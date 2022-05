Top 15 des destinations pour partir en mai

Plages, aventures ou culture, il y a en a pour tout le monde. Voici les 15 meilleures destinations de voyage pour partir en mai.

« En mai, fais ce qu’il te plaît ! » dit le dicton. Alors prenez votre valise et partez au soleil pour des vacances inoubliables. Pour vous, le mois de mai rime avec voyage et début des températures estivales. L’Europe est l’une des destinations les plus prisées en ce mois de mai pour une raison simple : les températures sont très agréables. La rédaction vous a sélectionné 15 destinations idéales pour partir en vacances au mois de mai.

Vue sur la ville de Mykonos en Grèce. Crédit : IStock

Quelles parties du globe privilégier pour partir en mai?

Envie de quitter la France en ce mois de mai ? Prenez le large et explorer dans le monde. Toutefois, il est préférable de s'intéresser au climat dans les différentes parties du globe avant de prendre l'avion.

En Europe, c’est le sud du bassin méditerranéen qui est privilégié : l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Les pays du Maghreb, l’Espagne et la Grèce sont propices aux baignades et aux balades extérieures. Dans le reste du monde, évitez l’Asie du Sud-Est en mai car en plus de la période des moussons, il fait très chaud. En Asie, seule l'Indonésie profite d'un temps sec.

Plus loin sur le globe, en Amérique du Sud, c'est une autre ambiance. On assiste au début de l'hiver austral, ce qui signifie que le ciel sera parfois couvert. L’Afrique centrale est à éviter des destinations voyage au mois de mai car il y fait très chaud. À l'inverse, au Kenya et en Tanzanie, c'est la saison des pluies.

Où partir en voyage au mois de mai ?

L'Algarve au sud du Portugal

Falaises et plage dans la région de l'Algarve. Crédit : IStock

Pour une destination idéale en mai, découvrez la région la plus au sud du Portugal : l’Algarve. Avec plus de 23 jours de soleil dans le mois de mai, et des températures agréables d’en moyenne 22°C, la région de l’Algarve sera votre prochaine destination de vacances. Amateurs ou fans de randonnées, tout le monde y trouvera son bonheur car cette région portugaise propose de superbes sentiers de randonnée. Le plus connu d’entre eux est le sentier des « Sept vallées suspendues ».

Aussi appelée « district de Faro », la région de l’Algarve offre des panoramas magnifiques sur des étendues de sable et de petites criques incroyables. Tenté par une escapade dans des grottes sous-marines ? Dans l’Algarve tout est possible. Réputée pour ces nombreux spots de surfs, l’Algarve est l’une des meilleures destinations pour tous les amateurs de surf. Avis aux débutants et aux expérimentés !

Les Cyclades, petites îles grecques

Magnifique vue sur la mer Égée et un village typique des Cyclades. Crédit : IStock

Pour un séjour ensoleillé, plongez au coeur de la mer Égée et ses eaux transparentes. La Grèce est une destination prisée pour le printemps et l'été. L'archipel situé au Sud-Est de l'Europe offre un très bon climat en mai ce qui vous permettra de profiter de toutes sortes d'activités. Vous découvrirez les charmantes maisons blanches et bleues, des plages de sable blanc ou encore des étendues d'eau transparente. Les Cyclades sont composées d'une cinquantaine d’îles. Il y en a pour tous les goûts ! Des plus festives comme Santorin et Mykonos aux plus calmes comme Andros ou Anofi… les Cyclades sont faites pour vous !

Malte

Port de Marsaxlokk, le plus important port de pêche de Malte. Crédit : IStock

Vous souhaitez partir en voyage au soleil et à petit prix ? C'est à Malte qu'il faut partir. Cet archipel au centre de la Méditerranée profite d'un des meilleurs climats d'Europe. En partant à Malte en mai, vous privilégiez les vacances farniente et culturelles. De l'eau translucide du Blue Lagoon, aux baignades dans la mer Méditerranée, vous trouverez un tas d'activités à faire !

Malte est aussi réputée pour sa capitale historique, La Valette. Vous y visiterez des musées et découvrirez une architecture impressionnante typique de l'île. Un séjour à Malte ne vous coûtera pas très cher, des billets d'avion abordables sont mis en ligne toute l'année.

Lisbonne

Centre historique de Lisbonne avec son tramway typique. Crédit : IStock

Faites vos valises et partez en séjour dans la capitale portugaise. Cette ville de caractère est une destination idéale pour un city trip. Quelques jours vous suffiront pour visiter l'intégralité de Lisbonne dans de bonnes conditions climatiques. En effet, la capitale jouit d'une météo parfaite en mai : des températures avoisinant les 20° et un soleil très présent. Impossible de s'ennuyer dans cette ville splendide.

Venez visiter les nombreux points d'intérêts de Lisbonne : la Tour de Belém classée au patrimoine de l'Unesco, le château Saint-Georges qui offre une vue imprenable sur toute la ville, le centre historique et son architecture typique. Si vous avez un jour bonus, prenez le train direction Cascais, à seulement 45 minutes de Lisbonne. Cette ville de pêche traditionnelle portugaise vous offrira tout son charme. Pour une expérience réussie, louez un vélo et longez la côte en contemplant les plages à perte de vue.

Séville

Plaza de Espana lors d'une journée ensoleillée à Séville. Crédit : IStock

Le mois de mai est l'un des meilleurs mois de l'année pour visiter Séville. En effet, l'hiver est souvent pluvieux et l'été caniculaire dans cette ville d'Espagne. Quittez la France et découvrez la capitale de l'Andalousie !

Olé ! Vous pourrez admirer toute l'architecture typique andalouse, visiter le palais Alcazar et son célèbre jardin et vous balader le long du fleuve Guadalquivir. Lors de votre séjour à Séville, vous ne pourrez pas louper la Plaza de España, sans doute l’une des places les plus spectaculaires au monde avec son architecture majestueuse. Un week-end ou un séjour de quelques jours, Séville vous livrera ses plus beaux secrets.

La Croatie

Paysage de la mer Adriatique à Dubrovnik. Crédit : IStock

Vous souhaitez quitter la France pour un voyage inoubliable en mai ? Prenez l'avion direction la Croatie. Ce pays est idéal pour les voyageurs désireux d'aventures et de randonnées. Pour tous les fans de road-trip, la Croatie est faite pour vous. Louez une voiture et partez à la découverte des nombreuses villes historiques comme Split, Zagreb, Zadar ou encore la ville fortifiée de Dubrovnik.

La Croatie regorge de lieux naturels magnifiques à explorer, de parcs nationaux à visiter comme Krka ou Plitvice où vous trouverez de la verdure à perte de vue et des cascades à couper le souffle. Ne vous méprenez pas, vous êtes bien en Croatie. Les eaux translucides et les plages de sable blanc vous emmèneront (presque) sur les Caraïbes.

La Sardaigne

Plage de Capriccioli en Sardaigne. Crédit : IStock

Envie d'aller à la plage en mai ? Direction la Sardaigne ! Cette île italienne sera la destination de rêve pour vos vacances. En mai, on compte 26 jours de soleil en Sardaigne et les températures oscillent généralement entre 16° et 20°. Véritable île sauvage, à quelques kilomètres de notre île de beauté française, la Corse, vous profiterez de plages incroyables et vous aurez tout le luxe d'étaler votre serviette sur la plage... À cette période de l'année, la Sardaigne n'est pas prise d'assaut par les touristes.

Rome

Le Forum Palatin, coeur des vestiges de l'Empire Romain à Rome. Crédit : IStock

Vous rêvez de vacances culturelles ? Misez sur la capitale italienne ! À Rome, ce sera vacances ensoleillées assurées. Rome est l'une des capitales d'Europe où les conditions météo sont les meilleures en mai, 20°en moyenne. La ville historique profite de plus de 20 jours de soleil et de ciel bleu dans le mois. À visiter en couple, entre amis ou en famille, Rome regorge d'activités.

Explorez les nombreux monuments emblématiques de la capitale : le Colisée, crée depuis plus de 2000 ans et fait partie des sept merveilles du monde, à quelques pas le Forum Romain où vous découvrirez les vestiges de l’empire Romain et la Basilique Saint-Pierre sur la place Saint-Pierre, l’édifice religieux du catholicisme le plus grand au monde. Comptez 3 jours et 3 nuits pour profitez de la capitale italienne, vous ne le regretterez pas !

Barcelone

Magnifique vue sur la Sagrada Familia dans le centre de Barcelone. Crédit : IStock

Vous hésitez entre vacances festives et culturelles ? Décollez pour Barcelone, l’une des destinations préférées des français. Le mois de mai est une excellente période pour y aller car la ville jouit d'un climat doux et ensoleillé. Marchez dans les pas de l'architecte catalan Gaudi en partant à la découverte de la richesse culturelle de la deuxième plus grande ville d'Espagne. La Sagrada Familia, la Casa Milà, surnommée ironiquement « La Pedrera » ou la Casa Batllo qui sont des chefs-d’oeuvre dessinés par Gaudi finiront de vous convaincre de choisir cette destination pour partir en vacances.

Pour les fêtards, pas de panique ! Barcelone est réputée pour ses bars et boites de nuit. Du coucher au lever du soleil, profiter de l'ambiance festive et faîtes la fête sur la Barceloneta !

Marrakech

Célèbre place Jemaa el-Fna au coucher du soleil à Marrakech. Crédit : IStock

À seulement une heure trente de la France en avion, Marrakech est une destination idéale pour partir au soleil en mai. Ce pays d'Afrique du nord regorge de paysages incroyables et d'activités insolites. Dépaysement assuré !

Partez à la recherche de bonnes affaires dans les nombreux souks de la ville et visitez le célèbre jardin Majorelle dont les couleurs éclatantes vous séduiront à coup sûr ! Vous ne pourrez pas passer à côté de l’une des places les plus spectaculaires du Maroc : la place Jemaa el-Fna aux côtés des charmeurs de serpents.

Si vous ne supportez pas les grosses chaleurs mais que vous souhaitez absolument découvrir ce pays, voyagez au Maroc au mois de mai. En mai, la température se maintient généralement à 25°C ce qui vous permet de profiter des activités.

Bali

Le temple Pura Ulun Danu Bratan à Bali. Crédit : IStock

Quittez la France et l'Europe pour une des plus belles destinations d'Asie : Bali. En mai, l'Indonésie n'est plus soumise aux moussons et rentre dans une période dite sèche. Dans la matinée, la température de Bali peut descendre jusqu'à 28 °C. En milieu de journée, la température peut atteindre au maximum 32°. Même si quelques jours de pluie sont encore possibles au mois de mai, le soleil devient de plus en plus présent.

Partir à Bali en mai signifie se baigner sans difficulté sur l'une des plus belles plages de sable de l'île. Laissez vous tenter par une escapade en pleine nature, en scooter ou en voiture, pour visiter les nombreux temples hindous dont le sublime Ulun Danu qui est l’un des symboles les plus importants de Bali.

Si vous partez à Bali, n'oubliez pas les indispensables : l'imperméable en cas de pluie, l'écran solaire pour se protéger des rayons du soleil, un appareil photo.

Le Cap Vert

Bateaux de pêche échoués sur une plage du Cap-Vert. Crédit : IStock

Situé au large du Sénégal, le Cap Vert connaît depuis quelques années un engouement touristique important avec une fréquentation touristique qui a doublé en dix ans. À la croisée de l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud, l'archipel propose des paysages impressionnants, une nature sauvage etun patrimoine historique. Il y en a pour tous les goûts.

Si vous avez l'âme d'un baroudeur, explorez les îles uniques qui bordent le Cap Vert. La capitale, Praia, se trouve sur l’île de São Tiago : vous pourrez partir vous promener dans le centre, mais aussi profiter de sa grande plage en contrebas. São Tiago et Fogo célèbrent la Tabanka, une fête de musique. Chaque île du Cap Vert a son propre festival qui se déroule sur près une semaine.



Sur l’île de São Vicente, la ville de Mindelo vous offre son animation permanente grâce à ses nombreux bars de nuit et restaurants, souvent installés dans les maisons coloniales typiques. Pour tous ceux qui ont l'âme d'un baroudeur, explorez le Mont Fogo. Entamez l'ascension de l'unique volcan du pays encore en activité. De ses 2900 mètres, ce mont n'a rien d'insurmontable. Vous pourrez partir à sa découverte avec un guide de local. Un peu de patience... il faudra compter entre 3 et 4 heures d'ascension. Une fois en haut, vous découvrirez une vue imprenable sur les paysages de l'île.

La Réunion

Vue de haut sur le volcan Piton de la fournaise sur l'île de la Réunion. Crédit : IStock

Le mois de mai est la saison idéale pour partir en voyage à la Réunion. L'île profite de la saison sèche au début du mois de mai et le climat y est très agréable, comptez des températures entre 18°C et 26°C. Rien de mieux pour pratiquer toutes sortes d'activités de plein air proposées par l'île paradisiaque.

Baignade dans une eau à 24°C, randonnée aux pieds du Piton de la Fournaise ou encore plongée dans les eaux transparentes de l'Océan Indien, l'île de La Réunion ne vous fera pas regretter les quelque 12 heures de vol au départ de Paris.

Londres

Vue d'ensemble sur Londres. Crédit : IStock

Partir en voyage à Londres au mois de mai est un combo gagnant. La capitale britannique est une des destinations touristiques les plus prisées d'Europe. En effet, le mois de mai se prête très bien à la découverte de la ville-musée. Avec des températures avoisinants les 18°C en journée et un soleil agréable, vous pourrez déambuler dans les rues anglaises sans soucis.

En plus des visites basiques comme Big Ben, le London Eye ou Picadilly Circus, le mois de mai compte plusieurs événements spécifiques à cette période de l'année. Vous pourrez assister à la Nuit des Musées (70 musées londoniens ouverts toute la nuit), le festival Alchemy qui met à l’honneur la culture indienne et sud-asiatique, la semaine du vin, ou encore le salon horticole le plus prestigieux du monde dans les jardins de l’Hôpital royal de Chelsea. Les sites touristiques sont très nombreux et il y en a pour tous les goûts.

Les îles Fidji

Eau turquoise idyllique près d'une plage exotique dans l'île de Yasawa aux Fidji. Crédit : IStock

En mai, vous n'avez qu'une envie : partir au soleil et profiter ! C'est précisément aux îles Fidji que vous passerez les meilleures vacances. Cet archipel du sud de l'océan Pacifique n'attend que vous. Les îles Fidji sont caractérisées par des paysages à couper le souffle, de nombreux trésors naturels et d'une nature sauvage incomparable.

Le mois de mai est l'une des meilleures périodes pour partir aux îles Fidji. Sous le soleil de cet archipel, vous pourrez combiner farniente et découverte de lieux paradisiaques pleins de charme. Lagons turquoise, palmiers et cocotiers, plage de sable blanc, fermez les yeux, vous y êtes déjà !

Pour ceux qui préfèrent le sport, le luxe ou les sensations fortes, pas de problème ! Vous trouverez bien votre bonheur dans une des 500 îles de cet archipel.