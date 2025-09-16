Une mère fait des aveux choquants après avoir harcelé sa fille anonymement pendant un an

Une mère de famille américaine a fait une révélation choquante après avoir harcelé anonymement sa fille pendant un an.

En octobre 2020, un fait divers glaçant a secoué la communauté américaine de Beal City, dans le Michigan.

À l’époque, Lauryn Licari, une lycéenne sans histoire, et son petit ami Owen, ont reçu une série de textos cruels et violents, ainsi que des menaces de mort. Cette vague de haine provenait d’un numéro inconnu.

Crédit Photo : Netflix

Le jeune couple a été victime de cyberharcèlement pendant plus d’un an. Une enquête menée par FBI a permis de remonter jusqu’au coupable. Contre toute attente, le responsable n’était autre que la mère de lycéenne : Kendra Licari.

En décembre 2022, l’auteure des messages a été arrêtée. Lors de son procès, celle-ci a plaidé coupable pour deux chefs d’accusation de harcèlement de mineur. Résultat : elle a été condamnée à cinq ans d’emprisonnement, avant d’être libérée en août 2024.

Depuis lors, l’ex-détenue n’est pas autorisée à voir sa fille. L’histoire de cette mère de famille a fait l’objet d’un documentaire diffusé fin août 2025 sur Netflix.

Intitulé « Numéro inconnu : Textos toxiques au lycée », ce true crime troublant revient sur cette affaire sordide et donne la parole aux protagonistes impliqués dans cette histoire, dont Kendra Licari.

La réalisatrice du documentaire se confie

Dans une récente interview accordée à Variety, la réalisatrice du documentaire, Skye Borgman, a fait une révélation surprenante sur Kendra Licari.

Selon ses dires, la femme de 43 ans était initialement réticente à l'idée de participer au documentaire.

« Elle était nerveuse à l’idée d’être filmée, car le simple fait de s’asseoir et de raconter son histoire peut parfois être très stressant », confie la cinéaste américaine.

Finalement, la quadragénaire a accepté d’apparaître à l’écran après une longue période de réflexion, et ce, pour une raison précise, souligne Skye Borgman.

Crédit Photo : Netflix

« Ce qui l’attirait, c’était l’idée de raconter son histoire de son point de vue… et que Lauryn puisse la voir le faire. Je crois qu’elle l’a fait pour sa fille », a indiqué Skye Borgman au site Tudum.

Toujours selon la réalisatrice, Kendra Licari aurait décrit le tournage du documentaire comme « amusant ». Elle aurait notamment « adoré cette expérience ».

Pour la cinéaste, son film a offert à la mère de famille une « occasion » de réfléchir plus profondément à ses actes.

« Chaque fois que je lui posais une question, elle devait vraiment réfléchir à certaines choses, et je pense que cela lui a fait beaucoup de bien ». (Skye Borgman)

Crédit Photo : Netflix

« Un état mental épouvantable »

De son côté, la coupable est revenue sur ce qu’il s’est passé.

« J'étais quelqu'un d'autre à ce moment-là. J'étais dans un état mental épouvantable. C’était comme si je portais un masque ou quelque chose comme ça, je ne savais même plus qui j’étais », a-t-elle confié.

Celle qui a révélé avoir été violée à l’âge de 17 ans assure que son comportement a été influencé par un traumatisme non résolu et par le désir de garder son enfant près d’elle.

Crédit Photo : Netflix

« Lorsque ma fille a atteint l'adolescence, j'ai pris peur », a-t-elle admis.

Avant d’ajouter :

« J'avais peur de la laisser grandir, je voulais la protéger et la garder en sécurité ».

Comme le rapportent plusieurs médias, Kendra Licari restera sous surveillance jusqu'en février 2026. Sa fille Lauryn a révélé qu’elle souhaitait la revoir « lorsque le moment sera venu » et espérait qu’elle puisse « obtenir l’aide dont elle a besoin ».

Crédit Photo : Netflix