur, il observe tous vos faits et gestes. Terrifiant n’est-ce pas ?

12. La photo d’un être diabolique

Un être diabolique. Crédit : Nastco

Cet être diabolique vêtu d’une longue cape noire avec capuche et tendant sa main vers la caméra figure parmi les plus effroyables. Il n’est pas conseillé de regarder cette photo trop longtemps avant de vous coucher. Vous risquerez de rêver qu’il vous pourchasse dans une sombre forêt dans le but de voler votre âme.

13. Des poupées effrayantes

Des poupées. Crédit : frentusha

Vous êtes nombreux à avoir peur des poupées. Ces jouets qui semblent tellement innocents sont parfois les auteurs de nombreux crimes dans les films. En voici une qui vous donnera la chair de poule. Elle a les yeux et le regard sombre. Cachée derrière le mur d’une maison hantée, elle observe ses occupants.

14. La photo d’une zombie

Un zombie. Crédit : Javier Romera

Voici le visage d’un zombie. Avec ses yeux de travers, ses dents pointues et sa peau rugueuse, il figure parmi les créatures qui font le plus peur. Les zombies se nourrissent de votre chair. Vous n’aimerez certainement pas en croiser un jour.

15. Le visage qui fait peur

Visage terrifiant. Crédit : Andrei_Andreev

Ce visage vous fera aussi très peur. Il s’agit soit d’un fantôme soit d’un autre être venant des ténèbres. Évitez de visualiser cette image si vous avez l’âme sensible et que vous faites facilement des cauchemars.