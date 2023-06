Ce métier méconnu offre jusqu'à 11 000 euros par mois pour changer une ampoule

Une vidéo sur TikTok affole les internautes à cause du salaire d’une profession bien particulière. Grâce à celle-ci, changer une ampoule peut rapporter jusqu’à 11 6619 euros.

Crédit : siriwitp/ iStock

Tout le monde sait changer une ampoule. Pourtant, tout le monde ne pourrait pas changer les ampoules de certains endroits. Et ce malgré le salaire très confortable qu’il propose.

Sur TikTok, un internaute du nom de Science8888 a partagé une vidéo qui raconte les détails à savoir sur cette profession pas comme le sautres : « Il s'agit d'un travail spécial pour les opérations à haute altitude, pour remplacer les ampoules des tours de signalisation situées à plus de 600 mètres de haut ».

Si le salaire est très attractif, la vidéo ne manque pas de préciser d’autres détails pouvant désespérer même les plus téméraires. En effet, les grimpeurs n’ont pas de mesures de protection et seule une corde les assure.

Les internautes séduits par l’offre d’emploi

D’après la vidéo explicative, ce secteur est en « pénurie constante de personnes ». Vu la dangerosité du métier, on comprend pourquoi. Alors, quelques qualifications sont requises : avoir le cœur bien accroché et ne pas avoir peur du vide. Puis, vous devez être en bonne condition physique car il faut environ trois heures pour monter au sommet des 600 mètres de la tour. Un aller-retour prend ainsi six heures de votre journée.

Une fois au sommet, il faudra faire avec les désagréments climatiques : « La vitesse du vent la plus élevée au sommet de la tour est de près de 100 kilomètres. Si vous ne la saisissez pas fermement, vous tomberez », renseigne la vidéo.

Malgré le danger et la complexité évidente du métier, beaucoup d’internautes se sentent partants pour tenter le coup. « Pour 151 604 euros, je grimpe l'Everest pour changer d'ampoule », écrit un internaute. Tandis qu’un autre plaisante sur la pression qui repose sur les épaules du technicien, « Imaginez vous êtes en haut quand vous remarquez que vous avez oublié l'ampoule ».