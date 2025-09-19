Votre saison préférée est révélatrice de votre personnalité, découvrez ce qu'elle dit de vous

Illustration montrant les quatre saisons

Votre saison préférée en dit long sur votre personnalité. Sans plus tarder, découvrez votre profil.

Cela n’aura échappé à personne. Les journées se raccourcissent et les feuilles des arbres changent de couleur.

Et pour cause : l’automne est sur le point de succéder à l’été. Un changement très attendu par les adorateurs de cette saison qui rime avec cocooning.

D’autres, en revanche, regrettent déjà les beaux jours et la chaleur. La saison automnale est une bonne nouvelle pour les fans de l’hiver, qui attendent avec impatience le retour des films de Noël.

Le printemps, quant à lui, est encore loin, mais celui-ci se fait attendre par celles et ceux qui préfèrent les températures plus clémentes et les fleurs

Vous l’ignorez peut-être, mais votre saison préférée pourrait en dire long sur votre personnalité, selon les spécialistes. Découvrez ci-dessous ce que vos préférences saisonnières pourraient révéler sur vous.

L’été

Vous aimez l’été ? Alors vous êtes probablement une personne qui adore sortir. Garden-party, festival, pique-nique… Toutes les occasions sont bonnes pour passer du temps à l’extérieur en bonne compagnie.

« Chaleureux/se et vivant(e), vous vous épanouissez grâce à l’énergie, non seulement celle du soleil, mais aussi celle des gens », souligne le magazine The Valley Vanguard. Dans le détail, la spontanéité est votre credo. Autre point important : vous profitez pleinement de chaque instant.

L’automne

Les amoureux de l’automne sont des êtres réfléchis. Vous trouvez votre bonheur dans la lecture, la musique et les conversations profondes à la lueur des bougies, rythmées par le bruit de la pluie.

Solitaire, vous appréciez néanmoins la compagnie de quelques amis proches. Vous êtes aussi des personnes déterminées et travailleuses. Vous ne supportez pas les injustices, et vous n’hésitez pas à le faire savoir.

L’hiver

Avis aux amateurs de l’hiver : la paix, le silence de la neige, le confort des couvertures douillettes, et la tranquillité des journées courtes font votre bonheur.

Méfiant(e), vous avez du mal à accorder votre confiance aux autres. Vous êtes quelqu’un qui privilégie la qualité à la quantité, en particulier lorsqu’il s’agit des relations amicales et amoureuses. Une règle qui s’applique aussi au choix du film de vendredi soir.

Le printemps

Celles et ceux qui sont attirés par le printemps débordent souvent d’énergie et d’optimisme. Vous aimez les nouveaux départs, qu’il s’agisse d’un nouveau projet, une pièce bien rangée ou simplement le début d’une nouvelle semaine.

Vous dégagez une joie de vivre qui ne passe pas inaperçue auprès de vos proches. Vous prêtez toujours main forte aux autres, ce qui fait de vous une épaule solide sur laquelle se reposer.

Alors, quelle est votre saison préférée ?

