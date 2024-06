Cet appareil électroménager est celui qui consomme le plus en été, voici comment réduire la facture

Il est l’un des appareils que nous utilisons le plus à la maison. Mais il est aussi l’un de ceux qui consomment le plus. Il y a plusieurs raisons à cela. Heureusement, de simples astuces vous permettent de limiter sa consommation d’énergie.

Votre facture d’électricité ne baisse pas en été ? C’est peut-être à cause d’un appareil électroménager. On ne s’en rend pas forcément compte mais en automne ou en hiver, cet appareil est moins sollicité qu’au printemps et en été par exemple.

Cet appareil électroménager indispensable de notre cuisine, c’est le réfrigérateur et le congélateur. Une glace par ci, une boisson fraîche par là… Durant les beaux jours et fortes chaleurs, le réfrigérateur est un allié indispensable pour se rafraîchir à tout moment.

Sauf qu’en consommant toutes sortes de produits frais en été, le réfrigérateur et le congélateur consomment plus d’énergie. Ceci explique en partie ce montant sur votre facture d’électricité qui ne baisse pas.

Quelques astuces à appliquer pour consommer moins

Crédit photo : Philippe Clement/ iStock

Pour que votre appareil électroménager soit moins énergivore en été, quelques petits gestes à adopter peuvent vous aider à limiter la facture.

Tout d’abord, afin de ne pas trop solliciter votre réfrigérateur, éviter d’y ranger des plats encore chauds. Ce faisant, vous risquez d’augmenter la température intérieure de votre appareil qui devra consommer plus d’énergie pour la réguler. Attendez plutôt qu’il refroidisse tranquillement avant de le conserver au frais.

Autre astuce maligne, faites décongeler vos aliments dans le frigo. En se décongelant, le produit va ‘libérer’ de la fraîcheur dans l’appareil. C’est une bonne façon de garder ce dernier au froid sans consommer davantage.

Enfin, l’entretien et le nettoyage de votre réfrigérateur et congélateur est vital. Un surplus de glace dans l’appareil le rend moins étanche. Le froid se dissipe et votre appareil consomme plus pour revenir à une température idéale. D’autre part, l’appareil consomme plus afin de maintenir ce surplus de glace alors qu’il n’est pas nécessaire. Il faut donc nettoyer régulièrement son appareil pour lui éviter de trop consommer pour rien.

Quant à la consommation des autres appareils ménagers, sachez qu'un appareil comme un grille-pain classique consomme entre 600 et 1200 Watts. Ce qui peut revenir jusqu'à 15 centimes d'euros l'heure. Mais la palme de l'appareil électroménager qui consomme le plus revient au sèche-linge, avec une moyenne de 350 kWh par an.