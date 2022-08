La dernière Super Lune de l'année va illuminer le ciel dans la nuit de vendredi à samedi

Avis aux amateurs d’astronomie ! La dernière Super Lune de l’année pourra être observée dans le ciel dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août.

Cette année, on a pu admirer trois Supers Lunes qui étaient présentes dans le ciel. Ce phénomène se manifeste quand la Lune est au plus proche de la Terre. Elle apparaît alors plus grande et plus brillante que d’habitude, raison pour laquelle elle est appelée Super Lune.

Crédit photo : iStock

Une quatrième Super Lune va faire son apparition dans le ciel dans la nuit du vendredi 12 août, et il s’agira de la dernière de l’année. Ne manquez pas cet événement astronomique éblouissant !

La dernière Super Lune de l’année

Cette fois, la Lune sera située à moins de 360 000 km du centre de la Terre. Elle se lèvera à 3h36 heure française et sera 14% plus grande et 30% plus brillante que d’habitude. Pour l’observer, de nombreux événements astronomiques seront organisés partout en France, l’occasion de voir notre satellite de plus près grâce à un télescope.

Crédit photo : iStock

Ce week-end, nous aurons aussi la possibilité d’admirer la pluie d’étoiles filantes des Perséides, l’une des plus belles de l’année. La prochaine Super Lune aura quant à elle lieu le 1er août 2023.