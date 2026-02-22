Une coiffeuse pose des extensions capillaires de 56 cm sur son bébé de 8 mois et fait fondre la toile

Sur TikTok, une vidéo montrant une maman coiffeuse poser des extensions capillaires sur son bébé de 8 mois fait fondre la toile.

Chelsea Falcetti est l’heureuse propriétaire d’un salon de coiffure situé à Holyoke, une ville située dans le Massachusetts, aux États-Unis.

Cette Américaine de 34 ans est aussi maman de quatre enfants. Récemment, la trentenaire a emmené sa fille Frankie, âgée de huit mois, sur son lieu de travail.

Crédit Photo : Chelsea Falcetti

Une fois sur place, la mère de famille et sa réceptionniste ont décidé de mettre en scène la fillette dans une vidéo TikTok.

Sur ces images hilarantes, on aperçoit la coiffeuse poser des extensions capillaires de 56 centimètres sur la petite fille. À leur plus grande surprise, le clip est devenu viral !

Une vidéo trop craquante

Dans une récente interview accordée à People, Chelsea Falcetti en dit plus sur les coulisses de la vidéo.

D’abord, elle explique avoir mis un peignoir autour de Frankie pour rire. Peu après, une cliente est venue se faire poser des extensions capillaires. La coiffeuse a alors eu l’idée d’emprunter quelques mèches pour sa fille.

Sur la publication, on voit la petite Frankie assise dans un fauteuil de salon pendant que sa mère lui applique les rajouts à l'arrière de la tête. Elle ajoute ensuite un bonnet et zoome sur le visage fasciné du bébé.

Quelques secondes plus tard, le bambin sourit et applaudit, ravi de son nouveau look.

Crédit Photo : Chelsea Falcetti

Les internautes sont sous le charme

Ces images ont récolté plus de 330 000 mentions « j’aime » et des milliers de commentaires. Sous la publication, les réactions amusées des internautes sur le style capillaire de la petite fille fusent.

Une personne a écrit :

« C’est mignon ! ».

Une autre personne a commenté :

« Ils grandissent si vite, en un clin d’œil ».

Une troisième personne a indiqué :

« Elle est adorable ! Je crois qu'elle aime bien sa nouvelle coupe de cheveux ».

Crédit Photo : Chelsea Falcetti

De son côté, Chelsea Falcetti explique qu'elle espérait que la vidéo avec Frankie aiderait sa petite entreprise à « gagner en popularité » sur les réseaux sociaux. Elle était loin de se douter que le clip connaîtrait un tel succès !