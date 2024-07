Cette astuce méconnue permet de payer moins cher vos hôtels cet été

Saviez-vous qu'il existe un moyen de payer beaucoup moins cher lors de la réservation d’hôtels en ligne ? Voici l’astuce à suivre pour ne plus se faire avoir.

Quand vient le moment de planifier des vacances, vient également le moment de réserver un hôtel et parfois des billets (de train, d’avion…). Vous comparez ainsi les différentes offres pour voir laquelle est la moins chère.

Sauf que, et vous l’avez peut-être déjà remarqué, les prix augmentent. Et plus vous passez de temps sur le site en question, plus les prix des offres qui vous intéressent grimpent. C’est une savante méthode pour vous pousser à régler la note sans plus attendre au risque de voir les prix monter en flèche.

Cela est dû à votre temps d’activité sur le site de réservation. Lorsque vous hésitez trop longtemps, l’agence en profite pour augmenter automatiquement les prix et donc vous faire payer plus cher.

Un VPN pour naviguer en toute sérénité

Crédit photo : Prykhodov/ iStock

Pour éviter de payer plus cher inutilement tout cela parce que vous passez un peu trop de temps sur un site, il existe une astuce : celle de passer par un VPN. Il s'agit d’un réseau virtuel privé vous permettant d’avoir accès à des réseaux internets.

Cependant, tous les VPN ne se valent pas. En effet, certains vous permettent de contourner les géo-restrictions (comme sur Netflix par exemple, en vous donnant accès à des films et programmes d’autres pays qui ne sont pas disponibles chez nous) et de sécuriser votre connexion. De cette façon, il est impossible pour le site de prélever vos données personnelles et donc de tracer vos recherches.

Un VPN vous permet de vous localiser dans le pays de votre choix (Chine, Brésil, Inde…) alors que vous êtes confortablement installé chez vous. Et comme vous le savez probablement, les offres ne sont pas les mêmes selon le pays. Il peut y avoir des offres spéciales dans certains et pas dans d’autres. D'où l'intérêt de changer virtuellement de localisation. De plus, le VPN vous protège lors de vos transactions en ligne.

Sans VPN, ayez le réflexe d’utiliser la navigation privée et de ne jamais accepter les cookies lorsque cela est possible. De cette façon, vous éviterez le suivi en ligne.