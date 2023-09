15 plus belles plages de Palerme et ses environs

Vous comptez visiter Palerme pour vos prochaines vacances ? Alors, ne manquez pas de visiter l’une des 15 plus belles plages de la ville et de ses environs.

Palerme : une histoire, une culture, une gastronomie

Vue aérienne de la ville de Palerme Credit : Marcin Babul

L’Italie est un pays qu’il faut avoir visité au moins une fois dans sa vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Botte italienne regorge de secrets, de surprises et, surtout, de spots incroyables dont vous n’aurez jamais soupçonné l’existence. L’Italie est un pays vaste. Elle compte précisément 20 régions, 110 provinces, 8 100 communes et 16 253 villes. Rien qu’à ces chiffres, vous imaginez la quantité de choses à découvrir au gré de son territoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la botte italienne n'est pas uniquement connue pour les villes qui sont Rome, Naples, Venise, Florence ou Milan. Bien sûr, elles ont marqué l'histoire et regorgent de monuments ainsi que d'œuvres d'art qui ont contribué à la renommée de la culture et de l'art italiens. Mais pour cette fois-ci, nous nous dirigeons vers une destination assez particulière, puisqu'il s'agit de la Sicile.

Située à quelques kilomètres des côtes italiennes, cette île fait partie des propriétés de l’Italie. La légende veut que la Sicile soit le berceau de la mafia. D’ailleurs, d’après les rumeurs, la mafia continuerait, même aujourd’hui, à régner sur l’île et ses environs. Pour le coup, nous vous laisserons le découvrir par vous-même, mais parlons plutôt de la ville de Palerme, sa capitale régionale, et de ce qu’elle représente pour l’Italie.

Palerme est une ville dont l’histoire est particulièrement fascinante. Elle est fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle avant J.-C. Au fil des années, elle est occupée par les Carthaginois, les Romains, les Byzantins, les Arabes et les Normands. Ces années d’occupation laissent une empreinte culturelle qui, à l’heure actuelle, ne s’est toujours pas estompée. Au fur et à mesure où vous la visiterez, vous découvrirez les différentes influences qui ont fait de la capitale sicilienne ce qu'elle est aujourd’hui. Il est possible d'affirmer que Palerme est un carrefour culturel qui s'est imprégné de diverses épistémès. Palerme est une ville où vous trouverez un certain nombre de sites historiques, tels que :

La cathédrale de Palerme;

Le Palais des Normands;

La chapelle Palatine;

Etc.

Malgré les apparences et contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y aucun danger à voyager à Palerme. Si vous avez vu le célèbre film «Le Parrain» et que vous avez peur de vous faire kidnapper par la mafia, sachez que vous avez autant de chances de gagner au loto. Néanmoins, la mafia est un «folklore» énormément présent dans l’atmosphère sicilienne. Le tout est de rester tranquille, et de la considérer comme un composant de l’ambiance de cette région assez particulière.

L’exploration des marchés est également l’une des activités à faire absolument à Palerme. Parmi eux, le marché de Ballarò et le marché de Vucciria sont incontournables. Ces marchés animés sont les endroits parfaits pour découvrir la gastronomie unique de la Sicile avec ses arancinis, ses cannolis et ses granités. La ville de Palerme est également l’une des ferventes représentantes de la pizza made in Sicile. Cette pizza à la pâte épaisse en ravira plus d’un, et peut rendre un voyage sur l’île inoubliable. De toute façon, les vacances sont faites pour en profiter! Alors, oubliez votre régime et faites-vous plaisir, car il vaut mieux avoir des remords qu’avoir des regrets.

Si vous êtes un fan de football et êtes également un supporter invétéré de l'équipe nationale italienne de football, sachez que Palerme est la ville natale de l'un des footballeurs qui ont marqué l'histoire du ballon rond : Mario Balotelli. Le célèbre avant-centre est né le 12 août 1990 dans la capitale sicilienne. Il y a longtemps évolué avant de devenir, des années plus tard, une figure emblématique du football mondial. Un séjour à Palerme vous permettra donc de fouler le sol que lui-même a foulé il y a de ça plusieurs années.

Si votre séjour à Palerme est uniquement motivé par le farniente, sachez que cette ville est parfaite pour dorer au soleil, les orteils dans le sable. Elleest entourée de plages, aussi incroyables les unes que les autres. Entre sable blanc, eaux turquoise et soleil méditerranéen, vous aurez énormément à faire lors de votre séjour à Palerme. Soyez-en sûr, vous aurez du mal à rentrer en France après un voyage en Sicile !

Les 15 plus belles plages de Palerme et de ses environs

Une plage à proximité de la ville de Palerme Credit : Balate Dorin

Vous êtes convaincu ? Attendez d’en savoir plus sur les 15 plus belles plages de Palerme et de ses environs. Après cela, il ne vous restera plus qu’à préparer vos bagages, à faire vos réservations ici et là, et, enfin, à acheter votre billet d’avion !

Remarque : chaque plage citée ci-dessous est située à plusieurs kilomètres du centre de Palerme. Vous avez donc le choix entre axer votre séjour principalement à Palerme et réserver une chambre dans l’un des nombreux hôtels de la ville, ou plutôt vous installer dans l’un des hôtels présents dans chaque village à proximité desdites plages. De plus, vous n'aurez aucun mal à trouver un hébergement. En effet, vous trouverez un grand nombre d'annonces pour des chambres en airbnb sur Internet. Ce type de logement temporaire est plus chaleureux et plus authentique que les chambres d'hôtel.

1. Mondello

Mondello Credit : Balate Dorin

Cette plage est l’un des lieux les plus populaires de la Sicile. Se trouvant non loin de Palerme, elle est facilement accessible en voiture. Vous y trouverez un certain nombre de restaurants aux avis plus dithyrambiques les uns des autres.

Mondello peut être considérée comme une plage emblématique de la Sicile. La visiter est donc un excellent moyen de vous plonger dans l'atmosphère sicilienne.

2. Isola delle Femmine

Plage Isola delle Femmine Credit : EleSi

Il s’agit d’une zone insulaire qui se caractérise par un paysage d’une beauté époustouflante pouvant être admiré en journée.

Vous aimez les expériences uniques ? Sachez que sur cette plage, vous pouvez faire de la plongée ou de la plongée en apnée, histoire de découvrir les récifs coralliens du lido.

3. Cefalu

Des bateaux de pêche sur la plage de Cefalu Credit : Julia Lavrinenko

À environ une heure de route de la capitale sicilienne, il s'agit d’une destination populaire pour les touristes. Elle offre un littoral pittoresque avec des eaux cristallines.

4. Cala Rossa

Cala Rossa Credit : poludziber

Si vous aimez les spots tranquilles, calmes et authentiques, alors cette plage est faite pour vous ! Elle est uniquement accessible après une petite randonnée de quelques minutes. De ce fait, n'oubliez pas de faire appel à un guide local pour vous assurer de ne pas perdre le nord.

5. San Vito Lo Capo

San Vito Lo Capo Credit : Giacomo Scandroglio

Cette plage située à l'ouest de Palerme est réputée pour son sable fin et son eau cristalline. Elle est entourée de montagnes et offre une vue magnifique sur la réserve naturelle de Zingaro.

6. Aspra

Aspra Credit : frankpeters

La spiaggia di Aspra est située dans le charmant village de pêcheurs d'Aspra. Cette plage est idéale pour ceux qui recherchent la tranquillité et l'authenticité. Elle déploie un magnifique paysage côtier avec ses rochers et ses petites criques.

7. Capaci

Capaci Credit : kkoszowski

La spiaggia di Capaci est une plage de sable doré située près de Palerme. Elle est populaire auprès des familles en raison de ses eaux peu profondes et de son accès facile. Elle propose également de nombreux équipements tels que des parasols et des chaises longues.

8. Calamosche

Calamosche Credit : Andrea Izzotti

Calamosche se trouve à environ deux heures de route de Palerme. Cette plage se trouve à l'intérieur de la réserve naturelle de Vendicari. Elle est connue pour son sable blanc, ses dunes de sable et ses eaux cristallines.

9. Mondello Addaura

Mondello Addaura Credit : Rosario Scalia

Mondello Addaura est moins fréquentée que la plage principale de Mondello. Cela en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent la tranquillité. Elle est entourée de falaises et offre une vue magnifique sur la mer.

10. Conca d’Oro

Le village de Conca d’Oro Credit : francescasciarra

La spiaggia della Conca d’Oro se trouve dans la baie de Palerme, offrant une vue imprenable sur la ville. Elle est fréquentée par les locaux et compte de nombreux bars et restaurants à proximité.

11. Capo Gallo

Capo Gallo Credit : KURLIN_CAfE

La plage de Capo Gallo se situe dans la réserve naturelle. Véritable paradis pour les amateurs de plongée sous-marine, elle se caractérise par ses eaux cristallines, sa vie marine abondante et ses falaises spectaculaires.

12. Terrasini

Terrasini Credit : poludziber

La spiaggia di Terrasini se trouve à 30 kilomètres de Palerme. Elle est entourée de magnifiques falaises et offre une eau cristalline. Elle est également populaire pour ses grottes marines qui sont accessibles par bateau.

13. Sferracavalo

Sferracavalo Credit : Simoncountry

Sferravacalo est un endroit adulé par les amateurs d’activités nautiques telles que la planche à voile et le kitesurf. La plage compte aussi une belle promenade avec des restaurants spécialisés en fruits de mer.

14. Capo Zafferano

Spiaggia di Capo Zafferano Credit : Paolo Gagliardi

Capo Zafferano est un village de pêcheurs se trouvant à quelque 19 kilomètres de la ville de Palerme. Sa plage est constituée non de sable, mais de galets. Entourée de rochers, elle offre une ambiance particulièrement paisible. Les couchers de soleil y sont incroyables. Alors, préparez-vous à faire la photo de vos rêves!

15. Castellammare del Golfo

Castellammare del Golfo et sa plage Credit : Pilat666

Située à environ une heure de route de Palerme, cette plage est réputée pour offrir une vue panoramique sur le golfe de Castellammare et la montagne réputée de Rapa Nui.