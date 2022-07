Voici les 15 voitures super moches, car il n'y a pas que le Fiat Multipla !

Qu'elles soient de véritables échecs commerciaux ou justes ratées esthétiquement, découvrez les 15 voitures les plus moches de l'histoire !

Qu'elles soient belles ou moches, les voitures ont une fonction bien précise : conduire des personnes d'un point A à un point B. Si certaines personnes préfèrent des voitures confortables et familiales, d'autres, en véritables amoureux de voitures, privilégient des voitures sportives et super belles.

On est d'accord, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Mais, avouons-le, il y a quand même des voitures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Par leurs formes délirantes, leurs couleurs criardes ou leurs designs compromettants, il y a des voitures que l'on retient pour une seule raison : elles sont moches.

15. La voiture Chevrolet SSR « Signature Series »

La Chevrolet SSR a sa place parmi les voitures les plus moches du monde. Crédit photos : Wikipédia

Construite par la marque automobile américaine Chevrolet au début des années 2000, la Chevrolet SSR est, le moins que l'on puisse dire… originale.

14. La voiture Citroën C5 phase 1

Découvrez les 15 voitures les plus moches ! Crédit photos : Car Jager

On peut dire que cette voiture a son propre style. Longue de presque 5 mètres, la berline de chez Citroën est commercialisée en 2001. Tout de suite, l'aspect extérieur de la voiture ne plaît pas et un deuxième modèle, la Citroën C5 phase 2, voit le jour en 2004.

13. La voiture Smart Crossblade

Cette voiture est quand même très originale… Crédit photos : Wikipédia

Une voiture sans toit, sans pare-brise et sans portes, vous y croyez ? C'est bel et bien le pari réussi que s'est lancé Smart. En 2002, la marque automobile allemande inaugure une série limitée de Smart Crossblade à 2000 exemplaires. Même si sa beauté n'est pas sa qualité principale, le fait que le chanteur Robbie Williams détienne l'une des premières voitures commercialisées la rend un peu plus cool.

12. La voiture Ssangyong Rodius

Photographie de l'arrière de la voiture Ssangyong Rodius. Crédit photos : Auto Évolution

Parmi les voitures les plus moches au monde, on retrouve la Ssangyong Rodius. Sa forme cubique et son coffre extra-large lui donnent des allures de corbillard. Ne jetons pas la pierre trop vite sur cette voiture, on peut être moche de l'extérieur mais beau de l'intérieur, n'est-ce pas ? C'est le cas de cette voiture ! Même si elle est moche, ce monospace est très pratique et confortable.

11. La voiture Pontiac Aztek

La Pontiac Aztek a sa place parmi les voitures les plus moches. Crédit photos : Sport Auto Moto

Bravo à ce SUV américain qui a gagné sa place dans le top 15 des voitures les plus moches au monde. Et, on n'est pas les seuls à le dire ! En 2007, la Pontiac Aztek est nommée parmi les 50 pires inventions de tous les temps. Elle n'est pas nommée par n'importe qui… C'est le magazine américain Time qui lui décerne de titre.

10. La voiture Renault Avantime

Renault aussi a construit des voitures pas très belles. Crédit photos : Pinterest

La Renault Avantime est le fruit d'un échec commercial cuisant. Cette voiture du début des années 2000 n'a su convaincre que très peu de personnes. En effet, son toit panoramique entièrement vitré et sa forme, assez semblable à la Mégane de chez Renault, n'ont pas su satisfaire les clients Renault.

9. La voiture Reliant Robin

Cette voiture est vraiment moche, mais aussi originale ! Crédit photos : Wikipédia

Cette voiture est moche, mais elle est quand même assez stylée ! Doté de seulement trois roues, ce véhicule est pour le moins… original ! En ce qui concerne la fonctionnalité de cette voiture, c'est assez simple. La roue avant dirige la voiture et le moteur propulse les roues arrière pour entraîner la voiture en avant.

8. La voiture Dacia Logan

Quelles sont les 15 voitures les plus moches ? Crédit photos : Auto Évolution

Qui a dit qu'on ne pouvait pas être moche et élue meilleure voiture de l'année ? La Dacia Logan, fabriquée par la marque automobile Renault, nous prouve bien le contraire. En 2005, ce véhicule, plutôt moche il faut bien le dire, a été élu meilleure voiture de l'année par un jury issu de 15 pays de l'Europe de l'Est.

7. La voiture Audi A2

L'Audi A2 est aussi dans le classement des voitures les plus moches. Crédit photos : Wikipédia

Dans la liste des 15 voitures les plus moches au monde, on retrouve l'Audi A2. Entre nous, elle mérite parfaitement sa place. Avec 176 205 exemplaires vendus, ce véhicule n'a pas été un franc succès. Entièrement conçu en aluminium, son coût de production était devenu trop élevé. On n’en veut pas à Audi, la marque allemande s'est plutôt bien rattrapée avec ses modèles suivants.

6. La voiture Suzuki X-90

Avec sa forme particulière, la Suzuki X-90 a sa place dans cette liste ! Crédit photos : Caradisiac

Cette voiture, certes très moche, est tout de même multifonction. La Suzuki X-90 est à la fois 4x4, coupé, cabriolet et roadster. Ceux qui ont roulé dans cette automobile soulignent sa fiabilité et sa tenue de route. Finalement, ce qui lui manquait c'est peut-être un extérieur de qualité avec de belles lignes esthétiques.

5. La voiture Ford Ka I

Avec ses angles arrondis, la Ford KA I est atypique. Crédit photos : Wikipédia

À la cinquième position de la liste des voitures les plus moches, on retrouve la première génération de la Ford Ka. En effet, ce véhicule est vraiment… moche. Doté de ses 95 chevaux, cette petite citadine est parfois surnommée «voiture couche-culotte»… On comprend pourquoi !

4. La voiture Nissan Cube

Comme son nom l'indique, cette voiture est cubique. Crédit photos : Caradisiac

Il n'y aurait presque pas besoin d'image pour illustrer la laideur de cette voiture. Son nom parle pour elle. La Nissan Cube est, comme son nom l'indique, un cube roulant. Cette voiture aura quand même vu trois générations créées. Rien que ça !

3. La voiture Nissan S-Cargo

Retour dans les années 90, avec cette Nissan. Crédit photos : Caradisiac

Nissan fait partie des marques à avoir deux modèles dans cette liste des voitures les plus moches. Et pour cause, commercialisée autour des années 1990, la Nissan S-Cargo a vraiment sa place !



2. La voiture Subaru Vanille

Original cette voiture Subaru, n'est-ce pas ? Crédit photos : La Centrale

Il n'y a pas de commentaire à faire sur cette voiture. L'image parle d'elle-même, non ?

1. La voiture Fiat Multipla

En première position, on retrouve le Fiat Multipla ! Crédit photos : Wikipédia

Vous l'attendiez tous, le voilà ! Le Fiat Multipla est bel est bien le véhicule le plus moche au monde. À la toute fin des années 90, son esthétisme apparaît d'abord comme innovant. D'ailleurs, la production est relancée et accélérée en 1999 car l'engouement pour son esthétique particulier attire les acheteurs. Aujourd'hui, le Fiat Multipla est toujours nommé dans la liste des voitures les plus moches.