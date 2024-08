Voici pourquoi votre salaire va baisser en septembre

Pour de nombreux salariés, le mois de septembre sera synonyme de baisse de salaire. On vous explique pourquoi.

Le mois de septembre rime généralement avec rentrée, impôts et nouvelles dépenses au quotidien. Pour ce mois de septembre 2024, de nombreux Français devront faire face à une nouvelle surprise : une baisse de salaire net sur la fiche de paie.



Crédit : iStock

Rassurez-vous, votre salaire négocié avec votre patron reste inchangé, toutefois, c’est un changement qui sera notable sur le bulletin de salaire. En réalité, cette baisse de salaire sera due au simple changement d’une ligne sur la fiche de paie. Concrètement, cette ligne, rajoutée sur le bulletin de paie, fera baisser le salaire. La raison ? La mise en place du prélèvement à la source. Une partie de l'impôt sur le revenu à payer sera prélevé bien avant que le salaire n'arrive sur le compte. Finalement, il s’agit d’un pourcentage reversé aux impôts que vous n’aurez pas besoin de reverser par la suite lors votre prochaine déclaration de revenus.

Ce pourcentage équivaut en réalité à vos revenus déclarés l’année passée et ce que vous payez aux impôts. Par exemple, si vos revenus de 2023, déclarés en 2024, ont été plus élevés que ceux de 2022, alors, votre taux de prélèvement à la source va augmenter. Par conséquent, il sera possible de voir son salaire net baisser sur son bulletin de salaire. Un ajustement du taux qui se fait chaque année, au mois de septembre.

Crédit : iStock

Un taux à la source ajustable

Pour ne plus avoir de mauvaises surprises les années futures, il est possible de gérer via son compte particulier sur impots.gouv.fr, son taux de prélèvement à la source. Si vos revenus ont augmenté, il est possible d’augmenter votre taux directement sur votre profil. Ainsi, chaque mois, un pourcentage plus important vous sera prélevé par les impôts. À l’inverse, si vos revenus ont baissé d’une année à l’autre, les impôts devraient vous reverser un trop perçu. Désormais, vous n’aurez plus de surprise en découvrant votre prochaine fiche de paie.

Crédit : iStock