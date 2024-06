En un mois, cette mamie sprinteuse de 83 ans a battu le record de France du 100 mètres par... trois fois

À 83 ans, cette mamie sprinteuse coiffe toutes ses concurrentes au poteau. Inarrêtable, elle pourrait même aller glaner la plus prestigieuse des médailles en août prochain.

Le talent n’a pas d’âge. C’est ce que vient de démontrer une nouvelle fois Micheline Bailly, détentrice du record de France du 100 mètres dans la catégorie des plus de 80 ans.

Cela ne fait non pas une, ni deux mais trois fois que cette super mamie originaire d’Argentan, en Normandie, écrase le record de France de la discipline. Lors des Championnats de France masters qui se sont déroulés à Thonon-les-Bains du 13 au 16 juin, Micheline Bailly a fait forte impression.

Non seulement, elle est repartie avec la médaille d’or et le titre de Championne de France masters, mais elle a de nouveau battu le record de France de 8 dixièmes de secondes. Ce record se porte désormais à 21 secondes dans sa catégorie.

Des records à la pelle et une participation aux Championnats du monde

Si tout semble aller pour le mieux aujourd’hui, les choses n’avaient pourtant pas très bien commencé. Selon Actu Normandie, via Le Journal de l’Orne, l’athlète de 83 ans a failli ne pas participer au championnat. La cause ? Une blessure à l’épaule survenue lors d’une course dans le Cotentin. La conséquence ? Un repos forcé pour Micheline afin de retrouver la forme dans l'optique des échéances à venir.

Fort heureusement, la mamie de 83 ans a repris du poil de la bête pour pulvériser le record national, la troisième fois en un mois ! Avec de telles performances, on espère le meilleur pour Micheline Bailly et son entraîneur Jean-Luc Edeline. En effet, le duo de champion peut rêver plus grand.

En août prochain se dérouleront les Championnats du monde masters des séniors en Suède. Micheline Bailly a de sérieux atouts pour faire briller les couleurs de la France et prolonger ainsi le plaisir d’une saison plus que fructueuse.