Ne prononcez surtout pas ce mot au lit, il coupe le désir à tous les coups selon une étude

Il y a de ces mots qu’il ne vaut mieux pas prononcer, selon les situations. C’est ce que nous révèle une étude. Explications.

Vous pensiez sûrement bien faire, dans le but de faire monter la température… pourtant, cela n’a pas eu l’effet escompté ? C’est ce qui peut arriver lorsque l’on utilise un mot qui ne se prête pas toujours à une situation, et précisément, lorsque l’on est au lit avec son/sa partenaire.

Comme le rapporte une étude menée par l’IFOP menée en 2023, il y a de ces formulations qu’il vaudrait mieux bannir au lit. En effet, 58 % des femmes déclarent avoir déjà été dérangées par un mot, une expression ou une tournure de phrase pendant un moment intime. Mais alors, quels sont ces termes à bannir absolument de son langage lorsque l’on passe la porte de la chambre ?



Crédit : IStock

Ces mots qui coupent le désir

Selon une étude publiée en 2022, dans le Journal of Sex Research, durant laquelle des chercheurs ont analysé plusieurs dizaines d’entretiens avec des couples hétérosexuels et homosexuels à propos de leur rapport au langage sexuel, ils ont ainsi identifié deux grandes catégories de mots qui perturbent : les formulations jugées comme trop crues ou abruptes, qui provoquent un malaise instantané et celles qui introduisent une distance involontaire, en rompant l’immersion.

Concrètement, ça donne quoi ? Si l’on se base sur l’étude IFOP, ce sont précisément les mots : “Vas-y cochonne” ou “sale” qui peuvent créer un blocage. Ou bien, dans une autre catégorie, les expressions comme “Tu es à moi”.



Crédit : IStock

Ces mots qui boostent le désir

À l’inverse, il y a certains mots qui semblent être majoritairement appréciés par la gent féminine. En tête de liste, on retrouve “Encore", qui indique le désir ou bien “J’adore quand tu fais ça", qui valorise la situation/l’acte.

Comme le rapporte Gabrielle Adrian, sexologue et thérapeute, pour prendre plus de plaisir dans sa sexualité, il n’y a pas de secret :