Les glaces les moins caloriques à consommer sans modération (ou presque)

L’été est bientôt là et c'est aux bonbons de passer aux détecteurs de calories. Glaces à l'eau, sorbets, yaourts glacés... Découvrez le classement des glaces les moins caloriques.

Avec le retour des beaux jours, la plupart d’entre vous prépare peut-être déjà sa silhouette pour arpenter les plages de vos futures vacances. Ou alors, vous vous en moquez carrément et pour vous l’été signifie détente au soleil et dégustation de glaces. Alors, quoi que vous aimiez faire pendant votre été, optez pour les meilleures glaces, les moins caloriques, pour profiter sans culpabiliser.

En période de chaleur et de beau temps, difficile de résister à une bonne glace rafraîchissante. Ainsi, parfois, on se laisse aller et c’est une glace par jour, voire deux, à chaque repas, que l’on savoure.

Malheureusement, toutes les bonnes choses pour nos papilles ne le sont pas forcément pour notre silhouette. Les glaces, d’une marque à l’autre ou d’une composition à l’autre, peuvent s’avérer très caloriques. Notamment les barres glacées au chocolat dont on raffole (presque) tous, avec en moyenne de 224 calories pour 100 grammes. De quoi prêter attention aux glaces que nous consommons.

Les glaces les moins caloriques à consommer sans culpabiliser

Malgré tout, inutile de s’interdire les glaces. Il en existe de nombreuses faibles en calories qui nous permettent de faire attention à notre ligne tout en en profitant pendant les périodes de fortes chaleurs.

Glaces à l’eau

Optez ainsi pour les glaces à l’eau. Idéales pour se rafraîchir et s’hydrater, la glace à l’eau est faible en calories, soit 79 pour 100 grammes. Vous pouvez d’ailleurs les confectionner vous-même afin de choisir le sirop de parfum que vous souhaitez. Pour cela, rien de plus simple, il vous faut : un moule à bâtonnets que vous remplirez du parfum que vous préférez ; ou tout simplement du sirop (sans sucre) de votre choix dans un verre que vous glisserez au congélateur. Quelques heures plus tard, vous pouvez déguster.

Sorbet

Le sorbet est souvent désigné dans les classements des glaces les moins caloriques comme le grand vainqueur. Difficile de le surpasser avec ses quelques 70 calories pour deux boules de 90 grammes en moyenne. Tandis que la même quantité de crème glacée équivaut à 207 calories.

Yaourt glacé

Succombez aussi pour le yaourt glacé, ou le « frozen yogurt » en anglais, qui possède de sérieux arguments : 150 calories pour 100 grammes. Vous pouvez aussi y ajouter un lit de fruits pour le déguster comme du kiwi, des fraises, des mûres et des framboises. De quoi profiter sans regrets.

La barre glacée

Enfin, si vous aimez vraiment les barres chocolatées, alors optez plutôt pour la Mars amande à 132 calories (la moins caloriques de toutes) recommandée par les nutritionnistes.

Il n’est pas compliqué de se faire plaisir en se rafraîchissant en été avec une bonne glace. Il en existe de nombreuses qui sauront s’allier comme il faut avec vos envies diététiques pour passer de bons moments sous le soleil.